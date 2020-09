XII Semana de Derechos Laborales: ¡Tus derechos, como tú, son esenciales!

Jorge Mendoza Yescas

Cónsul General de México en Phoenix

La asistencia consular a los trabajadores mexicanos cuyos derechos laborales no han sido respetados es una actividad prioritaria y permanente del Gobierno de México mediante sus representaciones consulares.

A fin de reforzar esta tarea, en fechas previas a la conmemoración del Día del Trabajo en Estados Unidos (Labor Day), todos los años se lleva a cabo la Semana de Derechos Laborales (SDL). Su objetivo es aumentar el conocimiento de la comunidad mexicana ‒ e hispana, en general‒ sobre sus derechos en este ámbito y los mecanismos disponibles para presentar quejas ante cualquier irregularidad.

La primera SDL tuvo lugar en 2009. Contó con la participación de quince Consulados de México y contó con 169 eventos, durante los cuales se atendió a 18,750 personas. Los Consulados identificaron y dieron seguimiento a 829 casos de protección laboral.

Diez años después, en 2019, se contó con la participación de 606 representaciones de autoridades laborales, así como sindicatos y organizaciones de la sociedad civil. En total, se realizaron 990 eventos en las que participaron más de 82 mil personas.

La Semana de Derechos Laborales permite fortalecer las alianzas con las autoridades laborales en la jurisdicción de cada Consulado de México en Estados Unidos, así como con los sindicatos y las organizaciones comunitarias locales. En Phoenix, contaremos con la participación de la Division de Horas y Salarios del Departamento del Trabajo; el Departamento de Seguridad y Salud Laboral (ADOSH, Arizona Department of Occupational Safety and Health); la Comisión de Igualdad de Oportunidades Laborales (Equal Employment Opportunity Commission, EEOC); la Clinica de Derechos de los Trabajadores de la Universidad de Arizona; Community Legal Services; Chicanos por la Causa; los Sindicatos de Pintores y Trabajadores de Comercio y Comida, y los despachos Cruz & Associates, Hernandez Law y Law Offices of Robert E. Wisniewski.

La SDL 2020 se llevará a cabo en los 51 consulados de México en Estados Unidos de manera virtual, debido la contingencia sanitaria ocasionada por el COVID-19. El tema general será “Tus derechos, como tú, son esenciales”, con la finalidad de difundir los temas principales que han impactado directamente a todos los trabajadores durante la pandemia, sin importar su condición migratoria: se proporcionará información sobre derechos y beneficios a los que pueden acceder, incluido el salario mínimo, el pago de horas extras, el seguro de desempleo, la Ley de Emergencia sobre la Licencia por Enfermedad Pagada (EPSLA) y la Ley de expansión de la Familia y la Licencia por Enfermedad (EFMLEA); las pautas sanitarias existentes y otros recursos para prevenir exposiciones e infecciones de COVID-19 en su lugar de trabajo; los derechos de los trabajadores agrícolas, entre otros temas de interés.

Las sesiones se han transmitido via la plataforma Zoom y en vivo en la cuenta de Facebook de este Consulado General (@consulmex.arizona), y están siendo guardadas en esta última plataforma para que los pueda consultar cuantas veces requiera. Si tiene preguntas específicas, le pedimos que se comuníque al Centro de Información y Asistencia a Mexicanos (CIAM) al 520-623-7874, o al Departamento de Protección del Consulado General al 602-296-5243.

