¿Es seguro cortarse el pelo, ir al dentista, gimnasio o usar los baños públicos?

Shaena Montanari

Aunque Arizona está viendo mejoras en el número de hospitalizaciones y porcentaje de pruebas que dan positivo, la pandemia COVID-19 no ha terminado. Las personas todavía deben tener cuidado al detectar y propagar el nuevo coronavirus para asegurarse de que estos números se mantengan bajos.

Según los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades, la forma principal en que este virus respiratorio se propaga es desde el contacto de persona a persona, por lo que estar en interiores en un espacio cerrado te pone en un mayor riesgo de contraer o transmitir el virus.

A medida que pasan los meses, sin embargo, llega el momento de una cita con el dentista o corte de pelo. Mucha gente se pregunta: ¿Es seguro hacer esas cosas ahora o debería posponerse estas citas? Le pedimos a dos expertos sus pensamientos que le ayudaran a evaluar maneras de mitigar los riesgos de estas actividades de contacto cercano.

'Cualquier cosa que esté en interiores va a ser de mayor riesgo'

En general, decidir si participar en una actividad "no es para todos", dijo el Dr. Shad Marvasti, director de salud pública del University of Arizona College of Medicine-Phoenix. Dijo que cualquier persona que pueda ser considerada una persona vulnerable, como alguien que tiene una enfermedad crónica o un sistema inmunitario comprometido, debe considerar lo esencial que es participar en una actividad potencialmente riesgosa.

"La realidad es que cualquier cosa que esté en interiores va a ser de mayor riesgo, sin importar quién seas. Y la propagación asintomática es real. Representa más del 50% de los casos", dijo.

¿Es seguro cortarse el pelo?

Un corte de pelo puede parecer un lujo, pero Marvasti dijo que las actividades de aseo pueden ser importantes para la salud mental.

"Pero", dijo, "Creo que realmente tienes que ser consciente de un par de cosas. "Una es que usted necesita estar seguro de que su salón está siguiendo las pautas de salud pública y no "tener a un montón de gente allí sin máscaras."

Un informe comúnmente citado de los CDC sobre una peluquería da apoyo a la idea de que, si usted se corta el pelo, usar un cubrebocas es una buena idea: 139 clientes estuvieron expuestos a dos peluqueros sintomáticos que se confirmó que tenían COVID-19. Después, ninguno de los 67 clientes analizados tuvo COVID-19 y no se notificaron casos sintomáticos.

Los expertos presumen que debido a que todos los involucrados llevaban un cubrebocas, la transmisión se frenó.

¿Es seguro salir a comer?

Charles Gerba, un microbiólogo de la Universidad de Arizona, investiga dónde se encuentran comúnmente patógenos, y uno de esos lugares son restaurantes.

Sus estudios han demostrado que objetos como menús y paneles táctiles son "bastante germen". Dijo que algunos restaurantes ahora están usando menús de papel desechables, pero podrías traer desinfectante de manos por si tocas algo que muchas otras personas han tocado.

Además de tener cuidado de evitar superficies de alto contacto y no tocarte la cara, Gerba dijo que intentaría comer al aire libre "tanto como sea posible".

¿Es seguro ir al dentista?

Si ha pasado más de un año desde su última limpieza o si tiene una emergencia dental, dijo Marvasti, vaya a ver a su dentista. También dijo que no fuera tímido acerca de llamar y preguntar sobre sus protocolos de seguridad COVID-19 antes de dirigirse a la oficina.

Dijo preguntas tales como "¿Cuántas personas van a estar en la oficina en un momento dado en el tiempo?" y "¿Cuáles son las precauciones que está tomando para protegerse y proteger a los demás?" son buenas para preguntar.

Los CDC recomiendan que los consultorios dentales supervisen las tendencias de las infecciones en su área y la disponibilidad de equipos de protección personal para determinar si se deben posponer los procedimientos no urgentes y electivos.

¿Es seguro ir al gimnasio?

A pesar del hecho de que a los gimnasios de Arizona se les ha permitido reabrir a capacidad limitada, "no creo que sea el momento de ir al gimnasio", dijo Marvasti.

Dijo que, si bien está de acuerdo en que es importante estar activo y socializar, ya que el clima de Phoenix enfría las personas pueden encontrar menos riesgo de infección al salir al aire libre en lugar de estar dentro de un gimnasio donde tienen contacto cercano con los demás.

"Para mí, no me sentiría seguro yendo en esos ajustes todavía. Me gustaría ver la tasa de positividad porcentual por debajo del 3%". Actualmente, el número de positividad de Arizona es de alrededor del 4%.

¿Es seguro usar un baño público?

Más personas que toman viajes por carretera significa más paradas de baño. Un estudio de Wuhan, China, encontró que el coronavirus puede viajar por el aire en gotas causadas por una descarga de inodoro, pero lo infeccioso que es este aerosol sigue siendo desconocido.

¿Debería la gente estar preocupada por alejarse de sus propios baños durante la pandemia? Gerba dijo que ha hecho estudios sobre baños públicos y que son bastante germen, especialmente en lugares como trenes de cercanías. Usar una cara cubriendo y lavándose las manos debe mitigar la mayor parte del riesgo.

"Siempre estás jugando con gérmenes, así que la idea es mantener las probabilidades a tu favor y no a favor de los gérmenes".

