Opinión: ¿Por qué tendría que ceder el representante de EEUU Rubén Gallego la nominación del Partido Demócrata a Mark Kelly cuando él también está capacitado para hacer el trabajo?

Rubén Gallego, representante de EEUU por Arizona. (Foto: Sean Logan/The Republic)

El enfoque ahora está en el Rep. Rubén Gallego como posible rival del astronauta retirado Mark Kelly por la nominación Demócrata con miras a desafiar a la Senadora Martha McSally en 2020.

"No he ocultado el hecho de que estoy considerando seriamente postularme para el Senado de los Estados Unidos en 2020, y eso no ha cambiado. Tomaré una decisión final y haré un anuncio pronto", dijo Gallego en Facebook el martes después de que Kelly hizo su candidatura oficial.

Un enfrentamiento entre Gallego y Kelly para elegir a un segundo demócrata en el Senado de los EEUU por Arizona sería de gran impacto. Sin embargo, está claro que una dura pelea por la nominación lleva riesgos ya que ambos podrían terminar como McSally. Esta se abrió camino por la extrema derecha para derrotar a sus rivales en las primarias pero eso le costó el escaño.

Lo ideal para el Partido Demócrata es que Gallego le dejara el camino libre a Kelly, quien alcanzó la fama como impulsor de un mayor control de armas después de que su esposa, la ex Congresista Gabrielle Giffords, sobreviviera a un intento de asesinato en 2011.

Rubén Gallego, representante de EEUU por Arizona. (Foto: Alex Wong, Getty Images)

Kelly tiene la capacidad de reunir dinero suficiente. Por ejemplo, un grupo que promueve candidatos con antecedentes en ciencia, tecnología, ingeniería y matemáticas ya realizó una campaña publicitaria para convencerlo que lanzara su campaña.

Gallego podría ser bueno para el partido, también

Pero regresando a la pregunta central, ¿por qué Gallego debería rendirse?

Claro que para algunos la respuesta es fácil si se considera que lo importante es el partido y no las ambiciones políticas personales.

Sin embargo, el futuro de la representación política de Arizona no debe basarse solo en los partidos políticos, sino en quién es el mejor candidato para representar al estado. Y por esa razón, Gallego debería enfrentarse a Kelly y a cualquier otra persona que salte al ruedo.

Mark Kelly (Foto: azcentral)

Gallego es joven, inteligente, con experiencia y con el carisma necesario para convencer a los arizonenses que él también puede representarlos en el Senado federal.

Gallego, en su tercer mandato en la Cámara de Representantes, podría movilizar a millennials -- que suelen ser más liberales -- y a los latinos de Arizona -- quienes representan un tercio de la población del estado.

Todo se resume en esto: ¿Por qué debería un joven político e inteligente como Rubén Gallego despejarle el camino a alguien si él mismo puede realizar el trabajo?

Elvia Díaz es columnista editorial de The Republic y azcentral. Comuníquese con ella al 602-444-8606 o al correo electrónico elvia.diaz@arizonarepublic.com. Sígala en Twitter en @elviadiaz1.

