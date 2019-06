CLOSE

Fachada del Consulado General de México en Phoenix. (Foto: Consulado de México en Phoenix)

La Carta de No Antecedentes Penales es uno de los documentos que solicitan las autoridades de los Estados Unidos para trámites migratorios. Los Consulados estamos facultados para apoyar a los connacionales en el trámite de dicha carta ante las autoridades locales en México mediante la expedición de un oficio que reúne la información que las autoridades requieren para emitir la Carta de No Antecedentes Penales o de Datos Registrales.

El proceso para obtener la carta de no antecedentes penales es sencillo. El primer paso es que el interesado se presente en el Consulado en Phoenix de lunes a viernes de 8:00 AM a 12:00 PM, a tramitar un oficio de apoyo en el que esta oficina haga constar la necesidad de obtener la carta. No se requiere cita.

Para el oficio de apoyo es indispensable presentar lo siguiente:

Original y fotocopia simple del acta de nacimiento;

Original y fotocopia simple de una identificación oficial vigente que puede ser el pasaporte mexicano, la credencial del INE o IFE o el certificado de matrícula consular;

Una fotografía (dos si la carta de no antecedentes penales se tramitará ante las autoridades de la Ciudad de México y tres si se tramitará ante las del Estado de México) a color, fondo blanco, tamaño pasaporte mexicano, sin lentes, DE FRENTE Y PERFIL DERECHO;

Documento en el que la autoridad correspondiente en los Estados Unidos haga constar que el interesado lleva a cabo un proceso migratorio; y, e) comprobante de domicilio del interesado.

Además, es necesario que el interesado proporcione el nombre de la persona que le representará en México y haga del conocimiento del Consulado la institución en nuestro país ante la cual se solicitará la carta de no antecedentes penales (Procuraduría o Fiscalía estatal o Secretaría de Seguridad Pública del estado, entre otras), así como la dirección de la misma.

Durante la elaboración del oficio, el interesado deberá permitir la toma de huellas dactilares; señalar su estado civil y su domicilio.

Cabe señalar que el Consulado General expide el oficio de apoyo para que el interesado lo haga llegar a la persona que lo represente en México y que ésta comparezca ante la autoridad en la que vaya a tramitar la carta de no antecedentes penales; es decir que el interesado debe enviar el oficio y la documentación necesaria por sus propios medios.

Con gusto atendemos dudas sobre este trámite en el correo documentacioncertpho@sre.gob.mx, o en el teléfono 602 296 5257.

Read or Share this story: https://www.lavozarizona.com/story/opinion/2019/06/07/carta-de-no-antecedentes-penales/1383355001/