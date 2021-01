¿Por qué batalla tanto para registrarse para vacuna COVID-19 en Arizona? Aquí le decimos

Alison Steinbach

Los arizonenses elegibles para recibir la vacuna COVID-19 estaban pegados a sus pantallas de computadora y botones de actualización desde el martes pasado por la mañana, cuando el estado programó nuevas citas para un lote de vacunas.

Muchos reservaron espacios, pero muchos otros se sintieron decepcionados a medida que se alargó la espera para una inmunización contra el COVID-19.

Algunas personas protestaron al ni siquiera poder iniciar sesión en el sitio de internet de registro del estado. Otros dijeron que pasaban horas conectados pero no lograron tener un horario de programación.

La gente se quejó del mal diseño del sitio de internet del estado, las pocas citas disponibles, la falta de lugares convenientes para conseguir las vacunas y la decepción de que las personas de 65 a 74 años se agregaran al grupo de elegibilidad del estado, cuando muchos de 75 años o más todavía tienen dificultades para programar su vacunación.

Janet Lorette, de 76 años, y su hermana de 90 años viven en Mesa y han estado tratando de conseguir citas desde principios de la semana pasada, hasta ahora sin suerte. Encontraron las páginas de internet confusas y después de una semana sin éxito, volvieron a llamar el martes a la línea directa del estado, "con resultados horrendos" al no poder comunicarse con nadie e incluso, después de cinco horas en espera.

“El anuncio alegre de la grabación cada minuto, cada minuto, asegurándonos que nuestra llamada era importante y que estarían con nosotros en breve, fue frustrante y una forma terrible de tratar a los usuarios”, aseguró Lorette. "Simplemente tienes la sensación de que todo el proceso está tan completamente confuso que simplemente no sucederá de la forma en que fue diseñado".

Las frustraciones aumentan. Pero con todas las preguntas que se tienen, la respuesta sigue siendo: La vacunación en todo el estado será un proceso largo.

Gran parte del ritmo de las vacunas se explica por la oferta. Hay mucha más demanda de la vacuna que las dosis disponibles actualmente. Como resultado, es difícil conseguir una cita y pocos lugares ofrecen la vacuna.

Arizona ordenó 875,250 dosis, con poco más de 347,000 dosis administradas hasta el jueves.

El estado debe garantizar que haya una vacuna disponible para cada cita que se programe, y que queden dosis suficientes para quienes se acerquen a la fecha de recibir la segunda vacuna.

Aun así, Arizona tiene el potencial de acelerar el ritmo.

Según un rastreador de la publicación Bloomberg, que se retrasa levemente, Arizona ocupa un lugar bajo a nivel nacional en cuanto al porcentaje de inyecciones utilizadas fuera de las dosis disponibles. Nueve estados habían administrado un porcentaje menor de su suministro de vacunas, mostró el rastreador el jueves por la tarde.

El factor limitante en el lanzamiento del estado es el suministro de vacunas, aseguró la directora de salud estatal, la Dra. Cara Christ.

A medida que el estado reciba más dosis del gobierno federal, podrá abrir más ubicaciones de distribución y asignar una mayor cantidad de dosis a los departamentos de salud del condado y lugares como farmacias.

¿Por qué no puedo inscribirme ahora para una cita de vacunación?

Muchas personas quieren la vacuna tan pronto como sean elegibles y se sienten frustradas cuando eso no es posible.

Casi un año después del inicio de la pandemia, Arizona ha emergido nuevamente como un punto caliente nacional para la propagación del virus. El estado ha registrado cerca de 12 mil muertes conocidas por la enfermedad. La vacuna es una luz al final del túnel.

Incluso aquellos que tienen prioridad para la vacuna y actualmente son elegibles, a menudo no pueden registrarse fácilmente.

Los condados dicen que no tienen las dosis que necesitan y que no hay suficientes horarios de citas o sitios de distribución, porque no hay suficientes dosis en el estado.

Otro obstáculo es el complicado sistema del sitio de internet del registro de vacunas administrado por el estado. Muchos dicen que es difícil navegar, se hace que se vuelva a ingresar información personal y de seguro médico cada vez que se registra, tarda en cargarse y muestra las citas en un formato ineficiente por fecha, en lugar de por primera disponibilidad.

Chuck Cronin, de 68 años, comentó que le tomó una hora y 20 minutos reservar su cita y que no pudo conseguir una para su esposa. Dijo que el sitio de internet seguía bloqueándose y bloqueándose, por lo que tuvo que iniciar sesión unas 10 veces, cada vez completando nuevamente toda su información personal y comenzando de nuevo, tratando de encontrar una fecha con una cita abierta.

Afirmó que cuando el estado abra aún más el registro, debe aumentar la capacidad del sitio de internet o, de lo contrario, iniciar el registro durante varios días para que no haya prisa por que la gente intente registrarse a la vez.

Richard Darvas, de 82 años, expuso que el proceso en la página de internet del estado es "enloquecedor" y que tratar de comunicarse por teléfono "te volverá completamente loco".

"Ves todas estas historias sobre cómo obtuvimos la vacuna y todo es excelente, y sin embargo no está sucediendo", dijo, y agregó que la decisión del estado de expandirse a las edades de 65 a 74 fue "ridícula", dados los desafíos para los mayores de 75 años que intentan conseguir espacios de tiempo para vacunarse.

“Sabemos que es difícil conseguir una cita”, argumentó la doctora Christ, el viernes pasado. "Seguimos mejorando nuestro sitio de internet para que sea más fácil de usar".

Hay un centro de llamadas para aquellos que prefieren programar una cita por teléfono, pero las personas han informado que están en espera durante muchas horas. Christ dijo que ha habido más llamadas de las anticipadas y que el departamento está trabajando para agregar otro contrato de centro de llamadas para asegurarse de que haya suficientes personas para contestar los teléfonos y ayudar a programar citas.

Las citas de febrero para los dos sitios administrados por el estado en los estadios de State Farm y Phoenix Municipal, se abrieron el martes por la mañana y todas se reservaron por la noche.

Muchos condados tienen sus propios procesos de registro y se encuentran en diversas fases de prioridad. La información está disponible en el sitio de internet azhealth.gov/findvaccine y en los sitios del Departamento de Salud del Condado.

¿Por qué las cosas no avanzan más rápido? ¿Por qué no hay más sitios de vacunación?

Si el estado y los condados estuvieran recibiendo volúmenes mucho mayores de dosis de vacunas, podrían asignar las mismas a una variedad más amplia de lugares, como farmacias y consultorios médicos, según Christ.

Por ahora, con dosis limitadas, muchos condados y el estado están utilizando los sitios de distribución más grandes que pueden centralizar la administración y vacunar a muchas personas por día.

El Condado Maricopa, por ejemplo, opera cinco grandes sitios regionales para personas con prioridad de fase 1A y 1B, y todos están reservados actualmente. Un pequeño número de farmacias en el condado ofrecen vacunas para personas de 75 años o más, y el condado está organizando sitios para la vacunación del personal de las escuelas K-12 y los trabajadores de cuidado infantil, por ejemplo.

Aunque el estado permitió que las personas mayores de 65 años comenzaran a registrarse para recibir vacunas en lugares administrados por el estado esta semana, Maricopa, Pima y algunos otros condados mantuvieron el rango de edad en los 75 años o más por ahora en sus sitios del condado, argumentando un suministro limitado de vacunas.

Christ señaló que el objetivo es que eventualmente, la vacuna del COVID-19 sea tan fácil de encontrar como la vacuna contra la gripe.

“Lo que estamos tratando de hacer es llevar más (dosis) también a la comunidad para que las personas puedan ir a su farmacia local, o puedan ir a su centro de salud comunitario local. Con el tiempo, podrán acudir a sus proveedores de atención médica como lo harían con la vacuna contra la gripe ", aseguró.

"Va a llevar un tiempo, dados los recursos limitados para eso".

¿Cuál es nuestro suministro de vacuna COVID-19?

El estado ha ordenado un total de 875,250 dosis hasta ahora. Esto incluye las vacunas Pfizer y Moderna en la primera y segunda dosis, e incluye las dosis asignadas a los condados, cuatro socios tribales y un programa de asociación de farmacias con los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades de Estados Unidos (CDC por sus siglas en inglés).

El estado esperaba haber recibido un total de 803,150 dosis hasta la fecha, a partir de esta semana.

Para obtener un desglose de las dosis asignadas y administradas por condado, se puede consultar los datos del estado.

¿Cuándo vamos a recibir más vacunas?

Arizona ha estado recibiendo asignaciones de dosis cada semana desde mediados de diciembre. Las dosis se distribuyen a los departamentos de salud del condado, y una parte se reserva para vacunas en centros de atención a largo plazo a través de una asociación federal.

El estado está haciendo planes basándose en recibir aproximadamente la misma asignación semanal, pero eso podría cambiar si el gobierno federal puede acelerar la fabricación y proporcionar a los estados más dosis. El proceso también puede intensificarse si se aprueban las vacunas de AstraZeneca y Johnson & Johnson.

El presidente Joe Biden quiere que se administren 100 millones de vacunas en todo el país en sus primeros 100 días. Arizona es aproximadamente el 2 por ciento de la población de Estados Unidos, por lo que podría significar 2 millones de dosis administradas en todo el estado en 100 días, lo que requeriría más dosis y un aumento significativo en la velocidad de la aplicación.

¿Cómo obtengo mi segunda dosis?

Dados los desafíos que muchos han tenido al programar su primera cita de dosis, volver a pasar por el mismo proceso para una segunda inyección puede parecer abrumador.

Pero el estado y algunos condados han implementado procesos para que las personas sean contactadas directamente sobre la inscripción para su segunda vacuna y tengan una vacuna reservada para ellos, en lugar de tener que registrarse nuevamente y competir con quienes intentan programar sus primeras vacunas.

El estado dice que cada dosis administrada en un sitio manejado por el estado tiene una segunda dosis reservada.

Para aquellos vacunados en un sitio administrado por el estado como State Farm Stadium, el departamento de salud estatal les enviará por correo electrónico una invitación personalizada para inscribirse para su segunda dosis.

El Condado Maricopa también está notificando a las personas sobre las citas para la segunda dosis en función de cuándo recibieron su primera dosis en uno de los POD regionales del condado. Aquellos que fueron vacunados en un POD del condado y no han recibido información sobre la segunda dosis pueden completar un formulario en internet para recibir notificaciones en el futuro.

"Estamos trabajando activamente con socios para ampliar las oportunidades de vacunación de segunda dosis a medida que haya más vacunas disponibles", escribió un portavoz del condado en un correo electrónico el jueves. "El Condado Maricopa está trabajando con nuestros socios del sistema de salud, farmacias minoristas y otros posibles vacunadores para establecer eventos de vacunación y puntos de acceso para proporcionar segundas dosis a las personas que no pueden recibir su refuerzo en los POD".

Para otras ubicaciones, las personas deben preguntar en el lugar donde recibieron la primera vacuna cómo inscribirse para la segunda, o preguntar al departamento de salud de su condado.

¿Están los condados en un lugar mejor?

Varios condados de Arizona se encuentran en situaciones similares a las del estado, sin vacunas suficientes para quienes actualmente son elegibles.

Los condados han comenzado a vacunar a las personas en la fase de prioridad 1B, que es principalmente personal de educación y cuidado infantil, trabajadores de servicios de protección, adultos de 75 años o más (o 65 y más, según el condado) y los que quedan de la fase 1A (trabajadores de atención médica, emergencia servicios y residentes y personal de centros de cuidados a largo plazo).

Los condados de Apache, Navajo y Santa Cruz, han pasado a la fase 1B más amplia, abarcando en el grupo a algunos otros trabajadores esenciales.

Algunos condados no tienen citas y actualmente no tienen dosis suficientes para agregar más.

Los funcionarios del condado de Yuma dicen que están luchando con problemas de suministro y piden paciencia mientras esperan más dosis.

El Condado Yuma tiene la tasa más alta de infección por COVID-19 en el estado, pero tiene una tasa de vacunación inferior al promedio en comparación con otros condados de Arizona.

"Mientras trabajamos en los problemas de hacer citas de manera más ágil, esperamos que el público comprenda que el problema fundamental es que hay una gran demanda de vacunas con un suministro muy pequeño", dijo esta semana Diana Gómez, directora del Distrito de Salud del Condado Yuma en un comunicado de prensa.

“Mejoraremos el proceso, pero queremos que todos comprendan que mientras nuestro condado continúe recibiendo pequeñas asignaciones de vacunas, habrá decepción en aquellos que no puedan recibir una vacuna”.

El Departamento de Servicios de Salud de Arizona publica los datos de vacunación de cada condado en un archivo que se carga a diario.

¿Tenemos alguna información sobre las citas de vacunación de marzo?

El estado aún no tiene información para compartir sobre las inscripciones para las citas de vacunas de marzo, señaló el jueves un portavoz del departamento de salud estatal.

Se espera que la doctora Christ proporcione una actualización sobre los próximos pasos en una reunión informativa sobre vacunas el viernes.

Los condados están trabajando para agregar más citas a medida que la vacuna esté disponible.

Traducción Alfredo García