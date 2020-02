Consulados de México en EEUU y la Liga Antidifamación lanzaron la campaña que tiene como objetivo crear conciencia en la comunidad sobre lo que son los crímenes de odio.

Durante los últimos 20 años, el FBI ha reportado entre 6,000 y 10,000 crímenes cada año en la Unión Americana. (Foto: Consulado de México en Phoenix)

¿Sabes qué es un crimen de odio? Es un crimen cometido contra una persona o propiedad intencionalmente seleccionada por motivos de raza, nacionalidad, religión, identidad de género, orientación sexual o incluso una discapacidad. Estos crímenes pueden ser vandalismo, agresión, amenazas creíbles, insultos y otras formas de violencia.

En 2017, los crímenes de odio contra latinos aumentaron 24% en los Estados Unidos. Aun así, probablemente este significativo aumento en crímenes de odio no refleje la realidad, ya que muchas víctimas y testigos de estos crímenes no los reportan.

Durante los últimos 20 años, el FBI ha reportado entre 6,000 y 10,000 crímenes cada año en la Unión Americana, pero cuando el Buró de Estadísticas de Procuración de Justicia (BJS, por sus siglas en inglés) realizó una encuesta entre 2007 y 2011 para tratar de obtener una medición más adecuada, concluyó que ocurren cerca de 260,000 crímenes de odio.

Hay muchas razones por las que las personas no reportan este tipo de crímenes: muchas veces no saben que cuando alguien es agredido por su apariencia física, por el idioma que habla, por su orientación sexual o religión esto puede ser un crimen de odio. Otras personas minimizan su importancia: si el ataque no es muy violento, prefieren no hacer nada al respecto.

Por otra parte, y sobre todo entre la comunidad latina, existe una enorme desconfianza en las autoridades por diversos motivos, que van desde dudas sobre la posibilidad que el agresor enfrente consecuencias por sus actos, hasta temor que al reportar cualquier tipo de crimen se vean involucradas las autoridades migratorias (ICE) y el denunciante o sus familiares puedan ser deportados. En muchas ocasiones existe además una barrera de lenguaje y temor a que pueda haber represalias de cualquier tipo.

Ante esta situación, los Consulados de México en Estados Unidos y la Liga Antidifamación (ADL, por sus siglas en inglés) han lanzado una campaña en redes sociales y medios de comunicación llamada #Denuncia El Odio, que tiene como objetivo crear conciencia en la comunidad sobre lo que son los crímenes de odio y qué hacer cuando uno es víctima o testigo. Es importante registrar toda la evidencia con fotografías o videos y relatar lo ocurrido de la manera más precisa posible.

Independientemente de la condición migratoria, estos crímenes deben reportarse a la policía, la cual no tiene por qué hacer preguntas sobre el estatus migratorio de la víctima ni compartir su información con autoridades migratorias. Si por cualquier motivo no desea recurrir a las autoridades, se puede reportar el hecho en el Consulado o en la oficina de ADL.

Para contactar al Consulado General de México en Phoenix llama al 602-242-7398, al Centro de Información y Asistencia a Mexicanos (CIAM) al 520-623-7874, o denuncia ante la ADL al (602) 274-0991.

