Si va a volar en 'Thankisgiving' aquí unas recomendaciones para transitar por Phoenix Sky Harbor

Melissa Yeager

The Arizona Republic | azcentral.com | lavozarizona.com

READ IN ENGLISH

La industria de las aerolíneas no espera que los viajes de Acción de Gracias, igualen los niveles que se tuvieron en 2019, cuando viajaron 31.6 millones de estadounidenses, pero anticipa un aumento de pasajeros durante las vacaciones, que se espera que se desarrollen del 18 de noviembre al 1 de diciembre de este año.

El Aeropuerto Internacional Phoenix Sky Harbor espera unos días ajetreados en sus terminales.

Los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC por sus siglas en inglés) advierten que los estadounidenses no deben viajar por el Día de Acción de Gracias, debido al aumento en los casos de COVID-19 por todo el país.

No es demasiado tarde para realizar cambios en el itinerario de algún vuelo. Si bien en años pasados, podría haber sido difícil tomar la decisión de cambiar planes muy cerca de una partida, la mayoría de las aerolíneas ofrecen políticas de cancelación y cambios de reservaciones extremadamente flexibles debido a la pandemia. Si el viajero no se siente seguro para viajar, no tiene que hacerlo.

Un recordatorio importante es: Que si se da positivo en la prueba del virus, no debe viajar. Y se recomienda quedarse en casa.

E incluso si la prueba es negativa, se debe entender que se está más seguro en casa.

Sin embargo, puede haber una razón por la que se deba volar durante los días festivos. Si es así, estas son algunas de las cosas que se debe saber sobre los viajes durante la pandemia.

El aeropuerto Sky Harbor tiene un mandato obligatorio del uso de cubrebocas. Las aerolíneas también.

El consejo de casi todos en la industria de la aviación, desde la Administración de Seguridad del Transporte, hasta los propios aeropuertos y aerolíneas, es que la mejor manera de prevenir la propagación del virus es usar una mascarilla.

La evidencia muestra que los cubrebocas funcionan como una capa de protección para prevenir la propagación del virus, al mantener las gotas grandes que podrían contener el virus fuera de sus vecinos, así como algunas de las gotas más pequeñas. Se debe ser amable con los demás y usar su mascarilla mientras se viaja, para mantener sus propios gérmenes.

Si no se usa un cubrebocas , se le pedirá al viajante que abandone el vuelo y se podría ser expulsado de futuros vuelos. Si una persona se aproxima a los controles de seguridad sin uno, el agente de la TSA le pedirá al viajante que se ponga uno si lo tiene. Si no lo tiene, se le proporcionarán uno.

El aeropuerto tiene cubrebocas gratis. Pero encontrar uno que le sea cómodo es la clave.

La Agencia Federal para el Manejo de Emergencias donó 1.8 millones de mascarillas de tela a Sky Harbor para distribuirlas a pasajeros y empleados. Los usuarios los encontrarán en un contenedor justo después del control de seguridad. También se puede solicitar uno en los mostradores de información o encontrarlos en el Centro de Alquiler de Autos.

También se puede encontrar máquinas expendedoras donde comprar cubrebocas en cada terminal aérea.

Pero los expertos dicen que es mejor encontrar una mascarilla cómoda y que se ajuste bien, antes de viajar. También se debe considerar un protector facial para evitar que el virus ingrese a través de los ojos.

"Quieres que sea cómodo, porque si no lo es, vas a tener la tentación de intentar levantarlo un poco para respirar o moverlo en tu cara o algo así", asegura Kacey Ernst, epidemióloga de la Universidad de Arizona.

Cómo verificar las restricciones de viaje por el COVID-19 antes de volar

Antes de partir, se debe verificar los requisitos de prueba de cuarentena y COVID-19, tanto para el hogar como para el destino al que se viaja.

"A menudo, se verifica las reglas de dónde sale, pero no a dónde va", dijo David Pekoske, administrador de la Administración de Seguridad en el Transporte, durante una llamada con reporteros el 19 de noviembre pasado.

Si se vuela internacionalmente con American Airlines, se puede considerar descargar la aplicación VeriFLY. Esta le ayudará al viajero a navegar y verificar que tenga toda la documentación correcta para que no se le niegue la entrada a su destino.

Se debe considerar el hacerse una prueba de COVID-19 antes (y después) de volar

Los viajeros deben hacerse la prueba de COVID-19 antes y después de viajar, para asegurarse de que conocen su propio estado del COVID-19 y puede quedarse en casa si se da positivo.

Si bien la prueba brinda información importante para asegurarse de no transmitir el virus a otras personas, también tiene limitaciones. Se debe entender que si el resultado de la prueba es negativo, sólo se estará dando negativo en ese momento. Aún se podría tener el virus, pero aún no a un nivel detectable. Podría exponerse al virus durante el proceso de viaje. Aún se debe tomar otras precauciones, como usar una mascarilla y mantener la distancia cuando se esté en público.

El 18 de noviembre, el gobernador de Arizona, Doug Ducey, le pidió al Departamento de Servicios de Salud que trabajara con varios aeropuertos del estado para abrir instalaciones en que realizaran pruebas del COVID-19.

El 23 de noviembre, Sky Harbor abrió una clínica para pruebas XpresCheck COVID-19. Está en la tienda Drugs & More, en el Nivel 3 de la Terminal 4. El horario de atención es de 9 a.m. a 5 p.m. De jueves a lunes y los resultados normalmente estarán disponibles dentro de uno a tres días.

No se debe esperar un aeropuerto vacío durante los días festivos

Los aeropuertos estarán abarrotados, especialmente el Sky Harbor.

Si bien el tráfico aéreo en general ha disminuido significativamente desde el otoño pasado, Sky Harbor tiene un número creciente de pasajeros, ya que personas de los estados del norte vienen a Arizona para escapar del frío.

Hay algunas cosas que se pueden hacer para ayudar a los viajeros a navegar entre la multitud. Verificar el estado de su propio vuelo antes de partir, para asegurarse de no perder tiempo innecesario en el aeropuerto. Además, se debe verificar los tiempos de espera de seguridad en el sitio de internet de Sky Harbor y llegar con tiempo suficiente para cruzar las líneas.

El aeropuerto tiene un horario de limpieza de 24 horas.

En términos de transporte al aeropuerto, Sky Harbor espera tráfico cerca de la terminal durante los días festivos. Para evitarlo, se debe considerar recoger o dejar a los viajeros en la 44th St. PHX Sky Train Station. El límite recomendado para el número de pasajeros en un compartimento de tren es 15 personas.

Además, hay que asegurarse de consultar con el aeropuerto de destino sobre sus procedimientos COVID-19. Por ejemplo, la aplicación VeriFLY de Denver permite hacer una reservación para un "carril de inspección de la TSA y un vagón de tren de capacidad limitada, reservado para la explanada". Se puede obtener mayor información en el sitio de internet https://www.flydenver.com/verifly.

¿Cuáles serán los días de viaje más concurridos?

Los expertos de la industria de las aerolíneas predicen que el miércoles 25 de noviembre y el domingo 29 de noviembre, serán los días de viaje más concurridos alrededor del Día de Acción de Gracias.

Sin embargo, con más personas trabajando desde casa y niños aprendiendo a distancia este año, también esperan que la ventana para los viajes de Acción de Gracias sea un par de días más este año, desde el 18 de noviembre y hasta el 1 de diciembre, ya que las personas buscan viajar en lugares menos ocupados, días para evitar multitudes.

Qué esperar en los controles de seguridad del aeropuerto

Cuando se llega a la seguridad, algunas cosas han cambiado. Esto es lo que se necesita saber:

Si la licencia de conducir de los usuarios expiró después del 1 de marzo, no se deben de preocupar si no se pudo renovar. La TSA dice que "aceptará licencias de conducir vencidas o una identificación emitida por el estado un año después de la expiración o 60 días después de la duración de la emergencia, lo que sea más largo".

En el puesto de control, se debe asegurar de respetar los marcadores de distanciamiento social colocados en el suelo . Hay divisores de plexiglás entre los agentes de la TSA que aceptan su licencia y su boleto de embarque. Cuando se llegue a ese punto de control, el agente de la TSA le pedirá a los viajeros que se bajen la mascarilla por un momento, para que su rostro coincida con su identificación.

. Hay divisores de plexiglás entre los agentes de la TSA que aceptan su licencia y su boleto de embarque. Cuando se llegue a ese punto de control, el agente de la TSA le pedirá a los viajeros que se bajen la mascarilla por un momento, para que su rostro coincida con su identificación. Los agentes de la TSA llevarán protectores faciales y se cambiarán los guantes con regularidad. También se puede pedir al agente que se cambie los guantes. Los contenedores se limpian todos los días, pero hay que considerar poner los artículos sueltos en el propio bolso de mano, antes de revisar, que en lugar de en el contenedor.

También se puede pedir al agente que se cambie los guantes. Los contenedores se limpian todos los días, pero hay que considerar poner los artículos sueltos en el propio bolso de mano, antes de revisar, que en lugar de en el contenedor. Si se tiene una afección médica o una discapacidad, la TSA tiene una línea de ayuda para responder preguntas sobre los procedimientos de detección y qué esperar en los controles de seguridad. Se puede llamar al número 855-787-2227.

para responder preguntas sobre los procedimientos de detección y qué esperar en los controles de seguridad. Se puede llamar al número 855-787-2227. Aunque podría ser demasiado tarde para el Día de Acción de Gracias, se debe considerar inscribirse en TSA PreCheck para pasar por la seguridad más rápido durante los días festivos de Navidad y Año Nuevo.

¿Qué se le permite llevar a través de la seguridad del aeropuerto?

La Administración de Seguridad del Transporte tiene un sitio de internet donde se puede averiguar qué artículos están permitidos en el equipaje facturado y en el de mano.

La regla general es que cualquier líquido, gel o untable, debe revisarse o pesar menos de 3 onzas en el equipaje de mano. Sin embargo, debido a la pandemia de COVID-19, se puede llevar hasta 12 onzas de desinfectante para manos a través de seguridad y toallitas desinfectantes.

¿Hay lugares para comer al otro lado de la seguridad en Sky Harbor?

Si. Sky Harbor ha comenzado lentamente a reabrir restaurantes a medida que el aeropuerto ha experimentado un aumento del tráfico. Algunos de los restaurantes de servicio completo tienen divisores de plexiglás entre los asientos.

Algunos de los restaurantes también operan con un horario reducido, por lo que es posible que las opciones sean limitadas según la hora del día en que se viaje. Sin embargo, se debería poder encontrar una opción de comida abierta en cada vestíbulo.

Por qué es inteligente descargar la aplicación de la aerolínea en que se viaja

Las aplicaciones de aerolíneas hacen más que descargar su boleto de embarque. Las aerolíneas están agregando más funciones para hacer que el viajar sea más eficiente y agradable. Este año, algunas de las funciones pueden ser útiles para ayudar a los viajeros a mantenerse alejado de las multitudes en el aeropuerto.

Por ejemplo, muchas aerolíneas como American y Southwest, envían una notificación automática cuando su vuelo comienza a abordar. Eso significa que si la puerta está abarrotada, se puede ir a una parte menos concurrida del aeropuerto y aún saber cuándo se podrá abordar el vuelo.

Cómo reservar un espacio de estacionamiento en el aeropuerto

Si se está estacionando en el aeropuerto, se debe planificar con anticipación y se puede ahorrar algunos dólares. Puede reservar el estacionamiento con anticipación en internet y recibir un descuento de hasta el 50 por ciento.

Dónde tomar Uber o Lyft en el aeropuerto Sky Harbor

Hay áreas designadas para recogidas y devoluciones de viajes compartidos en cada terminal:

Terminal 3: Nivel 1, acera sur afuera de la Puerta 4.

Terminal 4: Nivel 1, acera norte fuera de la Puerta 1.

Terminal 4: Nivel 1, acera sur afuera de la Puerta 8.

Si a un pasajero lo recogen o lo dejan en la 44th St. PHX Sky Train Station, ahorrará un poco de dinero ya que la tarifa por ser recogido en ese lugar, es de 2.80 dólares frente a 4 dólares en una terminal.

¿Están abiertas las salas VIP en Sky Harbor?

Uno de los Admirals Club de American Airlines y el salón Delta están abiertos, pero funcionan a capacidad reducida. El Escape Lounge (que, por cierto, ofrece un pase con descuento en Groupon) reabrió el 20 de noviembre. El Centurion Lounge reabrió el 23 de noviembre con un horario modificado de 9 a.m. a 5 p.m.

¿Necesitas ayuda adicional? Programa Compassion Cacti

Si el viajero o un acompañante necesitan un poco más de tiempo y compasión durante el viaje, se debe considerar inscribirse en el programa de cordones Compassion Cacti del aeropuerto, que utiliza cordones de colores brillantes para alertar al personal del aeropuerto que es posible que necesite un poco más de paciencia para moverse dentro del aeropuerto.

Se tiene que completar el formulario en skyharbor.com. No es necesario que se proporcione ninguna documentación médica.

El aeropuerto revisará la solicitud y responderá en cinco a siete días. Luego se puede recoger el cordón en la oficina de Compassion Corner en Sky Harbor, antes o el día de su vuelo. Mientras se esté allí, se puede ver la nueva sala sensorial del aeropuerto, dentro de la capilla del aeropuerto cerca del puesto de control B en la Terminal 4.

Si se tiene un problema de vuelo, se debe deslizarse hacia los DM de la aerolínea

Quizás, los pasajeros se pregunten si tuitear en su aerolínea sea la mejor manera de obtener ayuda si algo sale mal con su vuelo. Pero deben saber que los equipos de redes sociales de las aerolíneas cuentan con expertos en resolución de problemas que están capacitados para reaccionar rápidamente. No es de mala educación enviarles un mensaje directo. Pero se recomienda ser específico y amable.

¿Se desea salir adelante en el 2021? Hay que empezar a planificar para ID Real

La fecha límite para tener una identificación real se retrasó hasta el próximo año, debido a la pandemia de COVID-19.

Entonces, a partir del 1 de octubre de 2021, la identificación de cada viajero debe ser compatible con Real ID para abordar un vuelo nacional en los Estados Unidos. Se debe recordar que hay que reemplazar la licencia de conducir, por una que cumpla con los estándares de identificación real.

¿Cómo saber si la licencia de conducir de Arizona que se tiene es una identificación real? Si la identificación tiene una estrella dorada en la esquina superior derecha, se puede usar para abordar un avión. Si no es así, se deberá obtener una nueva identificación o utilizar otra identificación compatible, como un pasaporte o una identificación militar.

Traducción Alfredo García