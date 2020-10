Hillary Clinton no cree que la gente sea tan 'manipulable' en estos comicios

EFE

Washington, D.C.- La excandidata presidencial Hillary Clinton señaló que en esta elección, a diferencia de hace cuatro años cuando fue derrotada por el actual presidente de Estados Unidos, Donald Trump, la gente está "más alerta" y no será tan fácil de manipular.

"Creo que la gente está, como dije, más alerta, dispuesta a considerar la posibilidad de que tal vez algo que están viendo no sea exacto", afirmó Clinton entrevistada por la periodista Kara Swisher para su podcast de opinión "Sway”.

En una conversación en la que abordaron distintos tópicos, pero en especial las elecciones del próximo 3 de noviembre en Estados Unidos y su opinión sobre Trump, la ex primera dama estadounidense apuntó que en la campaña de 2016 enfrentaron "desafíos sin precedentes", en alusión a lo que señala como interferencia de Rusia.

"No pudimos hacer que la gente lo creyera. Todo el mundo sabe ahora qué sucedió, y se nos dice que está sucediendo ahora mismo en tiempo real", apuntó la líder demócrata, quien indicó que las redes sociales, en particular Facebook, "eran ajenas o negligentes en lo que dejaban ver y no tenían estándares reales para ningún nivel de precisión".

"Pero ahora -añadió Clinton-, creo que esto ha estado en la atmósfera, la gente es más consciente, y no creo que sean tan fácilmente manipulables como lo eran antes".

El desarrollo de las elecciones de 2016 ha sido motivo de debate en EE.UU. e incluso en octubre del año pasado, el Comité de Inteligencia del Senado, de mayoría republicana, publicó un informe en el que concluía que la campaña rusa en internet previa a esos comicios perjudicó a Clinton e impulsó a Trump.

Trump, que el 3 de noviembre se medirá en las urnas ante el demócrata Joe Biden, ha cuestionado los hallazgos de la Inteligencia estadounidense de que las elecciones de 2016 fueron objetivo de la manipulación rusa, a veces adoptando teorías de conspiración conservadoras.

La Agencia de Investigación de Internet rusa (IRA) ya ha sido sancionada por el Tesoro estadounidense, el Departamento de Estado y acusada formalmente por la Justicia de haber intentado interferir en los comicios presidenciales de 2016 y en las elecciones legislativas de 2018, en las que se decidieron la totalidad de los representantes de la Cámara Baja y un tercio del Senado.

Por otra parte, consultada sobre si le gustaría entrevistar a Trump, Clinton indicó que "nunca lo haría".

"Me gusta hablar con personas que me interesan y admiro, y no lo encuentro interesante ni admirable", agregó y se inclinó por conversar con la canciller alemana, Angela Merkel, o la primera ministra de Nueva Zelandia, Jacinda Ardern, al indicar que quiere seguir destacando "lo que significa ser una mujer en el poder".

"Me gustaría hacer lo que pueda para animar a las personas que han estado en la primera línea y tratar de aclimatar a los votantes estadounidenses a la idea de una mujer presidenta", añadió.