Durante este 2020, como cada década desde el año 1790, se lleva a cabo el Censo de Población en los Estados Unidos de América. Este ejercicio cívico tiene como objetivo reunir datos estadísticos sobre la composición de la población, con la finalidad de determinar el número de representantes de cada estado en el Congreso y realizar modificaciones a la forma en la que se asigna el presupuesto federal a los estados.

Con ayuda del Censo, miles de millones de dólares en fondos federales serán repartidos entre los 50 estados para financiar programas educativos, de servicios, sociales, salud, empleo, transporte e infraestructura.

Participar en el censo es la oportunidad que tenemos para contribuir y darle un mejor futuro para nuestras comunidades y a nuestros seres queridos, en especial a los más pequeños de la casa. Recuerde que, sin importar la edad, chicos y grandes, no debemos olvidar contar a ningún miembro de la familia o persona que habite en nuestro hogar.

Si no ha respondido el cuestionario, no espere más, llenarlo le tomará diez minutos. Es muy seguro, porque su información está protegida por las leyes de Estados Unidos contra la divulgación y el uso indebido de sus datos. La Oficina del Censo no está autorizada para compartir los datos de las personas encuestadas con otras agencias gubernamentales, incluidas las encargadas de aplicar la ley y las oficinas migratorias. Asimismo, los empleados de esa oficina trabajan bajo juramento, por lo que enfrentarían fuertes penalizaciones monetarias y la privación de su libertad en caso de que llegaran a divulgar de manera ilícita la información.

Responder al censo es más fácil que nunca, usted puede hacerlo en línea en la página de internet https://my2020census.gov/, donde encontrará la opción de responderlo en español. También puede responderlo por teléfono en el número 844-468-2020 (todos los días de 7 a.m. a 2 a.m., hora del este), donde los operadores lo atenderán en español. Como otra alternativa, si usted recibió un cuestionario impreso en su domicilio, respóndalo con tinta azul o negra y envíelo sin ningún costo a:

U.S. Census Bureau

National Processing Center

1201 E 10th Street

Jeffersonville, IN 47132

Las siete preguntas del cuestionario son sencillas, y ninguna de ellas está relacionada con la ciudadanía o su estatus migratorio. Tampoco deberá proporcionar su número de seguro social o datos de cuenta bancaria.

Para mayor información sobre la importancia de participar en el Censo 2020, consulte la página https://2020census.gov/es/help.html.

