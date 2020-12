Esto es lo que se sabe hasta ahora sobre la vacuna contra el COVID-19 que llegará a Arizona

Stephanie Innes

El estado de Arizona espera su asignación inicial de la vacuna contra el COVID-19 para mediados de diciembre, pero no todos la recibirán de forma inmediata.

Si bien la vacuna ofrece una esperanza realista para poner fin a la pandemia, la logística de distribución es enorme y existen muchos desafíos para llevarla a los residentes de todo el estado.

Por ahora, cada estado está manejando su propia distribución de vacunas y se esperan algunos cambios.

Dejar la gestión del COVID-19 en manos de los estados fue un sello distintivo de la administración del presidente Donald Trump, algo que podría cambiar con el presidente electo Joe Biden, pero debido a que la vacuna llegará este mes, puede que sea demasiado tarde para que Biden implemente un nuevo programa nacional de vacunas.

"Es difícil para mí creer que la administración de Biden acepte 50 programas de vacunación distintos, pero también es cierto que el tren está saliendo de la estación antes de que ellos asuman el cargo", señaló Drew Altman, presidente y director ejecutivo de la organización sin fines de lucro Kaiser Family Foundation.

Esto es lo que se sabe hasta ahora:

Se espera que la vacuna del COVID-19 sea gratuita

El gobernador de Arizona, Doug Ducey, emitió el miércoles pasado una orden ejecutiva que garantiza que los arizonenses puedan recibir la vacuna del COVID-19 de forma gratuita, mientras esté vigente la declaración de emergencia de salud pública en el estado. Ducey no ha dado indicios de que tenga la intención de poner fin a la emergencia de salud pública en Arizona en un futuro próximo.

El gobierno federal ha pagado por adelantado cientos de millones de dosis de múltiples vacunas contra el COVID-19 y, en algunos casos, tiene la opción de comprar más, asegura la Kaiser Family Foundation.

Ducey puntualizó que trabajó con las compañías de seguros para garantizar que los arizonenses no tengan costos administrativos adicionales, asociados con recibir la vacuna del COVID-19, "sin importar si el proveedor está dentro de la red", señala su orden ejecutiva.

"Acordamos que la vacuna debería ser gratuita para cualquiera que la necesite", dijo Ducey el miércoles. "Esta es una pandemia mundial y la vacuna no debería costar ni un centavo a los arizonenses".

Se espera que cualquier persona que no tenga seguro médico tenga cubierto el costo de su vacuna para el COVID-19 a través de un fondo de ayuda para proveedores de salud nacional de 100 millones de dólares, que fue creado por la Ley CARES contra el coronavirus.

También se desea que los arizonenses cubiertos por Medicare o Medicaid (el Sistema de Contención de Costos de la Atención Médica de Arizona) tengan cubiertos los costos de sus vacunas del COVID-19.

Los trabajadores de la salud recibirán las primeras dosis

Las primeras asignaciones de las vacunas del COVID-19 serán en cantidades limitadas. Arizona emitió el 1 de octubre un borrador del plan de vacunación, que enumera un grupo prioritario de personas que se espera que reciban la vacuna del COVID-19 primero: trabajadores de la salud, personal de emergencias médicas y personas en ocupaciones de apoyo a la atención médica.

Se espera que el estado publique un plan de vacunación más detallado. Pero un panel asesor del gobierno federal recomendó el martes que, además de los trabajadores de la salud, los residentes de los centros de atención a largo plazo deberían estar en el grupo de máxima prioridad durante el lanzamiento inicial de la vacuna.

El jueves, el Dr. Robert Redfield, director de los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades de Estados Unidos (CDC por sus siglas en inglés), firmó un memorando aceptando esas recomendaciones.

"El Dr. Redfield espera con interés las recomendaciones futuras que, basadas en la disponibilidad de vacunas, demuestren que nosotros, como nación, también damos prioridad a los ancianos (personas de 70 años o más) que residen en hogares multigeneracionales", dice una declaración de los CDC.

"A menudo, nuestras familias de origen hispano, negras y tribales, cuidan a sus ancianos en hogares multigeneracionales y ahí también corren un riesgo significativo".

Otras poblaciones prioritarias para las primeras etapas del lanzamiento de la vacuna son los llamados trabajadores esenciales, las personas de 65 años o más y las personas con problemas de salud preexistente. El borrador del plan del estado de Arizona enumera las condiciones preexistentes como la obesidad, la enfermedad pulmonar obstructiva crónica, las enfermedad cardíaca, la diabetes y la enfermedad renal crónica.

No está claro cómo se identificará a las personas con problemas de salud preexistentes. Podría ser por auto-revelación o de los proveedores de salud, dicen los expertos, y esos estándares pueden variar según cada estado.

Ducey el miércoles, hizo hincapié en decir que los maestros en Arizona serán un grupo de alta prioridad para recibir la vacuna.

"Queremos que nuestras escuelas estén abiertas y que nuestros maestros estén protegidos", señaló. "Sabemos que nuestros maestros quieren desesperadamente regresar a sus aulas ... Los maestros son esenciales en nuestro estado y bajo nuestro plan serán prioritarios".

Se espera que 2 vacunas diferentes estén disponibles en Arizona

Los funcionarios estatales de Arizona dicen que hasta la fecha esperan vacunas de las compañías Pfizer y Moderna, dos empresas farmacéuticas que solicitaron una autorización de uso de emergencia de la Administración de Alimentos y Medicamentos de los Estados Unidos.

Los problemas logísticos sobre el transporte y almacenamiento de la vacuna podrían impulsar las decisiones sobre de qué proveedores obtener la vacuna y de dónde. La vacuna desarrollada por Pfizer requiere condiciones extremadamente frías para su almacenamiento, aproximadamente a menos de 103 grados Fahrenheit.

No todas las instalaciones de atención médica tienen la capacidad de almacenar vacunas a esa temperatura. Por esa razón, más áreas rurales del estado podrían recibir la vacuna Moderna, afirmó esta semana la Dra. Cara Christ, directora del Departamento de Servicios de Salud de Arizona.

Se requerirán 2 dosis de vacuna

Las dos vacunas contra el COVID-19 que se espera estén disponibles en Arizona, de las compañías farmacéuticas Moderna y Pfizer, requerirán de dos dosis.

Las dos dosis crean otra complicación logística para los proveedores de todo el país, que deberán realizar un seguimiento de la primera dosis y proporcionar recordatorios para que las personas reciban su segunda dosis.

Las dos dosis deben completarse dentro de los 21 a 28 días posteriores a la primera dosis, según el tipo de vacuna, según muestra la información inicial.

El miedo y la desconfianza hacia la vacuna es motivo de preocupación

La polarización y politización de la pandemia del COVID-19 podría tener un efecto sobre la cantidad de estadounidenses que podrían elegir vacunarse.

Las encuestas nacionales indican niveles variados entre las personas que dicen que se vacunarían, según señala una investigación de la Kaiser Family Foundation.

Las principales razones para no querer la vacuna incluyen preocupaciones de seguridad; desconfianza en el sistema de salud, el gobierno y las vacunas en general; y algunos que dicen que simplemente no quieren o no necesitan la vacuna.

La Kaiser Family Foundation está lanzando una nueva iniciativa que se llama "Monitoreo de Vacunas COVID" que se enfoca en la incertidumbre de las vacunas y las experiencias individuales una vez que se lanze la vacuna. También está trabajando en la educación pública sobre la vacuna.

Ducey el miércoles hizo hincapié en decir que cuando le llegue su turno en la fila, se arremangará la camisa para vacunarse.

"Estas vacunas son nuestro camino de regreso a una vida normal, una vida segura donde estemos protegidos y nuestros seres queridos estén protegidos, donde nuestros niños estén de regreso en las escuelas, nuestras pequeñas empresas estén operando y donde nuestros médicos y enfermeras tengan un enfoque más realista. equilibrio trabajo-vida ", dijo.

Arizona trabajará para hacer una campaña de educación pública y "generar confianza" en la vacuna, puntualizó Ducey.

"Lo que queremos hacer es asegurarnos de que estamos comunicando todos los hechos a la gente de Arizona. Al igual que los cubrebocas, queremos ver el nivel máximo de cumplimiento", expuso.

La "incertidumbre por las vacunas" ha sido un problema creciente en Arizona, ya que más padres han optado por obtener exenciones no médicas que eximan a sus hijos de las vacunas requeridas por la escuela.

Pero en el caso de la vacuna del COVID-19, es posible que las dudas sobre la vacuna no sólo provengan de personas que están en contra de las vacunas en general, dicen algunos expertos. Se trata del hecho de que esta vacuna es nueva.

"La vacilación en estos casos es una respuesta muy válida. Hay tanta incertidumbre y hay tanto que no se sabe", afirmó Mollyann Brodie, directora ejecutiva de opinión pública e investigación de encuestas de la Kaiser Family Foundation, durante una sesión informativa el jueves.

"Esto no es lo mismo que cuando hablamos de anti-vacunas que tienen reacciones muy específicas sobre las vacunas en general ... Sólo porque usted tenga dudas no significa nada sobre su sentido general del valor de las vacunas".

Traducción Alfredo García