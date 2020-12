Compañía de Arizona prueba posible alternativa a la vacuna COVID-19 a corto plazo

Amanda Morris

The Arizona Republic | azcentral.com | lavozarizona.com

READ IN ENGLISH

De pie frente a una jaula llena de ratones, con el equipo de protección completo, Gunnar Gottschalk no sabía qué ratones habían recibido un tratamiento experimental con COVID-19 y cuáles no.

Lo que sabía era que todos los ratones, excepto los del grupo de control, fueron inyectados con una versión inactivada, o no infecciosa, del nuevo coronavirus.

Algunos de los ratones murieron de inmediato. Otros se acurrucaron en la esquina de la jaula, temblando y encorvados. Esos ratones no estaban excavando, acicalando o socializando como lo harían normalmente.

"Realmente no podían caminar", dijo.

Pero algunos de los ratones estaban completamente bien. Esos ratones habían recibido el tratamiento COVID-19 preventivo y experimental realizado por la empresa de biotecnología de Arizona Sotira, donde Gottschalk trabaja como científico principal.

"Fue realmente increíble ver esto", dijo Gottschalk. "En ese momento supe que teníamos algo".

El tratamiento, llamado KEPTIDE, es un aerosol nasal que actúa impidiendo que el virus se adhiera y entre en las células. Los estudios realizados en ratones, células de primates y células pulmonares humanas han sido prometedores hasta ahora, dijo la compañía, que muestran una efectividad del 100% sin efectos secundarios negativos.

Un problema: el tratamiento no ofrecerá protección a largo plazo. Sus efectos podrían funcionar solo durante un día y parece más prometedor para usos a corto plazo.

Y no podrá ofrecer protección a los consumidores en el corto plazo. El producto aún necesita ser probado en humanos y está muy lejos de venderse en tiendas o administrarse en entornos de atención médica.

Actualmente, la compañía está esperando la aprobación de la FDA para iniciar ensayos clínicos formales para el tratamiento en humanos. Si KEPTIDE es tan eficaz y seguro en humanos como lo fue en las pruebas de laboratorio, el tratamiento podría ayudar a prevenir la propagación de COVID-19 y funcionar como una alternativa para las personas que no pueden acceder a las vacunas o que desconfían de ellas.

Ya han surgido desafíos logísticos en torno a la distribución y administración de vacunas COVID-19. Pero a diferencia de las vacunas, el tratamiento con KEPTIDE sería barato y fácil de hacer, y no requiere almacenamiento en frío, lo que alivia las preocupaciones de distribución. Y en lugar de ir al consultorio de un médico, el director ejecutivo de Sotira, James Keating, dijo que, en teoría, este tratamiento podría venderse como un medicamento de venta libre, según las pruebas futuras, la aprobación de la FDA y las decisiones regulatorias.

"Lo que creemos que tenemos aquí es algo que se puede comprar en una farmacia ... y que se puede almacenar y usar según sea necesario", dijo Keating.

En las pruebas preclínicas, el director científico de Sotira, Avik Roy, dijo que los efectos protectores de KEPTIDE comenzaron 30 minutos después del tratamiento y duraron hasta 24 horas. Él cree que los efectos pueden durar más en los ensayos en humanos, pero aún se desconoce exactamente cuánto tiempo protegería a los humanos.

La idea es que los socorristas puedan tomar el tratamiento antes de comenzar un turno en el trabajo, dijo, o la gente común podría tomar el tratamiento antes de reunirse socialmente.

"Podría tener un gran impacto en la sociedad", dijo Roy.

El tratamiento funciona 'como una red para tiburones'

Cuando Roy comenzó a diseñar el tratamiento en marzo, tenía poca información sobre el nuevo coronavirus. Ni siquiera sabía cuál era la estructura exacta del virus.

Entonces usó un coronavirus relacionado, que causa el síndrome respiratorio agudo severo, o SARS, para diseñar el tratamiento. El virus es muy similar al nuevo coronavirus y también tiene un pico en el exterior para adherirse e infectar las células.

Con este modelo, Roy ideó una molécula modificada llamada péptido. Los péptidos son cadenas cortas de aminoácidos, los componentes naturales de la vida. Dado que el tratamiento está hecho de sustancias naturales y no de sustancias sintéticas, Keating cree que es más seguro.

"Hay menos posibilidades de reacciones adversas", dijo.

Roy diseñó este péptido en particular para evitar que el pico del nuevo coronavirus se adhiera a su receptor primario, llamado receptor ACE-2. Normalmente, el receptor ACE-2 es como un candado que el pico del virus abre para ingresar a una célula e infectarla.

Pero Roy no pudo bloquear el receptor ACE-2 por completo. El receptor ACE-2 se encuentra en una variedad de órganos, como los pulmones, los riñones, el corazón y los intestinos, y es importante para la regulación de la presión arterial y el equilibrio de líquidos en el cuerpo humano.

"Si de alguna manera este receptor se modifica o es disfuncional, o no funciona correctamente, terminará teniendo diferentes tipos de enfermedades, desde diabetes hasta obesidad, cáncer y todas estas cosas", dijo Roy.

En lugar de bloquear el receptor por completo, el péptido que Roy inventó funciona como una red para tiburones. Permite que el agua del océano y los peces pequeños (nutrientes y moléculas normales) pasen por el receptor ACE-2, pero bloquea el paso de los tiburones (el virus).

Si el virus no puede ingresar a las células, simplemente flota alrededor del cuerpo sin causar daño hasta que el cuerpo lo mata o muere.

'Creo que tenemos algo aquí'

Una vez que a Roy se le ocurrió el péptido modificado, su colega, Gottschalk, se acercó al director ejecutivo de la empresa.

"Nos sentamos en mi garaje y dijo: 'Creo que tenemos algo aquí y deberíamos buscarlo'", recordó Keating. "En ese momento, nos iba a costar $ 15.000 conseguirlo".

A pesar de los riesgos financieros y del hecho de que Sotira es una pequeña empresa de cuatro personas, Keating decidió que la empresa le daría una oportunidad al tratamiento.

Desde entonces, los costos y el compromiso de tiempo para desarrollar el tratamiento se han disparado, según Keating, pero los resultados han sido gratificantes.

"La ciencia ha sido tan sólida y tan buena que ha funcionado", dijo Gottschalk. "Y es por eso que creo que incluso cuando nos enfrentamos a la próxima escalada del Everest a través del proceso regulatorio de la FDA y todo lo demás ... todos están entusiasmados".

A la espera de la aprobación de la FDA, la compañía espera comenzar los ensayos en humanos en la primavera de 2021. Mientras tanto, las compañías farmacéuticas se están preparando para una posible distribución de la vacuna COVID-19 a fines de este año y principios del próximo, en espera de la aprobación de la FDA.

Pero no todo el mundo puede estar de acuerdo en tomar la vacuna, quizás debido a preocupaciones sobre impactos desconocidos a largo plazo, desconfianza o sentimiento anti-vacunación. Una encuesta para el Centro de Investigación de Asuntos Públicos de Associated Press-NORC encontró que el 20% de los encuestados se negaría a recibir una vacuna si se aprueba una, y otro 31% no estaba seguro.

La esperanza de Keating es que aquellos que optan por no recibir una vacuna puedan usar este tratamiento para mantenerse seguros y detener la propagación del COVID-19.

"Este es un enfoque completamente diferente que atraerá a muchas personas que simplemente no se sienten cómodas con un tratamiento impulsado por vacunas", dijo Keating.

KEPTIDE también es más barato de fabricar y probablemente costaría mucho menos que una vacuna.

La compañía todavía tiene un largo camino por recorrer antes de que KEPTIDE esté disponible para el público en general, un camino que incluye obtener la aprobación de la FDA y descubrir instalaciones de fabricación a gran escala o socios potenciales para ayudar a fabricar el tratamiento a gran escala.

Dado que no está claro si las vacunas brindan protección a largo plazo contra COVID-19 y se desconoce cuántas personas se vacunarán de inmediato, Keating, Roy y Gottschalk creen que este tratamiento seguirá desempeñando un papel importante en el manejo de la pandemia, incluso si se libera mucho más tarde que las vacunas COVID-19.

"El coronavirus no va a ninguna parte", dijo Roy. "Estará aquí por mucho tiempo".

También cree que el aerosol nasal podría usarse como tratamiento para quienes ya padecen COVID-19, y que sería más efectivo que los medicamentos antivirales actuales.

'Algo más allá de un virus'

Uno de los hallazgos más asombrosos de la investigación de Roy y Gottschalk para Sotira fue el descubrimiento de que, aunque los ratones en su experimento habían recibido versiones inactivadas o no infecciosas del nuevo coronavirus, el 28% de los ratones no tratados aún murieron y los otros ratones no tratados sufrieron síntomas de infección.

Para inactivar el virus, los investigadores desactivan los componentes genéticos que normalmente son responsables de hacer que el virus se replique dentro de un cuerpo. En teoría, la inyección de virus inactivados en ratones no debería haber causado enfermedad.

"El nuevo coronavirus es algo más que un virus", dijo Roy. "Incluso si inactiva el virus, aún puede matar al sujeto".

Tanto Roy como Gottschalk creen que parte de los impactos desastrosos del nuevo coronavirus puede tener algo que ver con la unión real del virus al receptor ACE-2.

"En realidad, es la interacción física entre estos dos lo que causa muchos de los efectos posteriores", dijo Gottschalk.

Estos efectos posteriores incluyen la liberación de señales inflamatorias en el cuerpo llamadas citocinas. En muchos casos graves de COVID-19, el sistema inmunológico del cuerpo reacciona de forma exagerada y libera demasiadas citocinas, que pueden causar inflamación, daño a los órganos, pulmones llenos de líquido e incluso la muerte.

No se necesita mucho virus para causar tales reacciones, dijo Gottschalk, y a menudo la causa de los síntomas graves tiene menos que ver con el virus en sí y más con las respuestas inflamatorias.

Los hallazgos de Sotira pueden ayudar a explicar por qué algunos medicamentos y tratamientos antivirales no han cumplido sus promesas de tratar COVID-19. Cualquier tratamiento que se dirija a la genética, o la infecciosidad, del virus probablemente no solucione el problema, según Gottschalk. Los hallazgos de la compañía sugieren que, en primer lugar, tratamientos más efectivos impedirían que el virus se adhiera al receptor ACE-2.

Aunque KEPTIDE todavía está muy lejos de llegar a los estantes, la compañía cree que la tecnología detrás de él también podría funcionar contra otros tipos de coronavirus, como el resfriado común, el SARS o virus relacionados en el futuro que aún no han infectado a los humanos.

"Este enfoque es una especie de mecanismo novedoso para abordar esta pandemia en particular y quizás las que sucederán en el futuro", dijo Gottschalk.

Traducción Nadia Cantú