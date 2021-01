Ciudades del Valle invitan a celebrar la diversidad a través del arte

Alejandro Montiel

Portavoz de la municipalidad de Phoenix

Cada enero, los residentes de las ciudades y pueblos de Phoenix, Chandler, Gilbert, Guadalupe, Mesa, Tempe y Scottsdale se reúnen en Tempe Town Lake para celebrar la diversidad y la cultura durante la Caminata de Unidad Regional anual. Si bien todavía no es seguro reunirse en grupos grandes, la necesidad de unidad es mayor que nunca.

En honor al decimoctavo año del evento de Unidad Regional, estas ciudades del Valle se unen para organizar el evento "Unity ArtWalk: Un viaje visual de diversidad, cultura y equidad" del 5 al 31 de enero de 2021. Cada ciudad ha compilado una lista de piezas de arte exclusivas, que incluyen murales, fotos, representaciones y esculturas para que la comunidad las disfrute.

Hay un enlace disponible para ver un mapa de los destinos del Unity ArtWalk seleccionados. El mapa presenta información sobre cada pieza de arte, incluyendo a los artistas.

Para obtener más información sobre las iniciativas de diversidad en cada una de las ciudades y pueblos participantes, o información adicional sobre el Unity ArtWalk, visite los siguientes sitios enlaces: phoenix.gov/eod , chandleraz.gov/UnityArtWalk, gilbertaz.gov/communityresources, guadalupeaz.org, mesaaz.gov/UnityWalk, tempe.gov/UnityWalk o tempe.gov/diversity, scottsdaleaz.gov/diversity y valleymetro.org/about/artsline.

Los destinos de arte cultural de Phoenix incluyen (ver mapa):

• Murales

Out Shine - South of downtown in Grant Park Neighborhood

Cultivating Unity - Lionetti Hair Clipper Service building

• Arte público

Peace - Eastlake Park

Waterworks at Arizona Falls - AZ Canal and 58th Street

Passage - Pueblo Grande Museum

Ponderosa Stables - South Mountain Park

The Zanjero's Line - Highline Canal

Mountain Pass Bridge - Nisbet Road and SR-51

Grasshopper Bridge - Moon Valley Park

Cesar Chavez Plaza - Cesar Chavez Commemorative Park

Passages - South Mountain Community College

Mr. Potato Head Rises over Phoenix - Encanto Park

Ed Pastor Bridge - Isaac Middle School

Isaac Streetscape - McDowell Road from 32nd to 35th Avenues

McDowell Gateway - McDowell Road, between 16 and 17th Streets

Magic Carpet - Camelback Road at 25th Street

A Path for Water - 6th Street and Butler Avenue

Sunny - Hatcher Road, from Central Avenue to Third Street

Dunlap Ave Tree Guards - Dunlap Avenue from Central to 7th Street

A Time Machine Called Tinaja - 73rd Avenue and Crittenden Lane

Watermark - 55th Avenue and Edgemont Avenue

Her Secret is Patience - Civic Space Park

Little Canyon Trail - 31st Avenue between Camelback Road and Missouri Avenue

Color Box - Phoenix Art Museum

The Earth Dreaming - Phoenix Convention Center North Building

Layering of Worlds - Herberger Center for the Arts

Four Corners - Neighborhood Resource Center

Para obtener más información sobre el programa de arte público de la municipalidad de Phoenix, visite phoenix.gov/arts/publicart.