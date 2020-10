Semana Binacional de Salud: ¡20 años de hermandad!

Jorge Mendoza Yescas

Cónsul General de México en Phoenix

Año con año, la red de Consulados de México en Estados Unidos planeamos actividades para que la comunidad esté más informada sobre los servicios de salud que se encuentran disponibles en su área de residencia. La Semana Binacional de Salud (SBS) es una movilización de esfuerzos de organizaciones comunitarias, agencias federales y estatales y voluntarios por mejorar la salud y el bienestar de la población mexicana en Estados Unidos.

Este esfuerzo se organiza de manera conjunta gracias a la alianza de la Iniciativa de Salud de las Américas, la Comisión de Salud Fronteriza México - Estados Unidos, la Secretaria de Salud, la Secretaría de Relaciones Exteriores mediante el Instituto de los Mexicanos en el Exterior (IME) y los consulados de México en Estados Unidos.

Las Semanas Binacionales de Salud —que debido a su éxito se extienden a todo el mes de octubre— se han convertido en una importante estrategia que fortalece la coordinación de los lazos de trabajo entre todas las instituciones que pertenecen al Sistema Nacional de Salud y nos permiten crear alianzas con organizaciones locales para dar más y mejores servicios para usted.

Este año, la pandemia por COVID-19 representa dos grandes retos: por un lado, ha obligado a la Ventanilla de Salud a brindar servicios y orientación a distancia. De igual manera, se ha convertido en gran herramienta para difundir entre la comunidad las formas de prevención de proliferación de un nuevo virus cuyas consecuencias tienen implicaciones en la salud física y emocional de los individuos, sus familias y comunidades.

El proyecto de la Semana Binacional de Salud inició en 2001 por iniciativa de la Secretaría de Salud, la SRE y el IME. Este año, la SBS 2020 celebra 20 años de existencia y de hermandad binacional, enfocándonos principalmente en brindar servicios mediante plataformas digitales. Los temas presentados se enfocarán en llevar información valiosa sobre COVID-19, enfermedades crónicas y transmisibles, accesos a servicios de salud, salud mental, salud de la mujer y nutrición.

Hay servicios que definitivamente no se pueden brindar de manera digital, así que contaremos con algunas actividades presenciales en las instalaciones de nuestro Consulado General. No se pierda la entrega de almuerzos infantiles gratuitos y aplicación de vacunas contra la influenza los lunes, miércoles y viernes a partir de las 8 AM, así como la entrega de multivitamínicos a mujeres de 18 a 45 años en esos mismos horarios.

Para consultar todo el contenido multimedia, las charlas y talleres, síganos en nuestras redes sociales, donde transmitiremos vía Zoom y Facebook Live las conversaciones con especialistas en materia de prevención de la diabetes, problemas del corazón, servicios del departamento de salud del condado de Maricopa, el registro civil, así como cápsulas para prevenir el VIH. ¡Lo esperamos y celebremos juntos 20 años de salud comunitaria binacional!

MÁS DEL COLUMNISTA: