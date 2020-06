Desde el Consulado General de México en Phoenix le recordamos que el virus permanece en nuestra comunidad y, por eso, debemos mantenernos alerta en esta nueva etapa de la contingencia sanitaria.

A partir del 15 de mayo el gobernador de Arizona, Doug Ducey, concluyó la orden ejecutiva para mantenerse en casa y estableció nuevas disposiciones que tienen como objetivo mitigar el riesgo del resurgimiento del COVID-19, cuidar a la población vulnerable y guiar la reapertura parcial de los negocios, proponiendo el acatamiento de medidas de distanciamiento físico y seguridad.

Desde el Consulado General de México en Phoenix le recordamos que el virus permanece en nuestra comunidad y, por eso, debemos mantenernos alerta en esta nueva etapa de la contingencia sanitaria. Si bien, las nuevas disposiciones permiten salir, realizar compras y abrir parcialmente algunos negocios, es muy importante continuar con las medidas de distanciamiento físico, utilizar un cubrebocas y evitar realizar compras en compañía de toda nuestra familia.

Proteja a los más pequeños y a las personas mayores al impedir, en la medida de lo posible, que visiten lugares con alta concentración de personas. Lávese las manos constantemente y utilice gel antibacterial en casa, en su lugar de trabajo y cuando se encuentre en el exterior.

Si tiene dudas sobre asuntos de salud en general, nutrición o salud mental, le recordamos que nuestra Ventanilla de Salud está disponible para contestar sus preguntas vía telefónica. Para obtener asesoría, llame al 602-540-2065, en un horario de 8am a 7pm de lunes a viernes.

Si usted, algún miembro de su familia, algún amigo o conocido han estado en contacto con un paciente positivo por COVID-19 y presenta síntomas, es importante que se ponga en contacto con su proveedor médico para que le realicen una prueba.

Si no cuenta con seguro médico, le invitamos a que consulte cuál es el centro de salud comunitario más cercano. Puede llamar a la Ventanilla de Salud o a la Alianza de Centros Comunitarios de Salud de Arizona al 1-800-377-3536, donde le brindarán asesoría.

Le recordamos que este sábado se llevará a cabo la quinta jornada del “Testing Blitz”, un esfuerzo que reúne a decenas de centros de salud y hospitales para realizar pruebas de coronavirus a la población en Arizona. Organizaciones como Native Health (campus Mesa) y Valle del Sol realizarán pruebas en sus instalaciones sin ningún costo.

Finalmente, le recordamos que en caso de realizarse una prueba por COVID-19 en el condado de Maricopa y resulta positiva, las autoridades del Departamento de Salud Pública iniciaron un programa de seguimiento a pacientes. Tras recibir la confirmación, ellos se pondrán en contacto con usted para dare seguimiento a su caso y realizar un cuestionario que permita identificar posibles personas contagiadas.

Primero recibirá un mensaje de texto con la confirmación y se incluirá una liga para llenar un cuestionario. También podrá llamar al teléfono que se indique en el mensaje para confirmar que no se trata de fraude. Si usted no se ha realizado una prueba y recibe este mensaje, ignórelo y no lo conteste.

El cuestionario no le pedirá pruebas de su estatus migratorio, ni le pedirá información relacionada con cuentas de banco o sus finanzas personales. Sin embargo, es muy posible que le realicen preguntas sobre los lugares que frecuenta, para poder rastrear posibles contagios. Se trata de un servicio gratuito, por el que no le deben hacer cobros.

