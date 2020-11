Arizonenses buscan respuestas y esperanzas en el histórico día de las elecciones

John D'Anna

The Arizona Republic | azcentral.com | lavozarizona.com

Y entonces votamos y esperamos.

Esperamos los resultados de las votaciones anticipadas, las boletas llenas desde las mesas de la cocina o desde los asientos de los autos al ralentí. Las boletas que enviamos por correo o en el buzón.

O hacemos cola, en una pandemia, en un año que nadie podría haber imaginado, para dejar caer una boleta en una urna como siempre.

Muchos de nosotros ya hemos votado, y todavía se esperan muchos más, que será físicamente imposible contar todas las papeletas en cada estado para el martes por la noche. Es posible que no sepamos el martes quién será nuestro próximo presidente.

En Arizona, también podemos esperar a saber quién será nuestro próximo senador, qué medidas de votación hemos aprobado, qué partidos controlarán las cámaras del Congreso y la Legislatura.

La elección de este año, para muchos, se ha sentido como algo más que una elección de presidentes.

Fue una elección sobre una forma de vida y una pandemia devastadora. Y durante todo el proceso de votación, pareció convertirse no solo en un referéndum sobre nuestro presente divisivo. Fue un interrogatorio de nuestro turbulento pasado.

La carrera por el Senado en Arizona se hizo eco de la muerte del aclamado senador John McCain y casi la muerte de la exrepresentante estadounidense Gabrielle Giffords. Tanto el Senado como las carreras presidenciales llevaron el peso de la difunta juez de la Corte Suprema Ruth Bader Ginsburg y la lucha por su reemplazo.

Cada artículo, al parecer, podría tener algún bagaje histórico que desempacar: las carreras municipales desde Phoenix hasta Scottsdale y Gilbert no fueron inmunes al debate sobre si el racismo histórico debería cambiar nuestra visión de la policía moderna.

Las medidas electorales e incluso los nombramientos judiciales quedaron envueltos en el debate sobre la elección de escuela y la financiación escolar.

Y eclipsando todo eso estaba el espectro del fraude electoral, avivado por el propio presidente: una incertidumbre sobre cuándo se completaría el conteo final y si sería creído.

Pero el día de las elecciones, quedaba poco por hacer al respecto, salvo votar y esperar.

Kathryn Smith de Phoenix, de 60 años, votó temprano, casi una candidatura demócrata directa. Dijo que si los resultados no van como ella quiere, "estaré triste el miércoles, borracha el jueves y viernes, y luego volveré a trabajar tratando de cambiar los próximos cuatro años".

Joe Hutchinson de Glendale, de 67 años, también votó anticipadamente, un boleto republicano directo. Dijo que él también se pondrá triste si las cosas no salen como él quiere, "Probablemente estaré un poco deprimido, pero no voy a ser uno de esos que se van a desordenar en las calles".

Smith, un abogado afroamericano y graduado de la Academia de la Fuerza Aérea de los Estados Unidos, y Hutchinson, un representante de un fabricante blanco semi jubilado que asistió a Phoenix College y Glendale College, viven a pocas millas el uno del otro, pero ven el país a través de lentes diferentes.

Smith ve un país que durante cuatro años ha estado gobernado por el caos, donde el extremismo no solo ha sido tolerado sino alentado, y donde demasiadas personas sienten que algunas vidas valen más que otras. Ha estado trabajando para conseguir el voto, como voluntaria con grupos de veteranos y el grupo Common Defense.

Hutchinson ve un país que se tambalea al borde del socialismo, donde la violencia y el extremismo son propagados por la izquierda, y donde solo un forastero puede librar al país de los líos creados por décadas de extralimitación del gobierno. Ha estado pegado a las noticias, pero este año ha estado demasiado preocupado por su seguridad como para poner un letrero de Trump en su jardín.

La elección de la ansiedad

Rara vez en la historia de nuestra nación hemos estado tan polarizados. Rara vez en la historia de nuestra nación nuestras elecciones han sido tan radicalmente diferentes. Y pocas veces en la historia de nuestra nación hemos sido testigos de una campaña como esta.

Con manifestaciones una vez más en las calles por el tiroteo policial más reciente de un hombre negro desarmado y un presidente en funciones que se ha negado a decir si se sometería a la voluntad de los votantes y renunciaría al cargo si era derrotado, la Casa Blanca comenzó a erigirse " Barreras no escalables ”para protegerse de posibles actos de violencia sobre el resultado de las elecciones.

En todo el país, aquellos en ambos lados de la división estaban estableciendo grupos de observación de elecciones y equipos de respuesta de emergencia para manejar los problemas de supresión de votantes e interferencia en el conteo de votos.

"Si Trump intenta robar las elecciones o evitar que se cuenten todos los votos, Protect the Results activará movilizaciones a nivel nacional para exigir que se cuenten todos los votos y por la transición pacífica del poder", publicó el lunes el brazo de Mesa de un grupo nacional. .

"En todo el país, los demócratas están tratando de usar el coronavirus y los tribunales para legalizar la recolección de boletas, implementar un sistema de votación por correo en todo el país y eliminar casi todas las salvaguardias en nuestras elecciones ... Los estadounidenses merecen tener confianza en sus elecciones, y no nos quedaremos de brazos cruzados mientras los demócratas intentan demandar para conseguir la victoria en noviembre ", publicó el proyecto Protect The Vote del Partido Republicano.

Las tensiones se intensificarán por el hecho de que es poco probable que se conozca el resultado la noche de las elecciones, o incluso en las primeras horas del miércoles.

Si bien Trump insinuó el lunes que cualquier recuento que pase del martes será el resultado de un subterfugio, no es raro que esperemos días o incluso semanas para obtener un total de votos final. En los últimos 60 años, el juego de espera por los resultados presidenciales se ha convertido en entradas adicionales al menos seis veces: 1960, 1968, 1976, 2000, 2004 y 2016.

En Arizona, es aún más común. Las boletas iniciales están establecidas desde hace mucho tiempo en el estado, pero contarlas ha mantenido al estado al límite durante días o semanas para una u otra carrera en casi todos los votos en los últimos años.

Este año, sin embargo, toda la ansiedad se sitúa en el contexto de una pandemia que ha enfermado a 9 millones de estadounidenses y ha matado a más de 230.000 de ellos.

La elección de la cosmovisión

De hecho, la seriedad del COVID-19 es algo en lo que Smith y Hutchinson están de acuerdo, aunque no están de acuerdo en cómo Trump lo ha manejado.

Smith culpa a Trump por tratar de ocultar la gravedad del virus al público, por no usar máscaras y por ignorar los consejos de la comunidad científica y médica; Hutchinson cree que Trump ha hecho todo lo posible desde los primeros días del virus y que, si bien es importante mantener a las personas a salvo, no podemos cerrar toda la economía para hacerlo.

Es la pregunta que ha dividido a tantos estadounidenses, y lo que sucede a continuación se reduce a las papeletas emitidas o esperando a ser emitidas, contadas o esperando a ser contadas.

Pero la votación, por supuesto, fue más que la pandemia, y fue más que Trump contra Biden.

Para los votantes, la pregunta era sobre la interrupción de Trump frente a la visión interna del político Biden de 47 años.

Se trataba de si el poder del Senado, ese aclamado organismo legislativo ahora dominado por el partidismo, permanecería en manos de los republicanos que presionaron a un nombramiento de última hora por la Corte Suprema o se entregaría a los demócratas.

En parte, esa pregunta depende de Arizona, donde el demócrata Arizona Mark Kelly fue ampliamente favorecido para vencer a Martha McSally.

Kelly, una astronauta que está casada con la excongresista Gabrielle Giffords, quien sobrevivió a la bala de un asesino hace casi 10 años, estaba compitiendo con la titular designada, la senadora Martha McSally, para ocupar los dos últimos años del mandato del difunto senador John McCain. Una victoria de Kelly le daría a Arizona dos senadores estadounidenses demócratas por primera vez desde que Harry Truman fue presidente hace casi tres cuartos de siglo.

Y hablando de historia, también esperamos saber, en una era de conciencia racial y de género, si una mujer africana y asiática americana estará a un paso de la presidencia.

La elección de 2016 también tuvo una mujer en la lista, pero este año, los votantes están mucho más comprometidos. Hace cuatro años, la participación fue del 55,5%, con 47 millones de votos anticipados de los 138 millones emitidos. Este año, la cantidad de votaciones tempranas emitidas se acercó a los 100 millones, lo que podría indicar una participación general del 65% de los votantes registrados de la nación o más, la más alta desde 1908. En Arizona, la cantidad de votaciones tempranas había superado los 2,4 millones el lunes. más del 85% del número total de personas que votaron en 2016.

La elección generacional

Muchos de los que ya han votado son jóvenes.

Para Ryan Hartnett, de 24 años, de Mesa, esta es su segunda elección presidencial y emitió su voto hace dos semanas. Hartnett se graduó recientemente de la Universidad Estatal de Arizona con un título en administración de aviación y votó por un boleto demócrata directo.

“Creo que muchos niños pequeños están preocupados por su futuro”, dijo. "Sé que lo soy, no solo mi futuro, sino que si tuviera hijos, el futuro de ellos también".

Hartnett estaba decepcionado de que Trump pudiera ganar la presidencia en 2016 a pesar de que Hillary Clinton ganó la mayor cantidad de votos, pero dijo que eso no lo desanimó de participar esta vez.

“Esa votación, creo, dejó un poco de mal sabor de boca a muchos jóvenes”, dijo, “pero no me desanimo tan fácilmente cuando se trata de cambiar las cosas. Creo que es más importante mirar hacia adelante. Sí, eso pasó. Pero aún tenemos que cambiar las cosas. Y si no hacemos nada, simplemente nos sentamos y votamos al Partido Verde o simplemente no votamos en absoluto, realmente no estás ayudando a poner tu voz para tratar de cambiar lo que quieres para el país. "

Savanna Fletcher, 27, de Sierra Vista, también votó temprano, pero votó por Trump. Este año marca su tercera elección presidencial.

“He votado todas las veces que he tenido derecho a votar, así que creo que es importante”, dijo, “pero sé que es especialmente importante esta vez porque hay muchas tensiones en este momento, especialmente con el virus . "

Fletcher, ingeniero informático y graduado de la Universidad de Arizona, es mexicano-estadounidense y proviene de una familia con experiencia en el cumplimiento de la ley.

Dijo que cree que Trump está en una mejor posición que Biden para apoyar a las fuerzas del orden. Ella cree que algún tipo de reforma policial está en el horizonte, pero que es más probable que Trump tenga éxito.

Añadió que la mayoría de sus amigos están comprometidos políticamente, y aunque está bien si tienen puntos de vista opuestos, le preocupa lo que pueda pasar si comparte sus puntos de vista demasiado abiertamente.

"Hay mucha polarización en este momento", dijo. "Todo el mundo está muy nervioso en este momento y no quiero ofender a nadie y no quiero que la gente se enoje conmigo por mis opiniones personales".

Tanto Hartnett como Fletcher dijeron que respetan el proceso democrático, pero les preocupaba que otros no lo hicieran, particularmente en una elección que ha coronado un año político como ningún otro en la memoria moderna.

La elección disruptiva

Ese año comenzó con el juicio político y la absolución de Trump de los cargos de que retuvo indebidamente la ayuda de Ucrania en un intento por lograr que el presidente de ese país lo ayudara a encontrar pruebas para desacreditar a Biden, quien en ese momento se encontraba en medio de una gran manada de demócratas que competían. por la nominación de su partido.

Días después, como para indicar cuán amarga estaba a punto de volverse la temporada electoral de 2020, Trump se negó a estrechar la mano de la presidenta de la Cámara de Representantes, Nancy Pelosi, antes de su discurso anual sobre el Estado de la Unión, y Pelosi respondió rompiendo su copia de su discurso en cámara.

Apenas unas semanas después de eso, el primer estadounidense murió a causa del coronavirus SARS 2 COVID-19, que Trump continuó minimizando durante meses, a pesar de la declaración de una pandemia mundial, con la esperanza de evitar una calamidad económica.

Los días venideros estuvieron llenos de imágenes de trabajadores de la salud abrumados, agotados y emocionalmente agotados y familias en duelo que se despidieron de sus seres queridos por teléfono celular. La decisión de usar una máscara se convirtió en una línea divisoria política.

Para el día de las elecciones, con la reaparición del virus y el aumento vertiginoso del número de casos, el manejo de la pandemia por parte del presidente había sido durante mucho tiempo uno de los temas centrales de la campaña. El periodista Bob Woodward publicó una historia en septiembre de que Trump sabía desde los primeros días la gravedad de la amenaza, pero decidió no decírselo al público con la esperanza de evitar el pánico.

A pesar de las crecientes críticas, Trump se negó a respaldar el uso de máscaras universales incluso cuando él, su esposa y al menos una docena de empleados de la Casa Blanca fueron rechazados con solo un mes para la campaña. Incluso entonces, Trump reprendió a Biden por usar una máscara, sugiriendo que era una señal de su debilidad como líder.

La denuncia de la Casa Blanca puede haberse originado en una ceremonia en el jardín de rosas en honor a la nominación de la jurista conservadora Amy Coney Barrett a la Corte Suprema para reemplazar al ícono liberal Ruth Bader Ginsberg, quien murió en septiembre.

La nominación y la confirmación a velocidad récord de Barrett pocos días antes de las elecciones fueron un palo en el ojo para los demócratas, que lloraron hipocresía porque los republicanos que votaron por Barrett habían bloqueado la nominación de Merrick Garland por Barack Obama ocho meses antes de las elecciones de 2016, diciendo que ningún nombramiento debería realizarse durante un año electoral.

A pesar de las preocupaciones sobre la edad de Trump y otros factores que tienden a hacer que las personas sean más vulnerables al COVID-19, Trump se recuperó rápidamente y regresó a la campaña electoral, donde se presentó ante multitudes abarrotadas, en su mayoría sin máscaras, en las regiones mayormente rojas de los estados rojos. Trump visitó Arizona siete veces en 2020, dos veces en las últimas tres semanas de la campaña, con manifestaciones en Prescott, Bullhead City, Tucson y Goodyear.

Sus eventos fueron un marcado contraste con la campaña discreta de Biden, que se enorgullecía de las máscaras, el distanciamiento social y las pequeñas reuniones.

La campaña de Biden también golpeó el campo de batalla de Arizona. Visitó una vez a principios de octubre con su compañera de fórmula, Kamala Harris, quien regresó dos semanas después para otra ronda de apariciones socialmente distantes.

La elección de protesta

Mientras que la pandemia proyectaba una larga sombra sobre la campaña, otro espectro se cernía sobremanera, el de la violencia y los disturbios civiles.

Un mes antes del día de las elecciones, las autoridades federales frustraron un complot de extremistas armados de derecha para secuestrar al gobernador demócrata de Michigan, que había enojado a los conservadores al rechazar las demandas de reabrir completamente el estado y exigir que los residentes siguieran usando máscaras. Semanas después, otro extremista de Texas fue arrestado acusado de disparar contra una estación de policía en Minneapolis durante las manifestaciones de Black Lives Matter después de la muerte de George Floyd.

En Filadelfia, la semana pasada, los manifestantes salieron a las calles después de que la policía mató a otro hombre negro desarmado. La medida marcó una nueva ola de disturbios civiles. Durante el fin de semana, los votantes en Carolina del Norte fueron rociados con gas pimienta por la policía mientras marchaban hacia las urnas, y una caravana rodante de partidarios de Trump rodeó un autobús de campaña de Biden en una carretera de Texas en un tenso intercambio que forzó la cancelación de un mitin de campaña.

Y dado que es probable que los recuentos de votos se prolonguen durante días o incluso semanas antes de que se conozcan los resultados finales, esas escenas preocupan a las personas de ambos lados de la división, como Smith, Hutchinson, Hartnett y Fletcher.

Hutchinson, el representante del fabricante semi-retirado de Glendale, dijo que si Biden pierde, cree que habrá un retroceso significativo.

"Creo que habrá muchos de los elementos subversivos, ya sea antifa o lo que sea, que simplemente se animarán para salirse con la suya", dijo. "Nunca va a ser, 'Bueno, perdimos esta vez, los conseguiremos la próxima vez. Simplemente no veo que eso suceda allí. No sé si debería usar la palabra vicioso o lo que sea". No lo sé. No se ve bien ".

Hartnett y Fletcher dijeron que ellos también estaban preocupados por el potencial de violencia.

"Tengo la sensación de que habrá algo de violencia, muy probablemente en D.C. y en ciertas áreas ... si Trump fuera elegido nuevamente", dijo Fletcher, el científico informático de Sierra Vista. "No creo que ese vaya a ser el caso de Biden", dijo, y agregó que "entiendo completamente si la gente quiere protestar pacíficamente, pero los disturbios y la violencia y dañar los monumentos históricos y las pequeñas empresas simplemente no está bien. va a hacer entender el punto ".

Hartnett, el graduado de ASU de Mesa, dijo que cree que es probable que cualquier problema provenga de los partidarios de Trump si pierde y agregó que le preocupa que Trump no conceda el poder.

"Si eso fuera algo que realmente sucedió, él retuvo el poder, eso sería muy aterrador porque no creo que esa sea la forma en que funcionan las cosas en este país", dijo. "Eso es algo que se ve en una dictadura. De eso no se trata la democracia".

Smith, la abogada y ex oficial de la Fuerza Aérea, tiene sus propias preocupaciones en torno a los problemas de violencia y transferencia de poder.

El sábado, se estaba reuniendo con un grupo llamado Arizona Vets Forward en un parque cerca de Greenway Road y 30th Avenue mientras recorría un vecindario cercano para asegurarse de que los veteranos hubieran recibido sus boletas y supieran dónde votar.

Un camión con una bandera de Trump y una bandera policial de "delgada línea azul" se subió a una acera en lo que ella dijo que parecía ser un intento de "intimidar a las personas que simplemente estaban ejerciendo sus derechos de la Primera Enmienda".

Smith dijo que está preocupada por los intentos de cortar el conteo de boletas antes de que se cuenten todos los votos y también le preocupa si Trump y sus partidarios aceptarán el resultado de la votación si va en su contra.

"Es la base de nuestra democracia, una transición pacífica del poder", dijo Smith. "Cada voto debe contar y debemos aceptar los resultados de las elecciones".

A ella le preocupa menos si él intentará permanecer en el cargo por la fuerza, dada su experiencia en el ejército y sus conocimientos como abogada.

"Sería una orden ilegal del comandante en jefe que interfirieran con el proceso electoral", dijo.

"Cuando fui a servir a mi país, no dije que solo lucharía por los demócratas. Dije, ya sabes, hice un juramento a la Constitución que iba a luchar por todos. Así que ahora tengo compañeros de clase que, ya sabes, son muy vocales para el otro lado. Pero cuando todo se reduce a eso, tenemos que encontrar una manera de vivir juntos ".

Que comience la espera.

Traducción Nadia Cantú