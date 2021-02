La lepra no ha desaparecido del mundo

Dr. Carlos G. Cruz H.

Doctor general y comunicador

La forma de contagio es por contacto directo por las gotas expelidas por la boca o nariz.

A finales del mes de enero se celebró el “Día Mundial de la Lepra” la cual es una enfermedad que prácticamente forma parte de la historia de la humanidad ya que hay reportes de esta patología que datan de 2.500 años antes de Cristo lo cual es bastante decir.

En la Biblia se hace mención de la lepra en el Antiguo Testamento (Levítico) y en el Nuevo Testamento en los evangelios de (Mateo, Marcos y Lucas.). En la Edad media, quien padecía de Lepra era considerado que sufría esa dolencia como castigo divino por sus pecados y lujurias y por lo tanto eran execrados de la sociedad.

Esta patología es ocasionada por una bacteria conocida como el Mycobacterium Leprae o Mycobacterium Lepromatosis y puede ser leve si afecta solamente a la piel o grave si afecta a otros órganos.

A nivel mundial el mayor número de casos pertenecen a Brasil, India, Nepal, Madagascar, Mozambique y Tanzania. En USA donde se presenta el mayor número de casos es en los siguientes estados: Arkansas, California, Florida, Hawái, Nueva York, Texas y Louisiana y al parecer algunos de ellos están vinculados al contacto de los humanos con armadillos que son animales que ocasionalmente pueden ser portadores de la bacteria de la lepra.

La forma de contagio entre humanos es a través del contacto directo por las gotas expelidas por la boca o la nariz y una vez contagiada la persona puede tener un período de incubación bastante largo que puede ir desde un año hasta 20 años.

Entre los síntomas se describe la aparición de una erupción cutánea ubicada dentro de zonas claras en la piel con bordes elevados muy bien delimitados y también pueden aparecer nódulos múltiples sobre la piel o erupciones grandes abultadas.

Adicionalmente se puede presentar la aparición de ulceras en la planta del pie, deterioro del sentido del tacto hasta perder la sensibilidad, daño en los conductos nasales, aparición de glaucoma y hasta alteraciones del funcionamiento renal.

¿Cómo se hace el diagnóstico?

El diagnóstico se hace con el interrogatorio de sus antecedentes que incluyen si ha visitado alguno de los países donde hay mayor incidencia de la enfermedad o en alguno de los estados de la unión que mencionamos anteriormente; y por supuesto, la evaluación del paciente al observar las lesiones de piel y tomando una biopsia de la misma para su debido estudio histopatológico.

En cuanto a la prevención y el tratamiento debemos decir que la Lepra no es muy contagiosa, hay que evitar el contacto con los fluidos corporales, erupciones de las personas infectadas y el contacto con los armadillos.

En cuanto al tratamiento médico, afortunadamente existe una terapia farmacológica efectiva basada en el uso de la Dapsona, Rifampicina y Clofacimina cuyo esquema debe ser indicado única y exclusivamente por un médico.

Si usted amigo lector tiene alguna duda adicional sobre el presente tema puede hacer contacto con el CDC llamando al 1-800-CDC-INFO (800-232-4636) o a TTY: 888-232-6348 o escríbanos a nuestro correo electrónico.

Dr. Carlos G. Cruz H. es columnista en semanarios en New York, New Jersey, Delaware, Pennsylvania, Connecticut, Texas, Florida y California. Tiene el programa de radio “Salud y Calidad de Vida” por wtcradio.net, todos los viernes a las 9:00 am (ET).