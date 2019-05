En menos de 20 años hemos perdido la inmunidad que se había logrado de erradicar una de las enfermedades más contagiosas que existe y que es completamente prevenible, el sarampión.

Vacuna contra el sarampión. (Foto: Agencia Reforma)

Todos creemos en el derecho de libertad de expresión y de decidir por nosotros mismos basado en nuestras creencias, y en teoría suena correcto, pero cuando esas decisiones afectan a terceros y ponen en riesgo las vidas de los vulnerables pudiéramos estar interfiriendo con el derecho de otros de tener una vida sana. Pero ¿a qué me refiero?

Todo porque el nivel de inmunidad ha disminuido por personas que han decidido no vacunarse o vacunar a sus hijos contra enfermedades como estas que podrían ocasionar graves consecuencias a la salud.

En los últimos diez años, podemos notar en la gráfica del centro de control y prevención de enfermedades, (CDC) por sus siglas en inglés, se ha disparado el número de casos de sarampión en Estados Unidos.

Del 1 de enero al 26 de abril del 2019 se han confirmado 704 casos de sarampión en 22 estados. (Para ver la lista de estados visite SomosSaludPublica.org) Esta es la mayor cantidad de casos notificados en este país desde que se había eliminado el sarampión en el 2000. Y lo peor es que ese número pudiera aumentar en los próximos días.

Los más afectados

Cantidad de casos de sarampión notificados por año. (Foto: Cortesía)

Los más afectados no solo son los que no han decidido no vacunarse sino que también están poniendo en riesgo a la comunidad ya que una persona infectada con sarampión está propagándolo la enfermedad por donde quiera que vaya porque el virus permanece hasta por dos horas en cada lugar que la persona contagiada visita.

Aun cuando la persona se ha ido el virus permanece en el sitio y el riesgo de contagio es muy alto.

Esto pone a bebés, personas con sistema inmune débil o condiciones crónicas que nunca se vacunaron en alto riesgo del sarampión que no solo presentaran síntomas como fiebre alta, toz, moqueo, ojos rojos o llorosos sino también podrían presentar otras consecuencias graves como:

1 de cada 20 niños con sarampión contrae neumonía

1 de cada 1000 niños con sarampión presentará encefalitis (inflamación del cerebro) que puede causar convulsiones y dejar al niño sordo o con retraso mental.

1 ó 2 de cada 1000 niños que contraen sarampión morir

Las mujeres embarazadas con sarampión pudieran dar a luz de manera prematura y tener un bebé bajo en peso al nacer.

Las personas que contrajeron sarampión corren el riesgo de una panencefalitis esclerosante subaguda (PEES) que se presenta de 7 a 10 años después de que la persona haya tenido sarampión.

Y este riesgo es más alto si la persona sufrió de sarampión antes de los dos años.

(fuente: CDC)

¿Entonces qué debemos hacer?

Jhoana Molina es la portavoz del Departamento de Salud del Condado Maricopa. (Foto: Cortesía)

El mensaje es claro, CDC recomienda que la mejor protección contra el sarampión es la vacunación. La persona requiere dos dosis de la vacuna conocida como MMR, por sus siglas en inglés, que protege contra el sarampión, las paperas y la rubeola. Dos dosis de la vacuna le dan un 97% de protección y una sola dosis le da un 93% de protección.

Las personas que nacieron después de 1957 se recomienda que se ponga una dosis al menos que tenga prueba médica de que padeció la enfermedad en el pasado o es inmune al sarampión. Ante cualquier duda consulte con su médico.

Y aunque en el condado de Maricopa aún no hemos tenido un caso de sarampión reciente, si usted desea saber el riesgo que corren sus hijos basado en su distrito escolar, vea este mapa que salud pública del condado de Maricopa ha creado y que le dice cual es porcentaje de niños vacunados contra el sarampión, y entre más bajo este el porcentaje mayor es el riesgo.

Si usted tiene niños menores de 18 años puede llevarlos a la clínica de salud pública del condado de Maricopa a vacunarlos sin costo. Los niños necesitan tener estas vacunas para ingresar a la escuela o de lo contrario no podrán entrar o si usan la forma para estar exentos de la vacuna serán los primeros en no permitirles la entrada o a regresar a la escuela en caso de un brote del sarampión esto para evitar el contagio.

Usted decide, protéjase usted mismo y a la vez proteja a los demás. SomosSaludPublica.org

