Foto archivo (Foto: Getty Images)

Es importante saber cómo actuar caso de detención por cualquier autoridad estadounidense. Si no estamos preparados y conocemos nuestros derechos, podríamos complicar una situación de por sí difícil.

Recuerda: mantén la calma; obedece las indicaciones del oficial y dirígete a él con respeto; no opongas resistencia o forcejees; no des información falsa; no hables sobre tu estatus migratorio con el oficial.

Durante una detención puedes dar tu nombre, domicilio y fecha de nacimiento y puedes ejercer tu derecho a permanecer en silencio (“I want to remain silent”). Si no hablas inglés, hazle saber al oficial (“I don’t speak English”).

También tienes derecho a solicitar un abogado para que te represente: (“I want to speak to a lawyer”). Al decir esto, el oficial que te detuvo debe suspender cualquier interrogatorio, pues es ilegal que te interroguen sin la presencia de un abogado, sin tu consentimiento.

Asimismo, es recomendable:

Expresar que no estás de acuerdo en que revisen tu persona, tu casa o tus pertenencias (“I do not consent to a search”).

Realizar una llamada telefónica dentro de las primeras horas de haber sido detenido. Ya sea que desees llamar a un familiar, conocido, o ejercer tu derecho a la notificación consular y ser comunicado con el Consulado.

No firmar ningún documento si no lo entiendes, sobre todo si está en inglés, sin el consejo de tu abogado.

Si te detienen cuando estás a bordo de tu vehículo, además de las recomendaciones anteriores, debes:

Permanecer dentro del vehículo a menos que el oficial te instruya otra cosa.

Apagar el radio.

Abrir un poco la ventana y colocar las manos sobre el volante sin hacer movimientos que pudieran parecer sospechosos.

Cuando te lo soliciten, muestra tu licencia de conducir y tu seguro vehicular.

Si recibes una multa, fírmala, de lo contrario podrías ser arrestado. Tu firma te da el derecho de comparecer ante la corte, por lo que puedes apelar tu multa.

Si te lo solicitan, realiza la prueba del alcoholímetro.

Tu integridad y la de tu familia deben ser respetadas, aún si te encuentras indocumentado en este país.

En caso de que tus derechos hayan sido violados, comunícate al Consulado para recibir orientación al teléfono 602-296-5233, de lunes a viernes de 8:00am a 5:00pm o al Centro de Información y Asistencia a Mexicanos (CIAM), las 24 horas del día, los siete días de la semana al 520-623-7874.

