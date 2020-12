¡No se arriesgue! Evite viajes no esenciales a México

Jorge Mendoza Yescas

Cónsul General de México en Phoenix

Durante la temporada de fiestas decembrinas, es natural sentir el deseo de estar con nuestros seres queridos en México. Tradicionalmente, cientos de familias mexicanas se trasladan a nuestro país para pasar esta temporada con familiares que probablemente no habían visto en largo tiempo.

Sin embargo, este año es especial. El coronavirus (virus SARS-CoV-2) no discrimina fronteras, y todavía representa un peligro para aquellos que vivimos en ambos países. Durante esta temporada, le invitamos a no bajar la guardia y a no hacer caso de información falsa que circula sobre una próxima reapertura total de los cruces fronterizos. Las celebraciones decembrinas implican la interacción física con un gran número de familiares y conocidos que habitan diferentes hogares. No arriesgue a sus familiares, especialmente a personas mayores. Si no es urgente realizar un cruce, evítelo.

La Secretaría de Relaciones Exteriores exhorta a todas las personas mexicanas y extranjeras a evitar viajes internacionales desde y hacia México por motivos no esenciales, a fin de evitar la propagación del virus SARS-CoV-2 en ambos países.

Tras revisar el desarrollo de la propagación de COVID-19 en México y Estados Unidos, los dos países acordaron extender por un mes más las restricciones al tránsito terrestre no esencial. Contrario a la información falsa que ha circulado en redes sociales, las restricciones se encuentran vigentes hasta el 21 de diciembre de 2020 en los mismos términos que las establecidas desde el 21 de marzo, y podrían volver a prolongarse en función de la evolución de la pandemia en ambos países.

El Gobierno de México llama nuevamente a la prudencia y a evitar viajes hacia y desde territorio nacional. Particularmente, se exhorta a todas las personas a evitar el cruce fronterizo entre México y Estados Unidos por motivos de recreación, turismo, o con motivo de las celebraciones que tradicionalmente tienen lugar en estos meses.

En vez de promover una interacción física que pudiera representar un peligro para las personas que más queremos, y a las que hemos trabajado para proteger tan arduamente durante este año, le recomendamos mantener el contacto mediante las tecnologías que están a nuestra mano: una llamada telefónica o una videollamada desde nuestras redes sociales pueden ayudar a mantener la cercanía con ellos. Estas formas de convivencia respetan el distanciamiento físico, al tiempo que nos permiten celebrar juntos las fiestas decembrinas.

Desde el Consulado General de México en Phoenix, y a nombre de la Secretaría de Relaciones Exteriores, reiteramos nuestro compromiso con la prevención de la propagación de COVID-19 en el exterior.

