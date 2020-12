A pesar del COVID-19, mexicoamericanos hacen peregrinación anual de vacaciones a México: 'Esta es la única época del año que nos reunimos'

Rafael Carranza y Lauren Villagran

A medida que aumentaban las infecciones y las muertes por el COVID-19 en Arizona antes de los días festivos, Angélica Cueto y su esposo cargaron su camioneta con regalos y partieron hacia el este, a través de Nuevo México y luego al sur, cruzando la frontera de Estados Unidos hasta su destino final: Chihuahua, México.

Cueto, un electricista industrial de 54 años y residente permanente de Estados Unidos, ha vivido en este país durante más de tres décadas, pasando de un trabajo a otro en todo el suroeste. Pero los años que han pasado, solo han intensificado la añoranza de su tierra natal y la familia que permanece allí, aseguran.

Cueto extraña especialmente a su anciana madre, quien tiene una visa para visitar los Estados Unidos pero no puede viajar debido a su edad.

Para cientos de miles de mexicoamericanos, la peregrinación anual a México en diciembre para visitar a padres y familiares, es un ritual sagrado que ni siquiera una pandemia mundial por el COVID-19 y las restricciones en la frontera para detener la propagación del virus no han podido frenar.

Muchos "paisanos" ya han viajado o están ultimando planes para regresar a casa, han alterado los planes de vacaciones y tomando nuevas precauciones, a pesar de las súplicas de las autoridades estadounidenses y mexicanas de que este año se queden en casa. Bajo las restricciones fronterizas actuales, los ciudadanos estadounidenses y los residentes legales permanentes, son libres de viajar a través de los puertos de entrada terrestres.

El mes pasado, más de 5 millones de estadounidenses desafiaron recomendaciones gubernamentales similares para quedarse en casa y viajaron por los aeropuertos de Estados Unidos en la semana de Acción de Gracias, una festividad arraigada en la tradición que consiste en compartir una comida con familiares y amigos. Los funcionarios de salud culpan a los viajes por el aumento de los casos de coronavirus en diciembre.

Para el extenso éxodo mexicano desde los Estados Unidos, el atractivo de pasar la Navidad en México es igualmente fuerte.

“Esta es la única época del año en que nos reunimos, todas mis hermanas”, afirma Cueto. “Cuando pienso en diciembre, pienso en hacer tamales, toda la familia junta, nuestros maridos untando la masa en las hojas de maíz, poniendo la carne y mi madre riendo, eso es lo extraño más que nada”.

Pero Cueto dijo que sabe que las vacaciones de este año no serán las mismas.

Su familia ha tomado algunas decisiones difíciles: Todos los que planean tener una cena de Nochebuena o Navidad en la casa de su madre de 84 años, deben estar en cuarentena durante una semana. No habrá abrazos ni elaboración de tamales. En cambio, la familia se ha decidido por una cena compartida. En lugar de reunirse en una mesa larga, cada grupo del hogar se sentará en una mesa separada.

“Mi madre nos necesita”, comenta. “Todos los años llegas y encuentras a tu mamá más mayor y te das cuenta que todas sus hijas se fueron volando, pero ella ahí está. Cuando eras pequeña, tu madre estaba contigo ayudándote. Sé que son tiempos difíciles, pero no dejaré de ver a mi madre.

"Mantendremos la distancia, pero al menos estaremos juntos".

La posibilidad de que el virus se propague en estas apreciadas reuniones anuales, también podría tener consecuencias para las comunidades en los Estados Unidos, según la Dra. Cecilia Rosales, copresidenta del Comité de Servicios de Salud binacional de la Comisión Arizona-México.

Hizo comparaciones con el Día de Acción de Gracias, cuando millones de personas viajaron para pasar la festividad con familiares, lo que facilitó que el virus siguiera propagándose.

“Tuvieron que aislarse, no pudieron trabajar por dos semanas porque les dio COVID”, aseguró Rosales. "Es lo mismo. La gente va de aquí para allá y propagará el virus. Y cuando regresen, pasará lo mismo. Por eso se debe tener una gran preocupación para todos en ambos lados de la frontera ”.

"Una Navidad diferente"

El regreso anual de los mexicoamericanos a México está tan arraigado que el gobierno mexicano tiene un programa permanente dedicado enteramente a atenderlos durante todo el año: se llama "Programa Paisano".

El año pasado, el Instituto Nacional de Migración de México, que administra el programa, informó que asistieron a casi 2 millones de personas de ascendencia mexicana que viajaron a sus ciudades y pueblos de todo el país durante la temporada de las vacaciones de invierno.

Este año, esperan que el número sea mucho menor debido a la pandemia, dijo la agencia gubernamental a USA TODAY Network. Pero los indicios sobre el terreno apuntan a que un número significativo de paisanos continúan con esa tradición anual, a pesar de las recomendaciones de quedarse en casa.

Este mes, los funcionarios de inmigración mexicanos iniciaron el Programa Paisano en los puertos de entrada a lo largo de la frontera entre Estados Unidos y México y desplegaron a 460 voluntarios en puestos de personal destinados a los paisanos que viajaban hacia el sur.

La agencia instó a los viajeros a verificar las pautas locales, estatales y federales del COVID-19 en su destino, antes de viajar a México. Al igual que en los Estados Unidos, las decisiones sobre cierres de empresas, toques de queda y restricciones sobre la venta de alcohol y las reuniones en México, son un asunto local y varían ampliamente.

En años pasados, los paisanos estaban más preocupados por ser robados o secuestrados en su camino de regreso a México. Las matrículas de sus vehículos que los delataban y sus camionetas llenas de regalos, a menudo habían sido blanco de robos en las carreteras, incluso por parte de los mismos funcionarios mexicanos.

La semana pasada, el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, advirtió a los miembros de las fuerzas policiales locales, federales, de carreteras y de la Guardia Nacional “actuar con rectitud, honestidad y apoyar a nuestros paisanos, respetarlos”.

"No vamos a tolerar ningún abuso", advirtió, sin mencionar la pandemia.

Pero México también se ha visto afectado por una segunda ola del COVID-19, lo que ha llevado a los hospitales al límite en los estados fronterizos del norte de México, que tienen algunas de las tasas de infección más altas del país.

Si bien el presidente ha desestimado en gran medida la gravedad de los problemas del coronavirus en México, los expertos en salud y fronteras en los Estados Unidos y México, están preocupados de que el flujo masivo de personas en medio de la pandemia podría empeorar una situación ya preocupante y provocar más infecciones en ambos lados de la frontera.

Los funcionarios de salud en el estado de Chihuahua, al otro lado de la frontera con Texas, adonde se dirigía Cueto, advirtieron contra los viajes de vacaciones y las reuniones navideñas.El COVID-19 ha matado a más de 115 mil personas en México y los estados fronterizos se han visto especialmente afectados.

“Lo mejor para la Navidad 2020 es pasarla saludable”, apuntó la Dra. Leticia Ruiz, directora de medicina preventiva del estado de Chihuahua. “Eso significa reducir la movilidad y aumentar las medidas preventivas y celebrar solo con miembros del mismo hogar.

“Ha sido un año difícil. Debemos quedarnos en casa tanto como sea posible y evitar viajar. Tengamos una Navidad diferente, en la que los regalos son la vida y la salud ".

Familias y reuniones binacionales

Los ciudadanos estadounidenses y los residentes legales esencialmente pueden viajar sin restricciones a México, gracias en gran parte a las exenciones establecidas en las políticas que se anunciaron en marzo en respuesta a la pandemia.

Los gobiernos de Estados Unidos y México acordaron restringir los viajes por razones "no esenciales" a través de su frontera compartida, limitando los cruces excepto por trabajo, escuela y comercio.

En la práctica, las restricciones se han dirigido principalmente a los visitantes mexicanos que viajan al norte. Los ciudadanos estadounidenses y los residentes legales permanentes están en gran parte exentos, según Guadalupe Ramírez, directora de campo de Tucson para la Oficina de Operaciones de Campo de Aduanas y Protección Fronteriza, que supervisa los puertos de entrada de Arizona.

"Cuando observas las restricciones de viaje, realmente no restringen el movimiento de ciudadanos estadounidenses y residentes legales permanentes", dijo. "Si se presentan en nuestro puerto de entrada, obviamente los dejaremos entrar porque viven en los Estados Unidos, sin importar por qué viajaron a México".

Las restricciones se han extendido todos los meses y están programadas para expirar en enero, aunque es probable que se extiendan más a medida que la pandemia continúa arrasando en ambos lados de la frontera.

El gobierno mexicano ha seguido ignorando las llamadas de los residentes fronterizos y los gobernadores, que les han suplicado que implemente restricciones a los visitantes estadounidenses, similares a las que los funcionarios norteamericanos aplican a los viajeros que se dirigen al norte desde México.

En respuesta, varios gobiernos estatales y municipales del lado mexicano de la frontera, han tratado de hacer más oneroso el cruce mediante la implementación de “filtros sanitarios” en los que los conductores deben detenerse para responder preguntas y, en ocasiones, tomar la temperatura. Los esfuerzos han sido de corta duración.

Por ejemplo, en Mexicali, al otro lado de la frontera con Calexico, California, el gobierno municipal estableció puestos de control hacia el sur atendidos por oficiales de policía, que están atentos al uso de máscaras faciales y que en cada vehículo no viajen más de cuatro personas.

Pero los puntos de control son funcionales sólo en fechas clave de viaje, durante las cuales los tiempos de cruce normalmente rápidos hacia el sur hacia México se ralentizan a un mínimo, creando cuellos de botella de tráfico en el lado de Calexico.

En ciudades fronterizas como Juárez, Nogales o Mexicali, cientos de miles de residentes tienen doble nacionalidad y cruzan la frontera a diario; ni el gobierno mexicano ni el estadounidense han prohibido a los ciudadanos ingresar a su país.

Rangel instó a las familias a evitar tener fiestas o reuniones con más de 10 personas, las pautas recomendadas en México.

“Puede ser complicado”, afirmó. “Porque sabemos que en México hay familias, especialmente cuando tienen visitantes de paisanos, que probablemente tendrán reuniones en una casa con más de 10 personas”.

Un cambio de planes: "Sin viaje a México"

Algunas familias en los Estados Unidos están prestando atención a las advertencias sobre viajar a México.

Cada año, María Méndez y su familia viajan desde el desierto del sur de California hasta el estado de Michoacán, en el suroeste de México, para celebrar la Navidad, y este año no iba a ser diferente. Planearon celebrar como siempre, con sus padres, siete hermanos y todos sus hijos. Allí comían tamales y pozole y realizaban una rifa de obsequios, porque, dijo, "en México no se puede dar obsequios a todos, porque hay mucha gente".

Ya habían comprado sus boletos de avión. Y debido a que los hijos de Méndez están estudiando virtualmente este año, la familia planeó irse justo antes del Día de Acción de Gracias y pasar más de un mes en el rancho familiar de Méndez, en las afueras de la ciudad de Jiquilpan, Michoacán.

Tuvieron que cambiar sus planes después de que Méndez contrajo el COVID-19. Dio positivo al virus el 17 de noviembre, y nuevamente el 1 de diciembre. Ha permanecido aislada en su casa, en la comunidad de La Meca, en el este del Valle de Coachella, durante más de un mes, mientras espera hacerse una tercera prueba.

"Estoy muy triste", dijo, "porque mis hermanos están allí y no podré verlos".

Méndez decoró su casa con las figuras de Papá Noel y muchas luces afuera. Pero adentro, no hay regalos, comentó, dejando a sus cinco hijos decepcionados.

"Están enojados conmigo porque me enfermé", bromeó. “Dicen, '¡no hay viaje a México y no hay regalos en la casa!'”

Beatriz Pinal, de Tucson, dijo que también suele visitar a su familia en el estado mexicano de San Luis Potosí durante esta época del año, aprovechando las vacaciones de invierno para tomar un autobús o conducir hasta allí y pasar varias semanas en México.

Este año, permanecerá en Tucson, celebrando solo con sus hijas, incluida una que toma medicamentos para evitar los coágulos de la sangre. Afirmó que no quería arriesgarse a exponerla al cruzar la frontera.

Pinal dijo que estaba especialmente preocupada por el riesgo de exposición a personas asintomáticas, que no muestran ningún síntoma de la infección, pero pueden transmitirla a otras personas.

“Más que nada, tenemos que cuidarnos porque la pandemia está realmente fuerte en México en este momento”, aseguró. “Mi familia me aconsejó que me quedara aquí y que me cuidara”.

Un sacrificio por "el bien común"

En Nogales y Juárez, las estaciones de aduanas mexicanas están repletas de automóviles y camionetas cargados con bolsas y cajas, regalos y otras mercancías que los paisanos llevan consigo a sus destinos en México.

Una vez que hayan terminado las vacaciones, esos viajeros regresarán a los Estados Unidos. Debido a que no se puede rechazar a los ciudadanos y residentes legales de Estados Unidos, los funcionarios de aduanas se están preparando para un gran aumento en el tráfico hacia el norte, mismo que podría generar cuellos de botella y largos tiempos de espera para cruzar de regreso al país.

En los últimos meses, cuando la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza tomó medidas enérgicas contra el tráfico no esencial, los tiempos de espera se dispararon hasta ocho horas o más, en ciertos cruces fronterizos entre Estados Unidos y México.

En la región fronteriza de El Paso, Texas, el director de campo Hercor Mancha afirmó que CBP monitoreará el tráfico de pasajeros en los próximos días y ajustará la dotación de personal según sea necesario. Advirtieron a los paisanos que viajaron a México que estuvieran preparados y que se dieran más tiempo para regresar a Estados Unidos.

Para aquellos que aún no se han ido, Mancha, que nació en la ciudad fronteriza de Eagle Pass, Texas, instó a las personas a considerar si valía la pena exponer al virus a sus seres queridos.

“Al crecer en una comunidad fronteriza, comprendo la importancia de la familia y las reuniones durante las vacaciones", dijo. Sin embargo, la seguridad de nuestros seres queridos tiene que entrar en juego.

“No creo que nadie quiera sentirse responsable de contagiar esta enfermedad a un querido miembro mayor de su familia o alguien que esté bajo prescripción médica. Perderse las grandes reuniones familiares, la comida y las festividades y todo eso será un sacrificio, pero es un sacrificio por el bien común ".

Esperando el abrazo de una madre

Cueto llegó a su hogar en un pueblo cerca de la ciudad de Chihuahua, la capital del estado. Días después de llegar todavía no había abrazado a su madre, el momento que anhela, pero se habían visto y hablaban a distancia a través de una ventana. Mostraron su amor de otras formas.

“Mi madre sabe que me encantan los chiles rellenos, así que le pidió a la señora que la cuida que me preparara una buena cantidad”, aseguró Cueto.

Su madre quería que entrara, que la abrazara, pero Cueto le recordó que tenían que esperar a que pasara el período de cuarentena.

“Ya mero”, le dijo a su madre. "¡Pronto!"

