Es sencillo obtener su pasaporte, ya que los requisitos son solamente dos

PASAPORTE— Costo*: 74 dólares, vigente por tres años; 101 dólares, vigente por seis años; 136 dólares, vigente por 10 años; *Personas mayores de 60 años recibirán un 50 por ciento de descuento (Foto: Michael Chow/The Arizona Republic)

En estas fechas recibimos a muchos mexicanos que vienen a renovar su pasaporte debido a que lo requieren para realizar trámites diversos con la oficina del Servicio de Impuestos Internos (IRS por sus siglas en inglés). Con el fin de mantenerlo informado y que cuando venga traiga consigo todo lo necesario para tramitarlo, aquí le presentamos los requisitos y el proceso.

Recuerde que debe contar con una cita para realizar el trámite. La cita se hace mediante Mexitel, que es un centro de recepción de llamadas o call center. Cuando llame, el sistema le informará los requisitos y el usuario deberá seleccionar, de una serie de opciones, aquellos documentos que presentará en el Consulado. El teléfono para hacer su cita es 1 877 639 4835 o por internet en https://mexitel.sre.gob.mx/.

Es sencillo obtener su pasaporte, ya que los requisitos son solamente dos: prueba de su nacionalidad mexicana y prueba de su identidad. Si ya tenía pasaporte (que no sea por un año), lo único que deberá presentar es el pasaporte vencido o por vencerse.

Si es la primera vez que va a tramitar un pasaporte, puede presentar como prueba de nacionalidad el acta de nacimiento, carta de naturalización, pasaporte o matrícula consular. El segundo requisito es presentar una identificación oficial, ya sea mexicana o estadounidense.

Por citar algunos ejemplos, entre los mexicanos está su pasaporte, matrícula, certificado de la SEP, credencial para votar y licencia de conducir. Entre las identificaciones estadounidenses que pude presentar están la residencia permanente, licencia de conducir y credencial escolar. Es importante señalar que el nombre en la identificación debe coincidir y estar escrito exactamente igual que como se registra en el acta de nacimiento.

Sabemos que en Estados Unidos se acostumbra usar un solo apellido o, en el caso de las mujeres, en ciertas ocasiones utilizar el apellido del cónyuge. Para subsanarlo, deberá complementar su identificación presentando otra u otras identificaciones en las que contenga el apellido o nombre faltante en la primera y/o copia certificada de su acta de matrimonio.

Finalmente, el día y hora de su cita se debe presentar en el Consulado con los documentos y realizar el pago de derechos según la temporalidad de pasaporte que elija –setenta y ocho dólares (78 USD) por tres años, ciento siete dólares (107 USD) por seis años y ciento cincuenta dólares (150 USD) por diez años.

Cabe destacar que los operadores de Mexitel, por no tener a la vista los documentos para revisarlos, no tienen los elementos para decidir si su trámite procede. Es en el Consulado donde se le orientará sobre su caso en particular. No todos los casos son iguales, por lo que en el Consulado se revisarán los documentos y se le informará si es que es necesario presentar algún complemento a los requisitos antes señalados.

Si requiere mayor información sobre un caso en particular, se le hace una cordial invitación a acercarse al Consulado de lunes a viernes de 2:00 pm a 4:00 pm al módulo de información o mandar un correo electrónico a docpasaportespho@sre.gob.mx.

MÁS DEL COLUMNISTA:

Read or Share this story: https://www.lavozarizona.com/story/opinion/2020/02/21/y-tu-tienes-tu-pasaporte-vigente/4834941002/