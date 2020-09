¡Responder al Censo del 2020 es seguro y rápido! Últimos días

Jorge Mendoza Yescas

Cónsul General de México en Phoenix

Durante el mes de septiembre, el Consulado General de México en Phoenix redobla esfuerzos para invitar a nuestra comunidad a participar en el Censo 2020. En ocasiones anteriores hemos hecho referencia a estre proyecto, que inició operaciones el pasado 12 de marzo.

Hasta el 4 de septiembre, el estado de Arizona había alcanzado un 77.1% de respuesta, por lo que todavía nos falta que 22.9% de los hogares se cuenten. Lamentablemente, un gran número de mexicanos se encuentran dentro de ese porcentaje, ya que no han respondido al cuestionario.

Organizaciones como NALEO Education Fund, que promueven activamente la participación en el censo, han identificado que las principales preocupaciones de la población migrante están relacionadas con la privacidad y confidencialidad con la que se maneja la información obtenida a través del cuestionario.

Es preciso mencionar que es responsabilidad de todos participar, y que la ley federal protege las respuestas e información que brindemos al Censo. Estas leyes obligan a que la Oficina del Censo de los EE. UU. mantenga la información segura y confidencial.

Las respuestas del censo producirán estadísticas, por lo que no habrá forma de determinar cuáles fueron las respuestas específicas de un hogar determinado, y que su información no será compartida con ninguna agencia local, estatal o federal, incluyendo agencias policiales o de migración y no pueden ser usadas en su contra bajo ninguna circunstancia.

Todo el personal de la Oficina del Censo trabaja bajo juramento para proteger al público y defender el Título 13 del Código de los EE. UU. De violar este juramento, pueden enfrentar cargos de hasta 5 años de prisión o tener que pagar una multa de hasta $250,000. El juramento lo prestan también los encuestadores, quienes están contratados por la Oficina del Censo.

Si usted quiere contestar el cuestionario por internet, debe saber que las respuestas están a salvo de amenazas cibernéticas como el hacking o piratería informática. Los datos que se envían son cifrados y la Oficina del Censo se ha asegurado de apegarse a los estándares más exigentes para protección de la información. Una vez que se reciben los datos, estos no permanecen en línea.

Durante la pandemia por COVID-19, es normal que algunas familias se inquieren por la visita de los encuestadores. Le pedimos que no se preocupe: los encuestadores han recibido capacitación sobre los protocolos de distanciamiento social y mantendrán una distancia física de por lo menos metro y medio, usarán equipo de protección personal como cubre bocas y protectores faciales, se desinfectarán las manos frecuentemente y seguirán las indicaciones locales de salud pública.

Por último, no debemos perder de vista que la Oficina del Censo tiene la encomienda constitucional de contar a cada persona en cada hogar sin excepción de raza, género, edad, ciudadanía o estado migratorio, ¡todos contamos! No es demasiado tarde, complete el cuestionario del censo totalmente en español en https://2020census.gov/es.html o llame al 844-468-2020. Recuerde que la fecha límite para responder es el próximo 30 de septiembre. ¡El censo nos cuenta a todos, para que a todos nos vaya bien!

