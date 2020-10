George López y líderes comunitarios analizan planes de Biden para unificar la comunidad latina

Redacción La Voz

Esta semana, la campaña Biden para Presidente llevó a cabo “Luchadores: Edición Arizona”, una conversación virtual sobre lo que está en juego para la comunidad latina en esta elección.

Moderado por el asesor principal de la campaña Cristóbal Alex, un grupo de líderes locales discutieron con el actor George Lopez sus experiencias personales al crecer como hombres latinos en este país, cómo creen que Joe Biden y Kamala Harris ayudarán a que sus comunidades avancen y por qué es tan importante que los arizonenses voten temprano.

"Tenemos que ser una voz para las personas que no pueden votar," dijo George López. Habló sobre lo que los arizonenses están protegiendo con sus voto: acceso a atención médica asequible y confiable, la dignidad del trabajo y nuestros valores como nación de inmigrantes. También compartió por qué cree que Joe Biden y Kamala Harris son los mejores candidatos, y por qué el pueblo estadounidense debería unirse en torno a su visión de un país más fuerte y unido.

“Joe Biden es fantástico. Joe Biden es un gran hombre,” agregó López. “Así que no podemos rendirnos. No tenemos que estar de acuerdo, solo tenemos que ser parte del sistema político... Tenemos que ponernos de pie ahora mismo, porque no vamos a poder soportar cuatro años más de lo que está pasando ahora.”

Danny Ortega, un abogado de Phoenix, habló sobre cómo creció viendo a su padre trabajar todos los días, incluso cuando estaba enfermo, y cómo esto moldeó su forma de pensar sobre las desigualdades raciales en el trabajo y en el sistema de salud. Ortega dijo que una de las cosas más importantes que hará Joe Biden es luchar para eliminar esas barreras, de modo que las familias trabajadoras de Arizona tengan el apoyo y la protección que necesitan para prosperar.

“Se trata de luchar contra el racismo sistémico en todo este país en el que no somos tratados como iguales... la igualdad de oportunidades en el empleo es extremadamente importante porque al final del día, la única forma en que vamos a mantener a nuestras familias es a través de nuestro trabajo. Y cuando no se nos trata con igualdad, cuando no se nos paga el salario que a todo el mundo se le paga, cuando no podemos avanzar, cuando no obtenemos los beneficios básicos que otros obtienen, hay algo mal en esta ecuación,” dijo Ortega. "Joe Biden comprende lo que significa luchar contra el racismo."

El supervisor del Condado de Santa Cruz, Rudy Molera, habló sobre las múltiples crisis que los arizonenses enfrentan en este momento: la pandemia, la crisis económica y el racismo. En los tres casos, Donald Trump no ha respondido o ha empeorado la crisis, mientras que Joe Biden tiene un plan para reconstruir nuestro país.

“Sé que el señor Biden tiene planes, tiene un plan para escuchar a los científicos y responder a esta pandemia de la manera que debería, profesionalmente - no como una broma. Y va a unirnos. Creo que él y Kamala recuperarán esa unidad. Vivimos en los Estados Unidos de América y no estamos unidos en este momento y esto es triste. Es desgarrador,” dijo Molera.

Tomas Robles, director ejecutivo de LUCHA, habló sobre la experiencia del vicepresidente Biden como un verdadero líder, alguien que levantará al pueblo estadounidense en lugar de sembrar odio y división.

“Demasiadas veces pensamos que el modelo que brinda Trump es un símbolo de machismo o de poder”, dijo Robles. “Para nosotros, un líder es alguien que dirá: Sí, esto es una pandemia. Escucharé a los científicos, entenderé formas de ayudar a nuestra gente. Comprendo que nuestra gente trabajadora aquí en los Estados Unidos, ya sean afroamericanos, blancos, latinos, no tienen suficiente dinero para poner comida en la mesa.”

Robles también recordó a los sintonizantes que pueden hacer escuchar su voz ahora mismo. “El día de las elecciones ya ha comenzado en Arizona. El día de las elecciones es ahora mismo. Puedes salir y votar, puedes enviar tu boleta por correo, puedes ir a un centro de votación anticipada; puedes esperar hasta el 3 de noviembre, pero puedes hacerlo ahora. Llena tu boleta, vota por Biden,"

Tony Reyes, presidente de la Junta de Supervisores del Condado de Yuma, también habló sobre cómo Trump ha tratado de dividir a la comunidad latina y por qué es tan importante que los arizonenses voten temprano este año y lo hagan por sus familias, sus comunidades y su futuro.

“Queremos que la gente logre un cambio, y eso es a través de la votación. Así es como en este país, a lo largo de generaciones, se ha producido el cambio. Así que necesitamos un cambio ahora mismo. ¡Necesitamos que todos se motiven y salgan a votar! Esa es la forma en que vamos a cambiar las cosas."