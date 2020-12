Inaugurarán The HUB con un evento navideño para estudiantes de escasos recursos

Alfredo García

Corresponsal en la Cd. de México

La pandemia del COVID-19 ha limitado las celebraciones tradicionales de la época navideña en todo lugar, pero no los afanes de servir a la comunidad de muchas organizaciones; es el caso de Smart Schools Inc., una institución educativa sin fines de lucro establecida en Arizona desde el 2014.

Apoyando a los estudiantes de nivel preparatoria (High School), la escuela virtual busca establecer en los alumnos la certeza de que todos pueden graduarse y mantener metas profesionales a través de la instrucción personalizada por internet, un plan de estudios interactivo y la flexibilidad de horarios.

Para ello, pondrán en marcha un área denominada The HUB, que ofrece un ambiente estudiantil acogedor y seguro, recursos informáticos y de tutoría, un área de lavandería, una zona de alimentos e higiene con servicios de desayuno y almuerzo, además de conexiones con organizaciones socias como Chicanos por la Causa o la YMCA.

“The HUB fue creado para ser un centro de participación integral para jóvenes; de tiempo completo y en el corazón de Phoenix, que tiene el objetivo final de ayudarlos a deshacer las barreras que los separa de una mejor vida”, argumenta Sarah Arsenault, directora del sitio.

Inaugurarán con una fiesta navideña en los autos

Pensando en la época navideña en medio de la pandemia que se vive, Smart Schools Inc. se ha unido a la campaña Toys for Tots para hacer una celebración denominada "The Winter Wonderland Experience", donde ofrecerán un mini festival de autoservicio o “drive thru”; el próximo sábado 5 de diciembre de 10 de la mañana a la 1 de la tarde.

Los asistentes podrán entrar con sus vehículos al estacionamiento del lugar, ubicado en el número 5336 al norte de la 19 Avenida, en el centro de Phoenix, y recibir un desayuno de panqueques para llevar, juguetes entregados a los niños por Santa y sus Elfos, mientras escuchan la música navideña de fondo.

Toys for Tots, el programa benéfico nacional dirigido por la Reserva del Cuerpo de Marines de Estados Unidos, fue el encargado de donar los 450 juguetes que se distribuirán gratuitamente, brindando felicidad y esperanza a los niños menos afortunados durante esta temporada complicada.

"¡Esta donación de Toys for Tots nos permitirá el privilegio de bendecir a muchos niños en el corredor norte de la Avenida Central en Phoenix!" aseguró Stephanie Munro, directora de operaciones de Smart Schools.

Esta actividad permitirá a Smart Schools Inc. la oportunidad de poner en marcha The HUB y conectar con muchas familias de escasos recursos, mientras siguen apoyando a los estudiantes con educación de alta calidad, independientemente de la edad, situación financiera, nacionalidad, origen étnico o experiencia escolar previa.

Desde el 2014, Smart Schools Inc. ha ayudado a graduarse a más de 425 estudiantes por todo el país e internacionalmente.

Para obtener más información del evento o las actividades que se ofrecen, se puede visitar la página de internet www.smartschoolsusa.org.