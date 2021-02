El informe nacional de estadísticas sobre la Diabetes en Estados Unidos

Dr. Carlos G. Cruz H.

La diabetes es una enfermedad que consiste en el aumento de los niveles de glicemia (azúcar en sangre) debido a trastornos en la producción de la hormona insulina o en la resistencia a la misma a nivel de receptores celulares y si ésta patología no es bien controlada los pacientes terminan con secuelas tales como la Retinopatía, Nefropatía y Neuropatía diabética.

En los Estados Unidos es un problema de salud pública en el cual ya para 2017 se habían gastado 327 mil millones de dólares tanto en prevención, tratamiento y hospitalizaciones.

El “Informe Nacional de Estadísticas de la Diabetes 2020” de Estados Unidos nos muestran datos importantes que incluyen a la población hispana.

En este dossier se indica que el total de personas que tienen diabetes es de 34.2 millones y representa el 10,5% del total de la población. También indica que de esa población 34,1 millones son adultos mayores de 18 años y que hay 7,3 millones de adultos mayores de 18 años o más que cumplían los criterios de laboratorio para la diabetes que no sabían que tenían la enfermedad o no la reportaron.

Para el caso de los hispanos, la población total diagnosticada corresponde al 10,3% y la no diagnosticada el 3,5%. Y con respecto al país de origen, la *prevalencia por país de origen refleja que los dos grupos mayoritarios son los mexicanos con el 14,4% y los de Pto. Rico con el 12,3% y luego le siguen los provenientes de América Central y del Sur con el 8,3%.

En base a ello, el CDC ha establecido el “Plan Nacional de Prevención de la Diabetes (DPP)” que debe hacer sus mayores esfuerzos en las ciudades de mayor concentración de latinos como lo son: Los Ángeles, Nueva York, Houston, Dallas, Riversade, CA, San Bernardino,CA, Chicago, Miami, Phoenix, San Antonio y San Francisco.

Este plan consta de 6 puntos que son los siguientes: Divulgación de la información sobre la diabetes. Programa de prevención basado en la investigación. Programa “Cambio de Estilo de Vida”. Testimonio de participantes. Encuentre una clase en español. Promover en los pre diabéticos la participación en el DPP.

Este proyecto es muy completo y beneficioso para la población hispana ya que hasta incluye clases gratuitas en idioma español para que la gente aprenda sobre la diabetes y es necesario que a nivel de sus hogares hagan contacto con el CDC para recibir toda la información de forma detallada. Para ello pueden llamar al 1-800-232-4636 del CDC donde con mucho gusto van a ser atendidos.

Recuerden que la diabetes puede generar muchos problemas en la gente y por ello es importante apostar a la prevención y así evitar episodios desagradables en nuestros hogares.

*Prevalencia: Proporción de individuos de un grupo o una población que presentan una característica.

El Dr. Carlos G. Cruz H. es columnista