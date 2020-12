Cómo hacer la mejor receta de galletas de Navidad todavía mucho mejor

Lauren Saria

The Arizona Republic | azcentral.com | lavozarizona.com

READ IN ENGLISH

A medida que avanzamos hacia el final del 2020, parece que los eventos de este año hicieron que la temporada navideña se sintiera más significativa y menos apremiante que nunca.

¿Alguna vez, más que ahora, hemos necesitado una razón para celebrar la paz, el amor y la alegría? Y, sin embargo, ¿Cómo alegrarse cuando hay tantas familias que nunca volverán a estar completas después de perder a sus seres queridos por esta pandemia implacable?

Desde el comienzo de la temporada navideña, se ha estado cambiado entre la apatía y el entusiasmo.

Como en años anteriores, muchos acuden al vivero de plantas de su preferencia el fin de semana después del Día de Acción de Gracias. Pero a diferencia de años pasados, se vio como las familias seleccionaban cuidadosamente su árbol de Navidad.

Por qué reinventar la receta favorita de galletas navideñas

Muchos no se entregan a hornear durante la pandemia (cuidadosos de probar el pan de masa fermentada), pero a principios de diciembre, la mayoría abrió la caja de recetas y sacó la receta favorita de galletas navideñas.

Pero, por supuesto, incluso la fabricación de galletas no podría ser ahora tan sencilla.

Una de las recetas de galletas favoritas de la gente, a la que acuden muchos apasionadamente desde que apareció en una revista de comida preferida, ahora desaparecida, en 2014, es copiada a mano en una tarjeta de cocina. Pero sus orígenes (al menos que se sepa) comienzan con los datos de un escritor gastronómico, una vez muy admirado, más recientemente envuelto en una cantidad no pequeña de escándalos. Porque, por supuesto, el 2020 sería el año en que una receta de galletas adorable, simple e inocente, se convierte en un oscuro recordatorio de las fechorías bien documentadas de un extraño.

Hay que encontrar una nueva receta para amar.

No es lo mismo. Pero se piensa que las galletas harán que esta temporada navideña sea un poco más dulce, con los ingredientes para hornear y mezclando, horneando y probando varias versiones de una misma receta. Aunque no se sea panadero profesional, ni siquiera cercano, incluso el peor concursante de "The Great British Baking Show", hay una receta nueva que ciertamente no es tan diferente de la original, pero lo suficientemente diferente como para que se sienta como algo personal.

Se recomienda hacer una cantidad de masa y regalar todas las galletas a amigos y colegas.

Como casi todo lo demás este año, la "nueva" receta de galletas navideñas no será un sustituto perfecto de la anterior: Pero hará que este año sea dulce, a su manera.

Receta: Las nuevas galletas navideñas favoritas

Ingredientes:

2 barras de mantequilla sin sal a temperatura ambiente

1 taza de azúcar

1 taza de azúcar morena

2 huevos

1 cucharadita extracto de vainilla

2 tazas de harina

2 cucharaditas bicarbonato de sodio

1 cucharadita sal

1 taza de coco rallado sin azúcar

1 12 oz. bolsa de chispas de chocolate

1 taza de avena de cocción rápida

1 taza de nueces picadas

1 taza de arándanos secos

Preparación:

Batir la mantequilla y el azúcar a fuego alto hasta que quede suave. Agregar los huevos y la vainilla y mezclar durante al menos tres minutos más, hasta que estén bien incorporados. Agregue los ingredientes secos en orden, mezclando hasta que se incorporen. Preferible usar una espátula para esto, en lugar de una batidora. Forme bolas (se puede con una cuchara para helado) y colocarlas en una bandeja para hornear forrada con papel de cera. Se debe envolver la masa y la lámina en un recipiente de plástico y congelar durante al menos 24 horas. Cuando esté listo para hornear, se debe calentar el horno a 325 grados y hornear las galletas en papel pergamino o una bandeja para hornear forrada de silpat durante unos 15-20 minutos o hasta que los bordes comiencen a dorarse. Las galletas aún serán de color marrón claro en el centro. Se puede dejar enfriar en la bandeja para hornear durante cinco minutos, antes de pasar a una rejilla para que se enfríe por completo.

Traducción Alfredo García