Salud y Calidad de Vida: La epilepsia

Dr. Carlos G. Cruz H.

Doctor general y comunicador

La epilepsia es un trastorno que ocurre a nivel del Sistema Nervioso Central el cual puede ocasionar varias manifestaciones clínicas sobre las cuales vamos a comentar en el desarrollo del presente artículo.

Se estima que en el mundo hay 50 millones de personas que padecen de ésta enfermedad y en los Estados Unidos existe una organización que se dedica a ofrecer apoyo a estos pacientes que se llama American Epilepsy Society (AES) cuya sede está en Chicago, Illinois.

Las personas con mayor riesgo para presentar esta patología son los que tienen antecedentes familiares de epilepsia, los que han padecido de accidentes cerebro vasculares, los que ha presentado traumatismos cráneo encefálicos, los que han padecido de convulsiones en la infancia, y lo que han presentado demencia o infecciones cerebrales.

La manifestación clínica es la convulsión la cual puede presentarse de forma variada y puede manifestarse de las siguientes maneras:

Confusión temporal

Episodios de ausencias

Movimientos espasmódicos incontrolables de brazos y piernas

Pérdida del conocimiento o conciencia

Síntomas psíquicos, como miedo y ansiedad.

También a la epilepsia se le conoce con el nombre de “Pequeño mal” cuando la manifestación es la crisis de ausencia o “Gran mal” cuando ocurren las llamadas convulsiones tónico clónicas

Otra cosa importante que hay que decir es que no toda convulsión es signo de epilepsia y tendrían que ocurrir dos períodos de convulsiones no provocadas para diagnosticar epilepsia.

¿Cuándo se debe acudir a un médico por una convulsión?

Una vez que ocurre el episodio hay que investigar la causa. Si la convulsión dura más de 5 minutos. Si posterior al primer episodio ocurre de inmediato otra. Si la persona tuvo una caída y sufrió algún traumatismo. Si es una persona que está embarazada. Si es paciente diabético. Si es consumidor de drogas y/o alcohol. Si ha tenido episodios de fiebre muy elevada.

Como se dice que una de cada 10 personas puede presentar un episodio de convulsión, es importante que todos sepamos cómo actuar en dicha circunstancia ya que se puede presentar en la calle, en el transporte, en tu trabajo, en la escuela o en tu casa. Por ello las recomendaciones emitidas por el CDC son las siguientes:

Con cuidado recueste a la persona en el piso. Voltee a la persona suavemente hacia un lado. Esto la ayudará a respirar. Retire del área alrededor de la persona los objetos duros o filosos para prevenir lesiones. Ponga la cabeza de la persona sobre algo suave y plano, como una chaqueta doblada. Si tiene anteojos, quíteselos. Suéltele la corbata o cualquier cosa que tenga alrededor del cuello que pueda dificultar su respiración. Tome el tiempo que dure la convulsión. Llame al 911 si la convulsión dura más de 5 minutos.

Para obtener mayor información puede llamar a la American Epilepsy Society al teléfono 312-883-3800 o al CDC por la línea: 1-800-CDC –INFO (800-232-21636).

*Columnista en semanarios en New York, New Jersey, Delaware, Pennsylvania, Connecticut, Texas, Florida y California. Los invito a escuchar nuestro programa de radio "Salud y Calidad de Vida" por wtcradio.net, todos los viernes a las 9:00 am (ET).