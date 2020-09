Donald Trump regresa a Arizona para hacer campaña por los votos latinos

Yvonne Wingett Sánchez

The Arizona Republic | azcentral.com | lavozarizona.com

READ IN ENGLISH

En el salón de baile de un complejo de Arizona, el presidente Donald Trump tratará de defender en el evento de la coalición "Latinos for Trump" que su administración puede traer de vuelta la economía a todo su potencial después de los cierres relacionados con el coronavirus, mantener a las familias a salvo y proteger las libertades religiosas.

Después de una parada en California para una reunión informativa sobre los incendios forestales, Trump tocará el registro de entrada el lunes por la tarde para su quinta visita a Arizona este año mientras él y los republicanos luchan por los votantes antes de las elecciones del 3 de noviembre.

Su atención al estado crucial del campo de batalla subraya los esfuerzos de su campaña para limitar el impulso de su rival demócrata, Joe Biden. El ex vicepresidente no ha visitado el estado este año y ha dicho que planea viajar aquí después del Día del Trabajo. El viernes, su portavoz de la campaña de Arizona no podía decir cuándo Biden haría una aparición.

Mesa redonda

Trump está programado para organizar una mesa redonda de “Latinos for Trump” en el Arizona Grand Resort & Spa en Phoenix a las 2:15 p.m. Se espera que esa conversación sea vista por una multitud de seguidores de Trump que se inscribió para boletos gratis.

Sergio Arellano, un residente de Tucson que se sienta en el consejo asesor nacional de “Latinos for Trump”, dijo que espera que el presidente transmita a la comunidad latina y al electorado en términos más generales "que al presidente realmente le importe".

Trump ha tratado de ampliar su apoyo con el electorado latino hablando de los esfuerzos que su administración ha hecho para ayudar a las pequeñas empresas a mantenerse a flote durante la pandemia COVID-19 a través del programa de protección de cheques de pago, recortes de impuestos y "zonas de oportunidad" destinadas a fomentar la inversión en áreas desfavorecidas.

"Estamos muy emocionados de que esta sea su quinta visita a Arizona", dijo Arellano, "realmente significa que el presidente se ha tomado en serio el estado, mientras que el actual candidato demócrata a la presidencia todavía tiene que mostrarse en Arizona".

Geoff Burgan, portavoz de Biden en Arizona, dijo que Trump ya ha reprobado la prueba básica de liderazgo con su manejo de la crisis COVID-19.

"Está en pánico en Arizona, y sus visitas son imprudentes y vuelan frente a la ciencia y la salud pública", dijo en un comunicado. "Nuestra campaña no está recibiendo un solo voto por su concesión en Arizona, mientras que la campaña de Trump está en modo de control de daños completo".

Se proyecta que los votantes hispanos representan el 10,6% de los votantes a nivel nacional en las elecciones generales del 3 de noviembre, frente al 9,2% en 2016, según la Iniciativa de Política y Política Latina de UCLA.

En Arizona, se proyecta que los votantes hispanos saltarán a casi el 25 por ciento del electorado este año en comparación con casi 20 por ciento hace cuatro años, según la iniciativa. Esa sería la tercera mayor proporción de votantes latinos de cualquier estado del país, detrás de Nuevo México y California.

En Arizona, la coalición “Latinos for Trump” ha estado entre sus grupos más activos y visibles.

La coalición abrió tres oficinas en áreas fuertemente latinas para llegar a los votantes. Los partidarios registran regularmente a los votantes y llaman a las puertas, y se convierten en grandes cantidades en apariciones de Trump y eventos bancarios telefónicos republicanos. La coalición ha celebrado docenas de eventos y emplea personal a tiempo completo con sede en Arizona.

Trump ganó Arizona en 2016 por 3,5 puntos porcentuales sobre la demócrata Hillary Clinton. Pero la pandemia, la economía, su enfoque de la atención médica y su conducta personal parecen haber puesto en peligro su posición en el estado, una vez confiablemente roja.

Biden, a la cabeza en las encuestas

Las encuestas sobre la raza a nivel nacional y en Arizona sugieren que el candidato presidencial demócrata Joe Biden lleva una ventaja. Un promedio de sondeos de FiveThirtyEight tiene a Biden liderando a Trump en 7,5 puntos porcentuales.

En Arizona, un promedio de las encuestas de las elecciones generales presidenciales tiene a Biden por delante en 5,3 puntos porcentuales.

Pam Kirby, una residente de Paradise Valley que también forma parte del consejo asesor nacional de “Latinos for Trump”, dijo que los votantes aprecian el liderazgo de Trump.

"Arizona reconoce el valor del fuerte liderazgo del presidente, desde ser duro con la ley y el orden y mantener a nuestras comunidades seguras para apoyar a las pequeñas empresas, muchas de las cuales son empresas de propiedad latina, hasta la elección de la escuela", dijo. "Los arizonenses se estaban dando cuenta de los efectos positivos de las políticas económicas del presidente Trump antes del encierro y saben que él es el único que puede entregar el Gran Regreso Americano".

El representante Rubén Gallego, demócrata de Arizona, dijo en una declaración escrita que Biden está haciendo el trabajo para ganar el voto latino aquí y a nivel nacional.

"El asalto de Trump a la dignidad latina comenzó en esa escalera mecánica el primer día de su campaña. Puede organizar tantas mesas redondas como quiera en Arizona, pero no puede borrar cuatro años de políticas divisivas, anti-latinas y antiinmigrantes", dijo Gallego.

Daniel González, reportero de The Arizona Republic, contribuyó a esta nota

Traducción Nadia Cantú