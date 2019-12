Hablemos de la gripe o influenza, esta enfermedad cada año ocasiona la muerte de entre 35 a 60 mil personas en Estados Unidos

Yo no olvido el año viejo porque me ha dejado cosas muy buenas dice la canción, y esperamos que sí que este año que termina sea con salud sobre todas las cosas. Pero, ¿sabía usted que muchos no podrán decir esto?

Al menos un cuarto más de la población del condado Maricopa (comparado al año pasado a esta época) está terminado el año con estragos de enfermedades contagiosas como la influenza o gripe.

También personas jóvenes y adultas por primera vez están sufriendo de una enfermedad que hace décadas ya no se veía, las paperas. Si, en nuestro condado Maricopa se registra un brote de paperas y estamos viendo números 5 veces más altos o por por encima de lo que normalmente se registran entre agosto y septiembre.

Entonces, ¿qué debemos hacer?

Estas enfermedades tanto la gripe como las paperas son enfermedades contagiosas y que se propagan rápidamente pero también son prevenibles con tan sola una vacuna.

Hablemos de la gripe o influenza, esta enfermedad cada año ocasiona la muerte de entre 35 a 60 mil personas en Estados Unidos tan solamente, según el Centro de Control y Prevención de Enfermedades, CDC, por sus siglas en inglés.

Cada año se recomienda la vacuna ya que la vacuna es diferente y protege contra los virus que están circulando o están más activos. En Arizona, la época pico suele registrarse entre febrero y marzo, pero este diciembre estamos ya cuatro veces por encima de las estadísticas del año pasado y no se sabe si la temporada será más fuerte o la época pico llegó temprano. Por eso, la mejor protección es la vacuna y la higiene personal.

Hablando de las paperas, este brote que se presenta en el condado Maricopa no se veía en décadas y es un importante recordatorio que debemos vacunarnos para prevenir brotes según la Dra. Rebecca Sunenshine, directa médica de Salud Pública del Condado Maricopa.

Las paperas, es una enfermedad contagiosa causada por un virus que se propaga a través de la saliva. Por eso es importante que en esta época de fiestas y reuniones con amigos y familiares, evitemos los besos, compartir bebidas, utensilios, cigarrillos, y hasta labiales porque pueden ser portadores de las paperas.

Esta enfermedad, además de mostrar síntomas como dolor de cabeza, dolor corporal, cansancio, pérdida de apetito y la inflamación de la cara y glándulas salivarías puede tener complicaciones serias, como inflamación de los testículos en los hombres y de inflamación de los ovarios en las mujeres. Además, las paperas pueden ocasionar meningitis y sordera.

En ambos casos tanto las paperas como la gripe o influenza, son contagiosos días antes de presentar los síntomas y pueden provocar graves problemas a la salud y hasta la muerte. Ambas enfermedades se pueden prevenir o disminuir las consecuencias graves con la vacunación.

En esta temporada aún está a tiempo de vacunarse contra la gripe y si no sabe si se ha vacunado contra las paperas consulte a su médico, o centro de salud y pida la vacuna conocida como MMR, por sus siglas en inglés, que además le protege contra la meningitis y la rubeola. En caso de presentar síntomas llame a su doctor antes de ir para evitar el contagio de otras personas.

Recuerde la prevención es la mejor protección. Para clínicas de vacunación infantiles sin costo de salud pública del condado Maricopa visite SomosSaludPublica.org. Y mis mejores deseos para este 2020, que le traiga prosperidad, salud y bienestar para usted y su familia. iBrindemos por un mejor y más saludable 2020!

