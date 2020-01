CLOSE

¿A quién le importa que el concejal de Phoenix, Carlos García, lleve una camiseta que diga "fin a la brutalidad policial"?

Aparentemente...a mucha gente. Entre ellos dos de sus colegas hispanos en el concilio de la ciudad.

Uno pensaría que los concejales Betty Guardado y Michael Nowakowski, podrían hacer cosas mejores que ponerse a bromear sobre la principal prioridad de García de mejorar el comportamiento policial ya que ambos representan a los barrios que claman una mejor relación con los uniformados.

Ambos se disculparon por el video de YouTube en el que parecen bromear sobre los esfuerzos de García. Este a su vez, dijo en un comunicado que "no tiene sentimientos negativos" hacia sus colegas.

¿Todo está bien entonces? Claro que no.

La brutalidad policial no es cosa de risa

Nadie , y mucho menos un funcionario electo, debería reírse a expensas de un asunto tan importante. No cuando algunos residentes siguen sufriendo debido al mal comportamiento de la policía, como algunos residentes lo han señalado.

Los extensos reportajes elaborados por The Arizona Republic muestran que la policía de Phoenix tuvo un promedio de 17 tiroteos por cada millón de residentes entre 2011 y 2018. La policía le disparó a 212 personas, matando a aproximadamente la mitad durante ese período.

¿Y adivinen a quién le dispararon de manera desproporcionada? Efectivamente. A hispanos, afroamericanos y nativoamericanos. ¿Cómo podría ser eso un asunto de risa, incluso tratándose de una broma ?

Está claro que la broma fue sobre García, pero no puedes separarlo del problema en sí. Poner fin a la brutalidad policial es la bandera con la que ha navegado siempre García. Lo eligieron por ello y ha estado trabajando con sus colegas para establecer un comité civil y otras medidas para lidiar con la conducta policial.

El concejal Sal DiCiccio, un conservador y acérrimo partidario de la policía, aprovechó la oportunidad para defender a Guardado y Nowakowski, diciendo que todo " es infantil".

Es fácil descartar un chiste cuando no está dirigido a ti o las personas que representas.

García tiene una personalidad auténtica

Phoenix Councilman Carlos Garcia listens to the public during a City Council meeting. (Foto: Cheryl Evans/The Republic)

García ganó fama por su rebeldía y es un activista con orgullo dispuesto a hacer cualquier cosa por su pueblo.

Confieso que no me incomodé un poco cuando lo vi por primera vez en una reunión oficial del consejo con su camisa de "fin a la brutalidad policial".

Pero esa es su esencia Entiendo que él representa a todos en el Distrito 8, no solo a aquellos que están de acuerdo con él en la policía y otros asuntos.

Algunos dicen que debería deshacerse de su atuendo político porque no respeta a la policía y podría dificultarle cumplir su objetivo.

No he estado de acuerdo con García en muchos asuntos a lo largo de los años. ¿Y en este caso en particular? Doy la bienvenida Me gusta la autenticidad y eso es precisamente lo que Carlos García está demostrando.

Elvia Díaz es columnista editorial para el Arizona Republic y azcentral.com. Contáctela al (602)-444-8606 o a elvia.diaz@arizonarepublic.com. Sígala en Twitter @elviadiaz1.

Traducción Javier Arce

