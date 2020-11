Juez rechaza solicitud de pruebas secretas en demanda por votos del condado de Maricopa

María Polletta

The Arizona Republic | azcentral.com | lavozarizona.com

READ IN ENGLISH

Un abogado que representa al equipo de reelección del presidente Donald Trump, en una demanda que alega que los trabajadores electorales "rechazaron incorrectamente" los votos del día de las elecciones, pidió el martes a un juez de la Corte Superior del condado de Maricopa que sellara las pruebas que, según él, respaldarán esa afirmación.

Pero los abogados que representan a los funcionarios electorales demandados convencieron al juez de que rechazara la solicitud después de argumentar que el público "tiene derecho a saber qué tan endeble es la evidencia de los Demandantes".

La campaña de Trump presentó la demanda el sábado junto con el Comité Nacional Republicano y el Partido Republicano de Arizona, alegando que los trabajadores electorales del condado de Maricopa habían ignorado los procedimientos diseñados para dar a los votantes la oportunidad de corregir errores en la boleta el día de las elecciones.

Aunque los demandantes afirman que el problema podría haber dejado miles de votos legítimos sin contar, el lunes los funcionarios del condado estimaron que había 180 boletas en cuestión.

En una moción presentada el martes, el abogado Kory Langhofer dijo que los demandantes planeaban presentar pruebas que incluían imágenes de video del interior de un lugar de votación y "declaraciones voluminosas que contienen información de identificación personal", como direcciones y números parciales de Seguro Social.

“La entrada de una orden de protección, así como una orden que selle los registros cuando se admitan como evidencia, permitirá el acceso completo a materiales probatorios de importancia crítica, al tiempo que asegura que la privacidad de los votantes y testigos individuales esté debidamente salvaguardada”, escribió.

En una moción posterior, el abogado del condado de Maricopa, Thomas Liddy, reconoció que los abogados generalmente aceptan sellos protectores en "casos estándar de leyes electorales" porque "grandes cantidades de documentos de la base de datos de registro de votantes deben ofrecerse como evidencia".

Dijo que sus clientes, el registrador del condado de Maricopa, Adrian Fontes, y la Junta de Supervisores del condado de Maricopa, nombrados como acusados ​​junto con la secretaria de Estado de Arizona, Katie Hobbs, no tenían problemas para redactar la información de identificación protegida por la ley estatal.

Pero argumentó que esto "no era un desafío de ley electoral estándar y corriente" y dijo que los demandantes estaban pidiendo ocultar "significativamente más de lo que está protegido por la ley sin base legal o fáctica".

“Este caso va al corazón de la integridad electoral y alega una falla sistémica generalizada por parte de los Demandados del condado de Maricopa, sus empleados y sus procesos”, escribió Liddy.

“… Y no es solo que alegaron estas afirmaciones infundadas, es la manera en que lo alegaron tan ampliamente difundido y voluntariamente a la prensa, en Internet y en las cartas de recaudación de fondos de los Demandantes. Por eso, a la justicia no le conviene hacer esto en secreto ".

¿Cuántos votos quedan por contar? He aquí por qué los funcionarios no sabían. La ventaja de Biden en Arizona se reduce; Trump no está en camino de seguir adelante

Liddy también discrepó con la mención de Langhofer de las imágenes del centro de votación el día de las elecciones, y señaló que es un delito menor de Clase 2 tomar fotografías o videos a menos de 75 pies de un lugar de votación mientras los votantes están presentes.

Sostuvo que sería "contrario a la intuición que los individuos invadan la privacidad de los votantes y violen su derecho a votar en secreto y luego utilicen el fruto de esa actividad potencialmente ilegal para avanzar en un caso civil".

"Los demandantes optaron por entablar esta demanda, poniendo en duda la integridad del proceso electoral", escribió Liddy. "El público merece ver todas las pruebas para que pueda tener confianza en esta elección".

A última hora de la tarde del martes, los funcionarios de la corte publicaron un documento que indicaba que el juez Daniel Kiley permitiría a los abogados redactar los números de Seguro Social, los cumpleaños y las firmas, pero no sellaría los registros del caso.

Kiley presidirá una audiencia probatoria y argumentos orales el jueves por la mañana. El público puede escuchar la audiencia virtual, que comenzará a las 9:30 a.m., llamando al 877-309-2073 y usando el código de acceso 697-460-909.

Traducción Nadia Cant