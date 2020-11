Actualizaciones electorales de Arizona 2020: Las urnas ya están abiertas para la votación. Esto es lo que necesitas saber

Redacción

Es el día de las elecciones. Estados Unidos seleccionará un presidente. Los arizonenses elegirán un senador y decidirán si legalizar la marihuana recreativa o cobrar impuestos a los que ganan más para aumentar la financiación de la educación. En todo el estado, los votantes elegirán una nueva legislatura y decidirán sobre docenas de otras carreras.

12:00 p.m.: los voluntarios ofrecen recursos antes de la potencial fiebre por votar durante el almuerzo

Los voluntarios se quedaron afuera de los lugares de votación del Valle el martes por la mañana mientras esperaban una posible oleada de votantes durante la hora del almuerzo.

Promise Arizona estuvo presente en el Mountain Park Health Center alentando a la gente a votar. Algunos llegaron en una camioneta blanca adornada con serpentinas rojas y azules, banderas estadounidenses y "¡Vota!" escrito a lo largo de la puerta.

Los voluntarios y empleados sostuvieron pancartas en inglés y español con los mensajes "Vote hoy" y "Sí se puede".

"Nos aseguramos de que los votantes reciban apoyo cuando vengan a emitir su voto y si vemos algo sospechoso o fuera de lugar, los ayudaremos y brindaremos orientación", dijo Manuel Gutiérrez de Promise Arizona.

Los defensores del derecho al voto dijeron que en una elección con participación histórica, los votantes que no hablan inglés o experimentan otras barreras para votar pueden tener dificultades para buscar ayuda cuando creen que sus derechos están siendo violados.

Chris Gilfillan, director del Arizona Center for Empowerment and Living United for Change en Arizona, estaba trabajando con grupos de protección al votante que brindan apoyo en español y otros idiomas.

"Cualquiera puede ayudar a informar las banderas (problemas) de votación utilizando el formulario de informe de incidentes", dijo.

Patty Ferguson Bohnee dirige Native Vote Arizona, una organización que protege contra las violaciones de los derechos de voto de los nativos americanos. Instó a las personas que experimentan o presencian problemas para los votantes nativos americanos a que llamen a la línea directa de voto nativo o se comuniquen con los voluntarios en los lugares de votación.

Los partidos políticos de Arizona han proporcionado líneas directas para ayudar a los votantes que solo se sienten cómodos buscando ayuda por posibles violaciones de alguien con su partido de preferencia.

Líneas directas de asistencia al votante:

NALEO ¡Ve y Vota! Idiomas español / inglés: 888-839-8682

Voto nativo: 888-777-3831

Instituto Árabe Americano Idiomas Árabe / Inglés: 844-925-5287

APIA VOTE y AAJC Idiomas asiáticos: 888-274-8683

Comité de Abogados por los Derechos Civiles conforme a la Ley / 10 idiomas: 866-687-8683

Centro de Arizona para la Ley de Discapacidades: 602-274-6287

Partido Republicano de Arizona: 602-926-2877

Partido Demócrata de Arizona: 833-868-3429

- Dianna M. Náñez, Megan Taros

11:30 a.m.: Centros de votación religiosos en East Valley

El Centro Islámico del Northeast Valley en Scottsdale fue una de las dos mezquitas que sirvieron como lugar de votación en el condado de Maricopa este año. Alrededor de 40 personas formaron una línea fuera de la mezquita temprano en el día, pero la línea comenzó a moverse rápidamente.

La votante Cat Splete dijo que le tomó alrededor de un minuto en total dejar su boleta. Esta es la primera vez que Splete vota en una elección presidencial. La justicia climática es el tema clave que la impulsó a votar, dijo.

“Se trata de las humanidades ambientales: aquellos que viven en comunidades minoritarias siempre serán los más afectados por esos factores ambientales negativos”, dijo.

Muchos votantes del centro no eran musulmanes. Eso se debe a que se alentó a los musulmanes a votar a principios de este año, según Ahmed Soussi, director interino del capítulo de Arizona del Consejo de Relaciones Estadounidenses-Islámicas.

CAIR es parte de One Arizona, una coalición que moviliza y educa a los votantes de comunidades marginadas. One Arizona dijo en Twitter que registró alrededor de 185.000 votantes este año.

La Iglesia Metodista Unida de Sun Lakes en Chandler no vio grandes multitudes el martes por la mañana.

Dos mujeres, que se autodenominaron “Las dos Phyllis”, han pasado la mañana repartiendo volantes que hicieron a los republicanos para ayudarles a reducir sus votos.

Phyllis Lester, quien ya presentó su boleta de votante ausente, dijo que se le ocurrió la idea de los volantes cuando ella y su esposo se dieron cuenta de cuántos jueces había para elegir en su boleta en esta elección.

- Farah Eltohamy, Kelly Donohue

11 a.m.: denuncia de un hombre con máscara de Trump gritando a los votantes

El martes por la mañana hubo una queja de un hombre que gritaba a los votantes de Scottsdale.

John Ainlay, un miembro del comité profético del Distrito Legislativo 23, dijo que un hombre con una máscara de Trump les gritó a los votantes cuando iban a emitir sus votos alrededor de las 9 am en Florence Ely Nelson Desert Park en el norte de Scottsdale, cerca de las carreteras Pima y Pinnacle Peak en el norte. Scottsdale, alrededor de las 9 am

El hombre supuestamente gritó cosas como "asesinos de bebés" y "deja de robar mis impuestos". Ainlay dijo que una mujer del Partido Republicano de Arizona amenazó con llamar a la policía sobre el hombre si continuaba. Se calmó pero permaneció en el lugar de votación, dijo Ainlay.

Los voluntarios no partidarios en el sitio dijeron que no pudieron sacarlo porque estaba fuera del límite permitido de 75 pies, pero expresaron preocupación por su presencia y los intentos de intimidar a los votantes.

- Farah Eltohamy

10:30 a.m: Votación tranquila en Tucson, Cordes Lakes

Estevan Puentes, un residente del sur de Tucson de 39 años, salió a votar con su familia el martes por la mañana.

Su madre solo habla y lee en español. Eso puede ser un problema cuando los sitios de votación no tienen ningún hispanohablante o boletas que ella pueda entender, dijo Puentes.

Trajo a su hijo y a su sobrino que votaban por primera vez, así como a su hermana para asegurarse de que se contaran los votos de su familia en esta elección. Pudieron entrar y salir rápidamente ya que no había una fila considerable en el lugar de votación.

En Cordes Lakes, un desvío de la Interestatal 17 en el camino hacia el norte de Arizona, los votantes tampoco fueron bloqueados por largas filas.

El Centro Comunitario de Cordes Lakes tenía una línea corta, la mayoría de las personas estaban enmascaradas y muchas vestían parafernalia pro-Trump. Un flujo constante de autos entraba y salía del estacionamiento de grava. Tranquilo y silencioso bajo un cielo nublado expansivo, era difícil creer que la gente estuviera allí para emitir sus votos en las explosivas elecciones presidenciales de 2020.

Alrededor de las 9:45 a.m. comenzó a llover, pero la gente seguía de pie obedientemente afuera.

Randy Rogers y Angie McFadin salieron de su camioneta blanca. Los problemas sobre la frontera y la atención médica llevaron a ambos a las urnas cerca de su hogar.

“No me gustan nuestros dos candidatos, lo diré. No soy fan de ninguno de ellos ", dijo Rogers, caminando hacia la línea que se extiende desde la entrada del centro comunitario de un piso. “Fui partidario de Trump la última vez porque me gustó lo que tenía que decir, y definitivamente no soy demócrata. Los republicanos quieren llevarse todo y los demócratas quieren darlo todo ”.

A diferencia de 2016, dijo que no votará por Trump en esta elección. Por primera vez en su vida, está votando por el candidato del tercer partido en la boleta, Jo Jorgensen.

El cambio se debió en gran parte al manejo de la pandemia COVID-19, dijo Roger. La infección se había extendido por toda la familia de su cuñada.

"Para mí, no puedo votar por estos dos tipos con la conciencia tranquila", ayuda.

- Raphael Romero Ruiz, Emily Wilder

10:15 a.m.: Lluvia en Gilbert, filas en Scottsdale

La Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días tuvo que cerrar sus puertas y la gente corrió hacia los secos interiores de sus autos cuando la lluvia caía en Gilbert.

Cameryn Baum, recién graduada de ASU, se paró afuera de la mesa de votación de Higley Road con su violonchelo esta mañana. Ella esperaba inspirar a más personas a entrar y votar.

Baum dijo que participa en la campaña nacional Play for the Vote, que organiza actuaciones musicales en todo el país durante el día de las elecciones para proporcionar un incentivo positivo para que la gente acuda a las urnas.

En Old Town Scottsdale, las filas eran largas.

Más temprano en la mañana, más de 100 personas esperaban en fila para votar afuera de Mini Social, un lugar de eventos de usos múltiples en Old Town Scottsdale.

La fila de votantes se curvaba y giraba alrededor de las fachadas de las tiendas de la Quinta Avenida. Algunas personas que se acercaron a votar expresaron suspiros de frustración.

La candidata al Concejo Municipal de Scottsdale, Betty Janik, se abría paso constantemente a través de la línea a las 8 a.m., hablando con los votantes sobre problemas y respondiendo las preguntas restantes sobre los candidatos.

A las 9 a.m., un voluntario había salido para decirles a los votantes que había varios lugares de votación dentro de cuatro a seis millas de Mini Social que no tenían tiempos de espera.

Minutos después, había aproximadamente 80 personas en fila con un tiempo de espera de 20 minutos.

- Kelly Donohue, Lorraine Longhi

9:45 a.m.: 'Espero que la gente se una'

Los votantes se mostraron optimistas en el centro de votación Southern Plaza en el sur de Phoenix.

Muchos enfatizaron la importancia de la votación particularmente en este año tenso y caótico, especialmente ahora que Arizona se encuentra al borde del cambio histórico.

"En todo caso, si Arizona sigue siendo Trump pero luego se vuelve azul, será un momento interesante en el país", dijo el votante Sentari Minor al salir del centro de votación.

El ambiente era amistoso mientras los opositores políticos y los compatriotas apelaban a los votantes fuera del centro. Mia Hill, otra votante en el centro, dijo que a pesar de la tensión que condujo a las elecciones, el resultado debe ser un llamado a la unidad.

"Para mí era importante comprar y contribuir a un futuro positivo", dijo Hill. "El miedo a que sucedan cosas negativas, creo que eso es todo, es miedo. Tengo la esperanza de que la gente se unirá más que todo".

9:30 a.m.: la representante Debbie Lesko alega 'sesgo' en el lugar de votación

La representante Debbie Lesko tuiteó el martes por la mañana que un trabajador electoral del condado en Sun City movió las líneas de votación sin medirlas y le dijo a Lesko que tenía que irse.

Lesko tuiteó que estaba en Radiant Church Sun City, cerca de la 107th Avenue y Boswell Bouelvard, cuando esto sucedió.

"Esto es lo típico de algunas personas que son parciales", dijo Lesko en el video. "Y está mal".

Megan Gilbertson, portavoz del Departamento de Elecciones del condado de Maricopa, dijo que los trabajadores del lugar pensaron erróneamente que no se trataba de un lugar electoral. En Arizona, las personas no pueden hacer campaña ni solicitar votos a menos de 75 pies del lugar de votación.

La ubicación solía ser una, pero este año no lo es, dijo Gilbertson. El departamento abordó el error con los trabajadores y Lesko, dijo.

- Joshua Bowling

9:15 a.m: votantes por primera vez en la comunidad Ak-Chin

La comunidad nativoamericana Ak-Chin tuvo una mañana tranquila mientras la gente se preparaba para el día.

Pero en el centro de servicio comunitario de la tribu, un número lento pero constante de vehículos llega mientras los miembros de la tribu y los residentes de la comunidad de la tribu O'Odham ejercen su derecho al voto.

Samantha Alejandro está casada con un miembro de la tribu Ak-Chin. La madre de tres hijos llegó temprano para emitir su voto. Dijo que le preocupa lo rápido que ha cambiado el clima racial. La votante por primera vez dijo que votó por Biden y Harris.

"Estoy a favor de la paz", dijo. "Y tenemos que tomar medidas para llegar allí".

Otro votante por primera vez tuvo una opinión diferente.

"La forma en que el presidente ha manejado la pandemia ha sido un desastre", dijo José Batopis III, de 28 años.

Batopis, quien está inscrito en la Nación Yavapai-Apache y también tiene herencia Yaqui y O'Odham, vive en Ak-Chin y ha perdido a un tío, un tío abuelo y un abuelo por el coronavirus. Él también votó por el boleto Biden-Harris. "Llevarán al país en una mejor dirección", dijo Batopis.

El ex presidente de la tribu y élder Terry Enos ha escuchado las promesas de muchos candidatos para Indian Country.

"El presidente dijo que hizo muchas cosas e hizo un giro de 180 en su lugar", dijo Enos. "Trump simplemente no lo entiende".

Por otro lado, Enos dijo que Biden camina suavemente pero lleva un gran garrote. No está seguro de lo que sucederá después de la larga cuenta, pero aún así instará a sus hijos a que vengan a votar.

Volunteers for Native Vote, una iniciativa nacional que apoya la votación y se ocupa de los problemas de votación, estuvieron disponibles para cualquier problema. Anna Marie Smith y Annalise Parady llegaron armadas con folletos, información sobre la línea directa de voto nativo para cualquier problema y mucha agua y bocadillos para el día.

- Debra Utacia Krol

9 a.m.: carreras de alcaldes en Phoenix, Scottsdale y Gilbert

La carrera a tres bandas de Phoenix entre la titular Kate Gallego, Merissa Hamilton y Tim Seay es una elección primaria, lo que significa que un candidato debe obtener más del 50% de los votos para ganar el martes. De lo contrario, la carrera llegará a una segunda vuelta entre los dos principales candidatos en marzo.

Tanto Scottsdale como Gilbert siguen el ciclo electoral más tradicional en el que las primarias se llevaron a cabo en agosto. Las carreras de alcalde de segunda vuelta del martes cuentan con Lisa Borowsky y David Ortega en Scottsdale y Matt Nielsen y Brigette Peterson en Gilbert.

Tanto Phoenix como Scottsdale también tienen elecciones para concejales en la boleta.

La segunda vuelta de Scottsdale presenta a seis candidatos para tres escaños.

Las primarias de Phoenix han disputado carreras en los cuatro distritos del consejo en la boleta. La carrera más concurrida es en el Distrito 7, donde cinco candidatos compiten por reemplazar a Michael Nowakowski, de término limitado, que representa partes del sur, oeste y centro de Phoenix.

8:30 a.m .: Las líneas disminuyen en Gilbert y al oeste del valle

A medida que se acortaban las filas en la Biblioteca Regional del Sureste en Gilbert después de una mañana ajetreada, los votantes pudieron entrar y salir de la Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días en Higley Road.

Veronica Parrillo, una voluntaria no partidista por primera vez, se sentó afuera del lugar de votación toda la mañana para responder preguntas generales que los votantes puedan tener.

Dijo que la línea se había estado moviendo de manera bastante constante.

"Lo más largo que vi que la fila se alargó fue poco más de 20 minutos", dijo Parillo, y agregó que espera más prisa a la hora del almuerzo y más tarde en la noche.

En Sun City West, las filas habían sido prácticamente inexistentes desde poco después de las 6 a.m. Los votantes llegaban constantemente pero no tenían que esperar en la fila.

Carolyn Gelazela se ofreció como voluntaria para vigilar el lugar de votación en el Centro de Recreación R.H. Johnson. Antes de salir de su casa el martes por la mañana, su hija le recordó que tomara sus vitaminas y le dijo que no le temiera al COVID-19.

El centro de recreación requiere que los votantes que están adentro se cubran la cara. La mayoría de los votantes que llegaron el martes por la mañana llevaban una mascarilla u otra cubierta.

"No creo mucho en todo este asunto de la pandemia. La gente está muriendo, pero la gente muere", dijo Gelazela, y agregó que espera las victorias republicanas a medida que lleguen los resultados de las elecciones.

- Kelly Donohue, Adrienne Dunn

8 a.m: La carrera por el Senado McSally-Kelly captura los ojos de la nación

El ganador de la carrera de Arizona para ocupar el escaño que inicialmente ganó el difunto senador John McCain podría determinar qué partido controla el Senado de los Estados Unidos. Martha McSally, R-Ariz., y Mark Kelly, el retador demócrata, lucharon duro en una carrera de alto perfil y alto precio.

McSally, un ex piloto de combate de la Fuerza Aérea, cruzó el estado en avión el domingo y el lunes para visitar 11 ciudades desde Yuma hasta Kingman.

Encuestas recientes sugieren que Kelly, un astronauta retirado de la NASA, continúa liderando la carrera en los últimos días.

Es probable que el ganador vuelva a aparecer en la boleta electoral en 2022; ahí es cuando expira el mandato de McCain.

- Yvonne Wingett Sánchez

7:30 a.m: Algunos votantes ven filas

Eric Kurland, un demócrata que se postula para la Cámara de Representantes de Arizona en el Distrito Legislativo 23, visitó el Centro Islámico del Northeast Valley en Scottsdale el martes por la mañana.

Kurland, un maestro, vestía una camiseta para su campaña y una mascarilla con símbolos de educación: lápices afilados y manzanas rojas brillantes.

En Gilbert, Nicole Moon ha estado esperando en la fila para votar desde las 6:15 a.m. del martes. Moon, que trabaja en comunicaciones, todavía estaba haciendo cola en la Biblioteca Regional del Sureste en Gilbert poco después de las 7 a.m.

Dijo que le preocupan los disturbios en Estados Unidos, sin importar los resultados de las elecciones.

"Creo que habrá un gran lío político y probablemente algunos desafíos legales", dijo Moon.

- Farah Eltohamy, Kelly Donohue

7 a.m .: Arizona es un estado de batalla este año. Este es el por qué

Arizona es un imán para los trasplantes de todo el país y tiene una gran población hispana de tendencia demócrata que votó en números más considerables en 2018.

Junto con un gran electorado independiente que se inclinó principalmente hacia los demócratas hace dos años, estos factores ayudaron a empujar al estado, una vez la base de los candidatos presidenciales republicanos Barry Goldwater y John McCain, al estado de campo de batalla.

Los crecientes signos indican que estas tendencias demográficas podrían dificultar que el presidente Donald Trump se aferre a un estado que superó en un 3,5% en 2016. Encuestas recientes muestran a Biden a la cabeza.

- Ronald J. Hansen

6:30 a.m .: Los votantes esperaron a que abrieran los lugares de votación

Un flujo constante de votantes se alineó temprano en la Biblioteca Regional del Sureste en Gilbert.

Docenas ya estaban esperando afuera antes de que abriera el lugar de votación a las 6 a.m. la fila creció y se extendió hacia el estacionamiento en 30 minutos.

La mayoría de los votantes estaban enmascarados y socialmente distanciados mientras esperaban para entrar y emitir sus votos.

Al otro lado del valle en Sun City West, un flujo corto pero constante de votantes se abrió camino hacia el Centro Recreativo R.H. Johnson de la comunidad de adultos activos.

- Kelly Donohue, Adrienne Dunn

6 a.m .: se abren las urnas en Arizona para las históricas elecciones de 2020

Los lugares de votación se encuentran en nuevos sitios en esta elección, y los votantes del condado de Maricopa pueden emitir su voto en cualquier lugar de votación, ahora llamado centros de votación, en lugar de en un lugar de votación asignado. Se han tomado las precauciones de COVID-19. Las máscaras están disponibles para los votantes que no las trajeron.

Los centros de votación, las urnas y los buzones para autoservicio estarán abiertos desde las 6 a.m. hasta que cierren las urnas a las 7 p.m. Martes.

Las ubicaciones de buzones y centros de votación se pueden encontrar en ubicaciones.maricopa.vote o llamando al 602-506-1511.

Para votantes que:

Recibí una boleta por correo, pero no la devolví todavía: déjela en cualquier buzón o centro de votación.

Recibí una boleta por correo pero la perdí: obtenga una nueva en cualquier centro de votación.

Quiere votar en persona: Vaya a cualquier centro de votación. Vea aquí lo que debe traer.

En general, la votación se ha desarrollado sin contratiempos desde que el condado comenzó a abrir centros de votación y enviar las boletas por correo el 7 de octubre. Aproximadamente al mediodía del lunes, el condado había procesado las boletas de aproximadamente el 64.4% de los votantes registrados del condado. Eso es aproximadamente 1,68 millones de boletas de 2,61 millones de votantes registrados.

Para el domingo, la votación anticipada en el condado ya había superado la votación total en 2016.

- Jen Fifield

Traducción Nadia Cantú