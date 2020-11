Carta abierta escrita por propietarios de pequeñas empresas de Arizona

Carta al Editor

Una carta abierta escrita por los propietarios de pequeñas empresas de Arizona Somos emprendedores arizonenses.

Somos los propietarios de las pequeñas empresas de tu vecindario favorito y somos de diferentes orígenes y de todo tipo de oficios y profesiones.

Y todos estamos de acuerdo en que nuestro futuro depende de elegir a Joe Biden como presidente. Hay dos planes económicos muy diferentes en la boleta electoral.

Trump no está luchando por las familias trabajadoras, está velando por sus amigos ricos y los intereses de Wall Street.

Joe Biden será el presidente para todos los arizonenses a medida que controlemos este virus y reconstruyamos nuestra economía.

Estas son tres de las razones por las que estamos con Joe Biden: 1. Joe Biden creará millones de empleos en empresas como las nuestras - 7 millones más que Donald Trump.

Recientemente, un grupo de economistas independientes de Moody's Analytics llegó a la conclusión de que el plan económico de Joe Biden crearía 18,6 millones de empleos en su primer mandato y 7 millones de empleos más y un billón de dólares más en crecimiento económico comparado con el plan del presidente Trump.

Además, ayudará a que la economía se recupere más rápido. Necesitamos un presidente que luche por los negocios como los nuestros. 2.

Si ganas menos de $400,000 al año, Joe Biden no aumentará ni un solo centavo de tus impuestos. De hecho, la administración Biden-Harris promulgará más de una docena de recortes de impuestos para la clase media para brindar a los trabajadores de Arizona el apoyo financiero que se merecen.

Mientras tanto, Donald Trump quiere darle a los 100 estadounidenses más ricos una exención fiscal de $30 mil millones, incluso después de que ya aprobó una ley de impuestos que beneficia al 1% de los más ricos y a las corporaciones más grandes de Estados Unidos. 3.

Joe Biden nos ayudará a recuperarnos de la pandemia y a reconstruir una economía mejor. Su plan incluye un "paquete de reinicio" y aprovechar $150 mil millones en nuevo capital para que las pequeñas empresas revitalicen las comunidades de Arizona, a diferencia del enfoque de Trump que solo va a rescatar a las corporaciones multinacionales.

Cuando se trata de la economía, no podría haber una diferencia más clara entre Joe Biden y Donald Trump: mientras que Trump mide su éxito a base del desempeño de los ultrarricos, Biden lo mide por el desempeño de los trabajadores y las pequeñas empresas como las nuestras.

Esa es exactamente la razón por la que las políticas económicas de Donald Trump nos han fallado y cómo las políticas económicas de Joe Biden nos ayudarán a reconstruir mejor nuestro país.

Ha sido un año difícil, pero si nos unimos y hacemos que nuestras voces se escuchen, podremos elegir a Joe Biden y Kamala Harris para la Casa Blanca y finalmente marcar el inicio de una nueva era de recuperación y crecimiento para las pequeñas empresas de Arizona. Es hora de que reconstruyamos mejor. Por favor acompañanos en este esfuerzo - y por favor vota.

Atentamente,

11th Monk3y, Phoenix 85350 Bar and Pizzaria, Somerton ABA Consulting Group, Phoenix Acme Prints Screen Printing, Phoenix AcuWellness Phx., Phoenix American Solar & Roofing, Phoenix Arizona Fashion Source, LLC, Tempe Arizona Tires BTS, Phoenix Art Value, LLC, Phoenix Athoria Games, Mesa Audience Audit Inc., Chandler Banda La Llegadora, Glendale Barrio Café, Phoenix Book It Bubbie Travel, Avondale Boss Properties, Scottsdale brettapproved, Phoenix BS West, Scottsdale Built Environment Analysts, Phoenix Canyon Records, Tempe Carly’s Bistro, Phoenix Central Phoenix ISR, Phoenix Changing Hands Bookstore, Inc., Tempe & Phoenix CO+HOOTS + HUUB, Phoenix Colombian Coffee Only LLC, Chandler Concepto Gráfico, Phoenix Copper Star Coffee, Phoenix Crescent Ballroom, Phoenix De La Ossa & Ramos, PLLC, Phoenix Debben Elite, LLC, Scottsdale Del Corazón, Phoenix Desert Paradise Realty and Property Management, Chandler Diana’s Beauty Salon, Phoenix Divo Academy, Phoenix DKA, Pak Mail, Archive Advantage, Tucson El Portal Restaurant, Phoenix F.A.B.R.I.C., Tempe Fair Trade Cafe, Phoenix Feather Mom Cleaning, Munds Park Fluency Motion 5Rhythms, Tucson Fose + McKay, Phoenix GE Financial Center LLC, Phoenix Glenn Davis Meditation, Phoenix Gojo Inc., Tucson Gracie’s Tax Bar, Phoenix Greenhouse Productions, Flagstaff GriotPath Media, Tempe Gutierrez Law Firm, P.C., Phoenix H&K Dental Center, Phoenix Hardt and Associates LLC, Phoenix Healthpoint Benefits Consulting, Scottsdale Hillary’s Holistically, Mesa Imprenta Grafika, Phoenix JAG Development, Phoenix Joint Healing Operations LLC, Phoenix Just a Touch Companies, Phoenix K’é Main Street Learning Lab, Mesa La Costa Restaurant, Glendale La Flor del Valle, Phoenix Lafayette Avenue Ceramics, Tempe Legends Event Center, Phoenix Lizto Upholstery, Phoenix, Llantera Auto Servicio Garcia, Phoenix Los Jarritos, Tucson M & M General Contracting, Inc., Yuma MADE art boutique, Phoenix Manuel Ruiz Photography, Sahuarita Mariana Maddocks Consulting, Tucson Mario E Diaz & Associates, Scottsdale Mariscos El Cochorit, Phoenix Marla S Foster CPA PC, Phoenix Marlene’s Unisex, Glendale Mary’s Place, Phoenix Melanin Magic Foundation, Queen Creek Mind-Full Music Therapy Services, Phoenix Monarch Health and Wellness LLC, Phoenix Monique Reagan, Phoenix Mr Wonderful’s Chicken and Waffles AZ, Chandler Oro Valley Heating & Cooling, Tucson Packtivism, Phoenix Petroglyphs, Tucson Phoenix Design House, Phoenix PhxSoul.com LLC, Laveen Pixel Dust Photography, Gilbert Pop Cycle, Tucson Puerto Rico Latin Bar and Grill, Phoenix Rainbow’s End, Flagstaff Rainey Studios, Phoenix Resolute Nonprofit Consulting, Peoria Restaurante SinSonNay, Phoenix Rhonda Q. demos, Phoenix Rimmer Lighting LLC, Scottsdale Roosevelt 16, Phoenix RS Produce LLC, Phoenix Salon D’ Shayn, Phoenix Salon Kismet, Phoenix Sándor Vineyards, Tucson Shutter Proof Marketing LLC, Tempe Silva & Fontes, Phoenix Simpson Walker Contracting Corporation, Phoenix Social Spin, Inc., Phoenix Taco Mich & Bar LLC, Phoenix Teleguia en Español Magazine, Phoenix The Law Offices of John Phebus, PLLC, Glendale The Motor Lodge, Prescott The Rising Effect, Tucson Thomas Law Firm, Phoenix THRIVE Construction, Phoenix Última Moda, Phoenix Urban Pita, Tucson Variedades Barber & Beauty Salon, Phoenix Vianey K. Hurtado Law, PLC, Phoenix William K Perry Farms, LLC, Scottsdale Wisdom’s Cafe, Tumacacori Witnessing Nature In Food, Phoenix Yin Yang Threads, Tempe YoMoFoto, Laveen YRS New York, Tempe