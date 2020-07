Casi 1 de cada 6 trabajadores esenciales en Arizona son inmigrantes. Sin embargo, muchos no pueden hacerse la prueba del COVID-19 porque se requiere una identificación válida. Pero esto está cambiando

Angelica Topka (der) realiza la prueba para COVID-19 a Julian García, organizado por la Fundación HeroZona en el estacionamiento de South Mountain Community College en Phoenix, Arizona, el 9 de julio de 2020. (Foto: Thomas Hawthorne/The Arizona Republic)

Los líderes de Arizona al fin ofrecerán pruebas del COVID-19 a los residentes más afectados en el sur y el oeste de Phoenix, incluso para aquellos sin un estatus legal en el país.

La oficina del gobernador Doug Ducey en coordinación con el gobierno federal y líderes locales organizaron una gran cantidad de pruebas gratuitas a partir de este viernes. Ofrecerán hasta 60 mil exámenes de hisopos nasales autoadministrados, en puestos donde los interesados deben llegar a bordo de vehículos.

Es importante tener en cuenta que para la implementación de esta campaña en particular, cualquier tipo de identificación será suficiente para hacerse la prueba, lo que significa que los inmigrantes indocumentados también pueden obtenerla.

El Congreso dejó a los inmigrantes indocumentados sin ningún beneficio federal, desde la oportunidad de recibir desempleo, hasta ayuda para la vivienda e incluso las pruebas gratuitas del COVID-19, a pesar de que muchos de estos inmigrantes se encuentran en la primera línea brindando servicios esenciales.

La pandemia está causando estragos en Arizona y ha afectado más a los latinos y a los afroamericanos. Aquellos en comunidades de bajos ingresos no han tenido acceso fácil a las pruebas gratuitas, hasta ahora.

La mayoría de los sitios de prueba requieren una identificación válida

A nivel local, la disponibilidad de las pruebas del COVID-19 para esta comunidad ha sido confusa e irregular,debido a los requisitos de presentar una identificación válida. Arizona no emite identificaciones o licencias de conducir a los inmigrantes indocumentados.

Incluso todavía algunos grupos como la Fundación HeroZona, que ofrece pruebas gratuitas de COVID-19 en South Mountain Community College hasta el viernes 7 de agosto, pide a los solicitantes presentar una identificación válida.

Pero realmente se tiene que leer la letra pequeña o hacer algunas llamadas, y mandar correos electrónicos como hice, para saber qué sitios requieren identificaciones válidas y cuáles aceptan simplemente una identificación con fotografía.

La palabra clave a buscar es válida, lo que significa que debe ser una identificación emitida por el gobierno. Me tomó un tiempo obtener respuestas directas sobre este punto. Imagínese lo difícil y confuso que es para los que no hablan inglés y que además tienen miedo de hacer preguntas debido a su estatus migratorio.

¿No queremos saber quiénes son?

¿Por qué los inmigrantes no pueden obtener una identificación válida? Me preguntan cada vez que escribo sobre el tema.

Arizona y la mayoría de los estados, requieren prueba de estadía legal en los Estados Unidos para emitir una identificación oficial o una licencia de conducir. Sólo 15 estados, incluidos California, Colorado, Nueva York y el Distrito de Columbia, emiten licencias de conducir a inmigrantes indocumentados.

En Arizona, la Legislatura controlada por los republicanos ha ido más lejos, rechazando repetidamente los esfuerzos para permitir que el estado acepte la matrícula consular aunque se utilicen huellas dactilares y escaneos de retina para emitirla.

Hay en Arizona unos 275 mil inmigrantes indocumentados, según el Consejo de Inmigración de Estados Unidos. Y más de un cuarto de millón de ciudadanos estadounidenses en el estado, viven con al menos un familiar indocumentado.

Los inmigrantes están aterrorizados al buscar la ayuda del gobierno, en parte porque no quieren perjudicar sus posibilidades de legalizar su estatus en el futuro. El presidente Trump ha logrado su misión al mantener ese miedo constante.

No tiene ningún sentido evitar que los inmigrantes se realicen las pruebas del COVID-19 y dejar de ayudarlos económicamente como a todos los demás. El virus mortal no discrimina, y no está pidiendo el estatus migratorio de nadie antes de atacar.

Trabajadores esenciales merecen nuestra ayuda

Es importante tener en cuenta que casi 1 de cada 6 trabajadores esenciales de Arizona, incluidos los empleados de supermercados, personal de limpieza, trabajadores de almacén y conductores de autobuses son inmigrantes, según el Centro para el Progreso Económico de Arizona.

La Alianza de Acción Infantil (Children’s Action Alliance) y algunos líderes locales instan al Congreso a incluir a los inmigrantes en la futura legislación federal sobre el COVID-19.

Específicamente, quieren extender los pagos financieros de la Ley CARES, para aquellos que usan Números de Identificación de Contribuyente Individual (ITIN por sus siglas en inglés), lo que permite pagar impuestos a aquellos que no pueden obtener Números de Seguro Social.

Sí, los inmigrantes indocumentados pagan impuestos.

La Alianza de Acción también quiere expandir el Medicaid de emergencia conocido como AHCCCS para las familias inmigrantes que lo necesitan. En Arizona, 104 mil niños viven en un hogar de inmigrantes, asegura esta organización.

Ofrecer pruebas gratuitas del COVID-19 es lo menos que los líderes de Arizona pueden hacer. Ahora también deben considerar seriamente formas de ayudar financieramente a los inmigrantes. Dejarlos fuera no sólo los perjudica a ellos, sino a todos los que dependen de su trabajo durante está pandemia.

Traducción Alfredo García

Elvia Díaz es columnista editorial de The Republic y azcentral. Comuníquese con ella al 602-444-8606 o elvia.diaz@arizonarepublic.com. Síguela en Twitter, @elviadiaz1.

