¿COVID-19 terminará con el trabajo en las oficinas del área metropolitana de Phoenix? Expertos dicen que no

Russ Wiles

The Arizona Republic | azcentral.com | lavozarizona.com

READ IN ENGLISH

Decenas de miles de personas del área metropolitana de Phoenix ahora trabajan desde sus casas debido a la pandemia del COVID-19, y aún no se sabe cuándo, o si, la gran mayoría, regresará a una oficina.

¿Presagia esto un cambio permanente en los contratos laborales, junto con el deterioro, a largo plazo, de las propiedades de las oficinas en el centro de Phoenix, Tempe, Scottsdale y otras partes del estado?

Probablemente no, pero sin duda habrá cambios, aseguran los expertos de la industria local. Muchos expresan optimismo en cuanto a que los entornos de la oficina seguirán siendo atractivos para los empleadores y las personas que trabajan para ellos, luego de una recuperación gradual y mejor del área metropolitana de Phoenix. en comparación de muchas otras grandes ciudades en Estados Unidos.

"Si se desea crecer, expandirse, incorporar nuevos empleados y mantener su cultura; esas son cosas que solo pasan en una oficina", afirmó George Forristall, director de desarrollo inmobiliario de la compañía Mortenson. A largo plazo, para muchas empresas, "se requerirá un entorno de oficina en algún nivel".

Especulación a la baja, pocos puestos vacantes

Él y otros expertos en desarrollo y arrendamiento que participaron en una discusión patrocinada por el Greater Phoenix Economic Council, anticiparon que las propiedades de oficinas, especialmente los edificios de alta calidad en áreas mejor colocadas, se recuperarán una vez que se desarrolle y distribuya una vacuna contra el COVID-19 y las autoridades de salud relajen los requisitos de distanciamiento social.

Incluso durante la pandemia, muchas empresas continuaron anunciando sus planes de expansión centrados en oficinas para el Valle, incluidas las corporaciones de Amazon.com y Zoom.

La demanda de espacios de oficina por parte de los empleadores no ha terminado, sino que está en "pausa", señaló Scott Baumgarten, vicepresidente senior de Transwestern Development y otro orador en el evento virtual GPEC.

Las vacantes de oficinas alrededor del área metropolitana de Phoenix han aumentado muy ligeramente durante la pandemia, y los precios son en realidad un poco más altos, afirmó. Los propietarios también continúan cobrando alquileres.

Más del 96 por ciento de los alquileres de propiedades de oficinas a nivel nacional se cobraron en julio, según NAREIT, un grupo comercial que representa a los grandes propietarios comerciales conocidos como REIT, o fideicomisos de inversión inmobiliaria.

Eso fue un aumento de alrededor del 93 por ciento en abril, cuando la pandemia realmente se afianzó y estaba muy por encima de la recaudación de alquileres en sectores inmobiliarios atribulados, como los centros comerciales.

Ayuda el hecho de que el mercado de oficinas del área metropolitana de Phoenix no se haya construido demasiado antes de la pandemia, sin muchas vacantes o edificios especulativos desocupados. La tasa actual de vacantes de oficinas del Valle es del 12,5 por ciento, no muy superior al mínimo del año pasado del 11,4 por ciento, según GPEC. Sin embargo, una caída en la ocupación en el primer trimestre rompió una racha de absorción positiva de ocho años, puntualizó Thomas Maynard, vicepresidente de desarrollo comercial de GPEC.

Otros factores que podrían ayudar a la recuperación del mercado de las oficinas del área metropolitana de Phoenix, incluyen un costo de vida más bajo en comparación con muchas otras grandes ciudades y una fuerza laboral en crecimiento. La gente que se desplaza en el área de Phoenix tampoco dependen tanto del transporte público, como los de muchas otras ciudades grandes alrededor del país. El número de usuarios de autobuses y trenes ligeros se redujo drásticamente durante la pandemia, en parte debido a la reducción de las necesidades de transporte y en parte por problemas de salud.

La configuración de una oficina sigue siendo importante

A pesar de lo aterradora que para muchos ha sido la pandemia de coronavirus, no es la primera amenaza percibida para las propiedades de las oficinas. Después de los ataques del 11 de septiembre contra las torres gemelas del World Trade Center, muchas personas expresaron su temor de volver alguna vez a los edificios altos, pero lo hicieron, señaló Rodney Riley, director de adquisiciones y desarrollo de Caliber.

Aún así, algunos empleadores se han desinteresado de los entornos de oficina. El minorista de productos al aire libre, REI, vendió recientemente su nuevo campus cerca de Seattle, por ejemplo, y Pinterest gastó casi 90 millones de dólares para romper un contrato de arrendamiento en una propiedad en San Francisco.

Pero esos ejemplos siguen siendo mucho más la excepción que la regla, dicen los funcionarios de desarrollo. Facebook ya planea tomar el complejo REI, por ejemplo.

"La mayoría de la gente consigue establecer la socialización en la oficina", ya sea encontrando amigos o futuros cónyuges o formando grupos informales de apuestas deportivas, anotó Riley.

Los entornos de oficina también son lugares donde muchas personas trabajan mejor, aclaró Riley, que describió la situación actual como el "gran experimento del trabajo en casa".

"En algún momento, tendremos suficientes niños interrumpiendote cuando estés en medio de algo importante", dijo.

Por otra parte, no todo el mundo querrá volver al trabajo de oficina por motivos que van desde los largos tiempos de viaje, hasta la persistente ansiedad por los virus. Y con las computadoras portátiles, las videoconferencias y otras aplicaciones tecnológicas más extendidas que nunca, es posible que no tengan que hacerlo. La reunión virtual de GPEC no incluyó a ningún escéptico en cuanto a la propiedad de la oficina.

Dando forma a las oficinas del futuro

Independientemente de la finalización de la pandemia, es probable que haya cambios en el futuro. Por ejemplo, más empleados podrían trabajar en turnos (días alternos cuando van a la oficina, por ejemplo) y podría haber cambios de configuración, como ubicar las estaciones de trabajo más separadas.

Las mejoras tecnológicas, como más y mejores opciones de videoconferencia, también podrían cambiar la demanda de espacio, y posiblemente sea peor.

Todavía es pronto para predecir con precisión cómo se desarrollará todo esto.

Dicho esto, los desarrolladores y los funcionarios de arrendamiento que participaron en la conferencia GPEC, se mostraron sólidamente optimistas de que el modelo de oficina básico no cambiará significativamente.

"Trabajar desde casa siempre ha sido una opción para las empresas", afirmó Cullen Mahoney, vicepresidente de Trammel Crow.

Pero los empleadores no habían confiado mucho en esto antes del brote de coronavirus, debido a la socialización, la tutoría, la colaboración y otros beneficios que puede brindar un entorno de oficina.

Traducción Alfredo García