Las altas temperaturas que se dan en PHX, de día y de noche, matan a más personas cada año

Debra Utacia Krol

Arizona Republic | La Voz

Jack Esry murió solo en su casa el 25 de julio del 2019.

En aquel tiempo, cuando las temperaturas se dispararon a cerca de los 110 grados fahrenheit (43.3 grados centígrados), Bill, el hijo de Esry, quien vivía fuera del Arizona, se preocupó de que su anciano padre, que recién había resultado gravemente herido en una caída, se viera afectado por el calor extremo.

El aparato de aire acondicionado de su progenitor había fallado y este había postergado su reparación. Además, temiendo que sus gatos escaparan, el anciano mantenía cerradas las ventanas de su casa. Finalmente, un conocido llamó a Bill para informarle que su padre se había ausentado de una reunión semanal.

Bill llamó a las autoridades y les pidió que le confirmaran si su papá se encontraba bien.

Cuando llegó la Policía de Scottsdale, la vivienda estaba muy caliente y registraba en su interior 99 grados fahrenheit.

Jack Esry había sucumbido al calor.

El hombre de 80 años fue una de las 197 personas registradas en el Condado Maricopa que murieron por causas relacionadas con el calor en 2019. Esto superó el récord anterior de 182 muertes del 2018, que ha su vez, había sobrepasado el registro de 179 muertes del 2017.

En lo que va de 2020, el Departamento de Salud del Condado Maricopa ha confirmado 30 muertes relacionadas con las altas temperaturas. La agencia está investigando 243 fallecimientos más.

El número de muertos aumenta de una manera que seguramente generaría titulares escandalosos en los medios de comunicación, si esto estuviera vinculado a un solo evento meteorológico. Los devastadores huracanes que tocan tierra cada año suelen cobrar muchas menos vidas.

En cambio, los decesos por el calor ocurren uno a la vez durante un creciente número de semanas y meses, cada año, y cuando el clima empieza a ponerse peligroso. No están vinculados a un solo evento, sino a uno en progreso, que es el aumento de las temperaturas que afecta cada temporada.

En los últimos 30 años, el calor ha provocado más muertes en promedio que cualquier otro desastre relacionado con el clima en los Estados Unidos, según datos del Servicio Meteorológico Nacional.

Y aunque las muertes por calor pueden ser más considerables en una ciudad desértica como Phoenix, el calentamiento del clima que las causa, es difícil que deje ilesas a las principales ciudades estadounidenses.

Días calurosos, noches todavía más calurosas

Los días más largos del verano empiezan a quedarse atrás, las nuevas actividades escolares siguen manteniendo a los niños en casa y la partida anual de residentes temporales de Phoenix que buscan climas frescos, pero el verano se mantiene con su calor abrasador y, cada vez más, las altas temperaturas no cesan ni al atardecer.

Los residentes del área de Phoenix, acostumbrados a los días de verano ardientes, también están siendo golpeados por el aumento de las temperaturas nocturnas. Este verano, más de una vez, el termómetro todavía marcó los 100 grados a la medianoche durante más de siete días en el mes de julio, la temperatura estableció un nuevo récord al nunca bajar de los 90 grados.

La región también se enfrenta a veranos más largos, ya que los días se calientan antes, a veces tan pronto como abril, y se mantienen calientes hasta bien entrado octubre.

Y los veranos no serán más templados en el corto plazo. El cambio climático ha aumentado la temperatura promedio en Phoenix en 4.35 grados fahrenheit desde 1970, según un informe del 2019 de la organización Climate Central.

Promedio de altas y bajas temperaturas en los meses de junio, julio y agosto, en Phoenix, Arizona

La isla de calor urbano en expansión acumula el calor en el asfalto, el hormigón y los edificios altos durante el día y lo libera por la noche, lo que ha provocado que las temperaturas nocturnas se disparen hasta 10 grados por encima de los registros históricos.

Estos factores ayudaron a que Phoenix fuera nombrada como la cuarta ciudad de más rápido calentamiento en los Estados Unidos. Con un promedio de 169 días por año, con registros de 90 grados o más y una temperatura alta promedio en pleno verano de 106.1 grados fahrenheit, Phoenix también se clasificó como la gran ciudad más calurosa del país.

Como para subrayar la tendencia, la temperatura promedio en Phoenix durante julio fue de 99 grados, lo que convirtió a julio en el mes más caluroso antes registrado.

Pero no son solo las ciudades desérticas como Phoenix y Tucson las que están más amenazadas por las altas temperaturas del verano. El calor mortal está aumentando a través de los Estados Unidos. Ciudades como Burlington, Vermont; Chattanooga, Tennessee; y Helena, Montana, están justo detrás de Phoenix como miembros de la lista de las 10 ciudades de mayor calentamiento según Climate Central, que experimentan aumentos de temperatura de más de 4 grados fahrenheit.

Chattanooga experimentó lo que un meteorólogo llamó una "cresta de la muerte" durante una ola de calor en mayo de 2019. La ciudad y la región circundante experimentaron temperaturas récord: La temperatura alta de Chattanooga estuvo más de 10 grados por encima de lo normal a finales de mayo. Las temperaturas de verano de la ciudad del Valle de Tennessee se extendieron hasta el otoño, alcanzando los 100 grados en octubre, por primera vez desde que se mantuvieron los registros meteorológicos.

Incluso Minneapolis, conocida como la metrópoli más grande y fría de Estados Unidos, ha visto un aumento de temperatura de 3,72 grados.

"Estamos viendo olas de calor más intensas y más largas, y aunque en todas partes están acostumbrados a lidiar con los eventos de calor estacional extremo en una ciudad determinada, es posible que muchas áreas del norte no puedan adaptarse completamente a períodos prolongados de calor de la misma manera que en el sur", expuso Jennifer Vanos, profesora de sustentabilidad en la Universidad Estatal de Arizona (ASU por sus siglas en inglés).

Más días calurosos en muchas ciudades de EEUU

Las altas temperaturas suben y bajan de un año a otro en función de muchos factores. Pero en general, el número promedio de días en que la temperatura alcanza los 90, 95 o 100 grados, tiene una tendencia ascendente en muchas ciudades del país. Estos gráficos muestran el número promedio de días cada año a una de esas temperaturas. La línea roja muestra el promedio de 5 años de esos días y puede ayudar a detectar una tendencia.

"Cuando el calor se combina con la humedad durante muchos días, como vemos en gran parte de la región de los Grandes Lagos", aseguró Vanos, "puede volverse particularmente peligroso".

A medida que los altibajos continúan su inexorable aumento, factores de larga data como la pobreza, la falta de vivienda y el aislamiento de los ancianos, han comenzado a cruzarse con los nuevos efectos de la pandemia del COVID-19, que pueden limitar los ingresos y cerrar las instalaciones que ayudan a algunas personas a escapar de la calor. Los efectos combinados podrían conducir a un mayor número de muertes este año.

Como mata el calor

A medida que aumenta la temperatura del aire, también lo hace la temperatura del cuerpo, asegura Mona Sarfaty, directora del Programa de Clima y Salud en el Centro de Comunicación sobre el Cambio Climático. En respuesta a eso, una persona comienza a sudar.

"El sudor se evapora de la piel siempre que el aire no sea demasiado húmedo", dijo Sarfaty. “Así que esperaría que el sudor se evapore y enfríe las cosas. Es la forma en que el cuerpo se enfría ".

Sin la oportunidad de enfriar el cuerpo, expuso, las personas comienzan a sentir los primeros síntomas de la enfermedad por calor.

"Se tiene dolores de cabeza", señala Sarfaty. “Puede que una persona empiece a sentirse un poco mareada o aturdida. Es posible que tenga algunos calambres, ya sean calambres abdominales o calambres musculares ".

Cuanto más tiempo alguien está sobrecalentado, peor es la respuesta del cuerpo. Si la temperatura central de un cuerpo se eleva a 104 grados o más, el corazón comienza a latir con fuerza y la respiración se acelera. Finalmente, el corazón, los pulmones, los riñones, el hígado y el cerebro se dañan.

Cuando eso ocurre, sin tratamiento médico inmediato, pueden ocurrir daños permanentes o la muerte dentro de un periodo de 24 horas.

Las temperaturas nocturnas más altas también aumentan la probabilidad de enfermedades y muertes relacionadas con el calor.

“La gente necesita tiempo para recuperarse del calor”, asegura Nancy Selover, climatóloga estatal de Arizona. “Si su cuerpo tiene la oportunidad de enfriarse y recuperarse, puede volver a estar activa al día siguiente. Pero si no puede obtener ese alivio refrescante, entonces es difícil dormir cuando se registran 85 grados ".

Las ciudades desérticas como Phoenix enfrentan el aumento de las temperaturas del verano. Los factores de larga data, como la pobreza, la falta de vivienda y el aislamiento de los ancianos, limitan aún más la capacidad de las personas para escapar de los efectos mortales.

Selover comenta que hay más días en los que las temperaturas nocturnas no bajan de los 90 grados, lo que alguna vez fue un fenómeno raro.

El pasado mes de julio, Phoenix rompió el récord de la mayor cantidad de noches con temperaturas “bajas” de 90 grados o más y, a fines de agosto, se habían registrado más de 25 días en los que la temperatura se mantuvo por encima de los 90 grados, día y noche.

El aumento de la humedad también influye en los días de verano haciéndolos más peligrosos en todo el país. La intersección entre temperatura y humedad puede volverse mortal, con una lectura de termómetro tan baja como 100 grados y la humedad aumentando al 35 por ciento o más.

Los expertos del clima miden los efectos de las altas temperaturas y la humedad, con lo que se llaman el índice de calor. Las advertencias de calor excesivo se emiten cuando se espera que el índice de calor alcance 105 grados o más durante al menos dos días, y las temperaturas nocturnas sean de 75 grados o más.

Colin Raymond, investigador del Jet Propulsion Laboratory en California, expone que agregar humedad en un día caluroso afecta la capacidad del cuerpo para enfriarse.

"Es como estar en un baño de vapor", dice Raymond. Los días de temperaturas más altas junto con concentraciones más altas de vapor de agua en el aire, puede causar que muchas más personas se enfermen, aunque dijo que se están realizando más investigaciones para comprender mejor los efectos.

Un informe de la Union of Concerned Scientists señaló que si el calentamiento se mantiene, sin ninguna acción para reducir las emisiones que atrapan el calor, un tercio de las 481 áreas urbanas del país con poblaciones de más de 50 mil personas, incluida Phoenix, experimentarán un promedio de 30 o más días al año, con un índice de calor de más de 105 grados.

La combinación de mayor calor y una mitigación inadecuada puede ser letal: las estadísticas del Departamento de Salud Pública del Condado Maricopa indican que las muertes atribuidas al calor aumentaron un 232 por ciento de 2006 al 2019.

Muchas de esas víctimas eran personas sin hogar o ancianos, ambos segmentos considerados comunidades particularmente vulnerables. Debido a que el condado se ha centrado en evaluar más de cerca las muertes por causas relacionadas con el calor, sus cifras acaparan más casos que las fuentes nacionales.

El periódico Arizona Republic examinó los informes de 164 autopsias realizadas en el Condado Maricopa entre el 5 de enero y el 6 de septiembre de 2019. Para el 31 de diciembre, el condado sumaría otras 33 muertes a ese total. De los informes examinados, 141 revelaron que la muerte fue causada por el calor o relacionada con el calor. Otros parecían sugerir que el calor puede ser un factor; tres muertes fueron causadas por la exposición a bajas temperaturas.

“Sabemos que somos el condado más caliente de los Estados Unidos”, aseveró Vanos, de ASU. "También somos el condado de más rápido crecimiento en el país, por lo que deberíamos tener las políticas y programas más inteligentes para reducir los impactos en la salud pública asociados con el calor".

Vanos expuso que los programas existentes no parecen ser efectivos para proteger a los más vulnerables del área, como las personas que no tienen aire acondicionado en sus casas. Las personas mayores y las personas sin hogar, también están sucumbiendo a un ritmo cada vez mayor. Y los pasajeros del transporte público en el área metropolitana enfrentan grandes desafíos, ya que tienen que lidiar con poca sombra en las estaciones y calor que irradia el asfalto.

La lucha de las familias de bajos ingresos

El verano en Phoenix generalmente comienza con un calor sofocante y con poca humedad. Una vez que comienza la temporada de monzones, esa sensación de ser tostado en seco, da paso a un calor sofocante y opresivo que no se puede evitar incluso de noche.

La mayoría de la gente depende más de sus aparatos de aire acondicionado, pero muchas familias de bajos ingresos no tienen ese lujo.

Escondida en un vecindario mayoritariamente latino en el sur de Phoenix, una familia ha luchado por mantenerse fresca, pero al mismo tiempo, no quedarse sin dinero durante el tórrido monzón de verano.

Blanca Abarca, su esposo y su hija de 14 años, Isabella, carecen de los medios para refrescarse, algo que mucha gente da por sentado que todos tienen: el aire acondicionado. Los Abarcas confían en una tecnología diferente, dos enfriadores evaporativos, en su modesta casa de ladrillos, construida en la década de 1950.

Los refrigeradores reducen la temperatura ambiente soplando aire cargado de agua a través de los cuartos de la casa. Pero un enfriador evaporador, como se le llama a menudo a estos aparatos móviles, se vuelve ineficaz una vez que el punto de rocío, una combinación entre la temperatura y la humedad en el aire, alcanza los 55 grados. El esposo de Abarca, un trabajador de mantenimiento, instaló abanicos en el techo y en el piso, para hacer circular más aire, pero durante durante el monzón, estar en el interior puede ser casi insoportable.

Abarca mostró a los reporteros su cocina al aire libre y su comedor en un patio trasero, colocado bajo la sombra de grandes árboles, tres perros, varias gallinas, y un huerto bajo carpa para mantener el caliente sol alejado de sus tiernas plantas. Una cocina así es esencial cuando hace demasiado calor como para cocinar en el interior, aseguró a través de un intérprete del idioma inglés.

La familia mantiene los grandes árboles para dar sombra a su casa. En el patio lateral se muestra un gran aviario, donde crían cacatúas. Incluso hay un espacio para tortugas colocado a lo largo de una pared.

Pero por todo el borde, al final de otra cerca de madera, se encuentra un monitor que registra la calidad del aire instalado por estudiantes de ASU, con el que están estudiando las altas tasas de asma y otras enfermedades respiratorias en el vecindario. Ese poste está eclipsado por otro poste eléctrico carbonizado, cuya madera fue alcanzada hace varios años por un rayo. Parece que podría caer en el jardín de los Abarca en la próxima tormenta que llegue con viento fuerte.

"Todo lo que hizo la compañía eléctrica fue poner un transformador nuevo", criticó Abarca.

Los Abarcas se dan al menos tres duchas al día para refrescarse. Y, señaló la mujer, "bebemos unos seis o siete galones de agua a la semana, solo para hidratarnos".

Compraron dos pequeños aparatos de aire acondicionado para las habitaciones, pero Blanca dijo que racionaron cuidadosamente su uso a unas pocas horas por la noche para poder dormir.

“Durante los veranos, pagamos unos 200 dólares al mes como máximo”, contó Abarca, la administrada ama de casa. Pero eso sigue siendo mucho dinero para una familia con solo un salario como sostén.

Abarca aseguró que investigó sobre los paneles solares, pero descubrió que el costo agregaría el equivalente a otro pago de la casa a su presupuesto. Y, dado que los Abarcas hacen un poco más de lo que las pautas estatales marcan para las subvenciones solares de bajos ingresos, dijo, no se consideran elegibles para recibir la energía solar, sino que tampoco para una asistencia por bajos ingresos de su proveedor de electricidad, Salt River Project (SRP).

"Es ilógico", expone. “Todos los años pagamos nuestros impuestos. ¡Pero, por solo sumar un dólar, se te considera rico! ".

La familia Abarca no está sola: La Oficina del Censo de los Estados Unidos señala que la tasa de pobreza para los residentes del código postal de los Abarcas es un 32 por ciento más alta que para la del condado en su conjunto, y el ingreso per cápita está rezagado en un 13.4 por ciento.

Las empresas de electricidad locales, incluidas SRP y Arizona Public Service (APS), ofrecen algunos programas para ayudar a los clientes de bajos ingresos que ganan al 150 por ciento o menos del nivel federal de pobreza. Para los Abarcas, eso sería solo 32,500 dólares al año. Hacer que su hogar sea más eficiente en energía está fuera de su alcance, incluso con un límite de ingresos más generoso del doble del nivel federal de pobreza, ya que la subvención máxima es de 6 mil dólares.

Mientras tanto, relata Abarca, como ve que sus vecinos obtienen unidades de aire acondicionado, solamente para sorprenderse cuando llega la primera factura de electricidad.

“Algunas personas pagan 400 o 500 dólares al mes”, comenta. “Una señora recibió una factura de 1,500 dólares, pero incluso después de hablar con la empresa y descubrir que había un error, todavía tenía que pagar 600 dólares. ¡Dios mío, yo no tengo esa cantidad de dinero! ".

“Mi esposo dijo que si le poníamos aire acondicionado a la casa, tendría que conseguir otro trabajo”, recordó. “Veo a otras familias que finalmente obtuvieron unidades de aire acondicionado, pero ahora ambos padres tienen que trabajar solo para pagar las facturas de electricidad”.

Asegura que últimamente ha sentido más calor y humedad que durante las dos décadas que ha vivido en Phoenix.

"Se está poniendo de modo que ya no puedes estar afuera", afirma Abarca. Sin embargo, todavía hay muchas casas en el vecindario que solo tienen enfriadores de vapor colgados de las paredes o montados en los techos.

Un estudio para evaluar las necesidades de enfriamiento de las personas confinadas en el hogar, publicado por el Departamento de Salud Pública del Condado Maricopa, encontró que aproximadamente el 19 por ciento de los hogares en el condado tienen enfriadores vaporizantes. El estudio también señaló que el costo de hacer funcionar los aires acondicionados en los hogares que los tienen, figura como la principal razón para no utilizarlos.

“Creo que en este siglo XXI hay tanta tecnología”, reflexiona Abarca, “pero es ilógico que mucha gente pague un precio tan alto por tenerla, mientras que otros no pagan tanto”.

Un anciano que sucumbió al calor

Según la mayoría de los estándares, Jack Esry Sr. estaba dispuesto a vivir sus años de jubilación cómodamente. Se graduó como el mejor de su clase en Stanford, en la rama de ingeniería mecánica y la convirtió en una carrera exitosa. Después de retirarse de la compañía Motorola en el 2006, Esry disfrutó de una cómoda pensión. Tenía una casa espaciosa en el área suburbana del norte de Scottsdale, donde vivía solo, luego de divorciarse.

Bill, el hijo de Esry, que vive en el estado de Oregón, no estaba inicialmente preocupado por residir a dos estados de distancia, ya que su abuela había vivido hasta los 107 años. La abuela había reducido su actividad y se había mudado a una residencia cercana para personas mayores, y Bill, alentó a su padre a hacer lo mismo.

"Papá ganó suficiente dinero para mudarse a ese centro de cuidado", señaló Bill Esry, "pero era terco y quería quedarse en su casa".

Este escenario es muy conocido para los proveedores de atención médica que tratan con las personas mayores.

“Es mucho más fácil para las generaciones mayores meterse en problemas”, expuso Karlene Rood, coordinadora de bienestar de Sun Health at Home, un programa de West Valley que brinda atención domiciliaria a sus miembros. "No les gusta pedir ayuda".

Bill se comunicaba con su padre con regularidad por mensaje de texto, correo electrónico y por llamada de teléfono todos los domingos. El joven Esry, se había preocupado lo suficiente por la capacidad de Jack para vivir solo, tanto que él y su esposa habían comenzado a hacer planes para mudarse cerca y poder cuidar de él. Además de los problemas de salud en curso, como presión arterial alta, una enfermedad renal y EPOC, el anciano Esry también se había convertido en un solitario y un acaparador de basura. Bill se enteró más tarde de que su padre gastó todo su dinero en aparatos electrónicos y "juguetes".

Bill Esry tenía motivos para preocuparse: durante su llamada telefónica semanal el domingo 21 de julio, “Papá dijo que su aire acondicionado se había descompuesto hacía una semana”, recordó Bill.

Su padre seguía diciendo que arreglaría el aire acondicionado porque no quería pagar los 4 mil dólares estimados para comprar una nueva unidad. Dijo que tenía la garantía de una compañía que cubría las reparaciones y estaba esperando que llegara un técnico.

Bill aseguró que le aconsejó a su padre que abriera al menos algunas ventanas, pero el anciano se negó, diciendo que temía que sus dos gatos se escaparan.

Es posible que Jack no se diera cuenta de que su casa se estaba recalentando peligrosamente. Rood y Sarfaty están de acuerdo en que las personas mayores de 65 años tienen una capacidad disminuida para sudar, una función que ayuda a enfriar el cuerpo y prevenir el agotamiento por calor o aguantar un golpe de calor potencialmente mortal. Las personas mayores también tienden a vestirse con demasiadas prendas de ropa, expuso Rood. Y algunos medicamentos recetados y de venta libre para las afecciones que van desde alergias, hasta la presión arterial alta y la depresión, aumentan la sensibilidad al calor.

Dos días después, sonó el teléfono de Bill, pero todo lo que podía oír era a su padre moviéndose.

"Él me marcó sin querer", dijo Bill. El jueves 25 de julio, un amigo de Jack, de Prescott, llamó y dijo que Jack no había estado en su cita semanal por internet con él.

Bill llamó a la policía de Scottsdale.

“Les dije cómo llegar a la casa”, recordó Bill. Más tarde vio un video de la policía entrando a la casa y anotó: "Se notaba que estaban realmente incómodos". La temperatura interior había alcanzado los 99 grados.

Jack Esry fue encontrado en su cama, muerto.

Los gatos sobrevivieron y fueron adoptados por una pareja.

Un dispositivo de alerta médica podría haberle salvado la vida a Jack Esry. Rood comentó que Sun Health anima a todos sus clientes a obtener uno.

"Pueden presionar y obtener ayuda de inmediato", afirmó. Algunos dispositivos incluso se vinculan al GPS del teléfono móvil de la persona, por lo que los socorristas pueden localizarlos fácilmente.

Rood también recomienda que las personas mayores tengan un sistema de amigos y se comuniquen entre sí con regularidad.

Las personas sin hogar son más vulnerables

Casi la mitad de las autopsias examinadas por el periódico The Republic, confirmaron que las víctimas de enfermedades relacionadas con el calor o causadas por el calor, no tenían hogar, con otras 14 que probablemente no tenían un lugar al que llamar hogar, pero cuyo estado de vivienda no se indicaba claramente en los informes del médico forense.

Algunas de las víctimas habían sufrido quemaduras por estar tendidas sobre el concreto caliente o el asfalto, mientras que los socorristas informaron que registraron temperaturas corporales de hasta 112 grados en personas que aún estaban vivas cuando llegaron al lugar.

Rebecca Legate se considera afortunada de no ser una estadística así. En 2016, Legate luchaba por sobrevivir lo que, en ese momento, era el tercer año más caluroso en Phoenix. Las temperaturas diurnas alcanzaron los 118 grados y durante 19 días rebazaron temperaturas récord.

Más peligrosas fueron las 16 noches durante ese verano infernal, cuando las temperaturas nunca bajaron de los 89 grados. Para aumentar su miseria, Legate estaba embarazada.

Después de una experiencia traumática que la hizo recordar cuando fue traficada cuando era niña, Legate aseguró que volvió a la bebida luego de un largo período de sobriedad.

“Terminé viviendo en una casa en ruinas sin electricidad, sin agua, en pleno verano, embarazada”, dijo. "Tenía tres de mis hijos mayores conmigo en ese momento".

“El mayor problema con el calor y la falta de vivienda, son las enfermedades mentales y la adicción a las drogas”, aseguró Nathan Smith, director de participación comunitaria en la organización Phoenix Rescue Mission. "La razón por la que están en las calles sufriendo el calor es porque no siempre tienen acceso a los servicios que los mantienen resguardados".

Smith señala las casas inalcanzables, las enfermedades mentales que impiden que las personas se mantengan encaminadas a satisfacer las demandas de la vida y la adicción a las drogas que las aleja de estar saludables, son las causas fundamentales de la falta de vivienda. Los medicamentos que tratan las enfermedades mentales también hacen que las personas sean más vulnerables al sobrecalentamiento.

Smith comentó que un factor alarmante en la falta de vivienda es la explosión de más personas sin refugio en el área metropolitana de Phoenix. De 2014 a 2018, dijo, el porcentaje de personas sin hogar que viven al aire libre aumentó del 18 al 48 por ciento, lo que supera enormemente el espectro de más enfermedades y muertes relacionadas con el calor. También son los más difíciles de apoyar para agencias como Phoenix Rescue Mission, comentó Smith.

Los veranos siempre fueron calurosos, dijo Legate, pero 2016 fue especialmente abrasador, con casi 30 días de altas temperaturas por encima de los 110 grados.

"Fue difícil", recordó. Ella y su novio iban en bicicleta para llenar contenedores de agua de 5 galones y llevarlos de regreso a la casa. Consiguieron dinero para alimentar la caja reguladora para mantener el flujo del servicio eléctrico. Mantuvieron una hielera para la comida, debido a la situación de energía inconstante.

"Siempre teníamos que conseguir hielo para la hielera y esperábamos que nos durara", dijo Legate.

Después de que los hijos mayores huyeron a la casa de un familiar, Legate continuó su espiral descendente. Tocó fondo después de ser arrestada por cargos de drogas y enviada a prisión, donde al menos había aire acondicionado y comidas regulares.

Con la ayuda de un abogado comprensivo y un trabajador social, Legate hizo la transición a Phoenix Rescue Mission, donde completó un programa de recuperación basado en la fe. Recuperó la custodia de su hija menor, ahora de 3 años, y se mantiene trabajando en la misión.

Los pasajeros del transporte público tienen el reto de mantenerse frescos

Rosetta Walker tiene que prepararse cuidadosamente para su próximo viaje en autobús.

“Llevo un sombrero, protector solar, agua, un paraguas y gafas de sol”, asegura Walker. "El paraguas es una necesidad absoluta".

Eso se debe a que Walker, de 60 años, se enfrenta a una caminata de hasta 20 minutos hasta la parada de autobús, según la dirección en la que se dirija. Hay muy poca sombra a lo largo de la ruta de nueve cuadras que recorre en su vecindario del sur de Tempe, con la que pueda protegerse de los ardientes días de verano.

Walker también necesita el paraguas mientras espera el autobús, ya que ninguna de las paradas tiene una estructura de sombra. Uno de los sitios donde sube al camión tiene algunos árboles en el lado oeste. El otro, ubicado en una esquina junto a un terreno baldío, no tiene sombra.

Walker ha estado usando el transporte público durante los últimos ocho años, mientras mantiene su pasión por el voluntariado después de haberse jubilado. No puede conducir porque el glaucoma relacionado con la diabetes la dejó legalmente ciega. Ella toma el autobús y el tren ligero hasta el juzgado federal todos los viernes, para registrar a los votantes recién nombrados después de las ceremonias de naturalización semanal.

Luego están los días en que viaja al centro de la ciudad para capacitarse como trabajadora electoral. Ciudadana de la tribu Rosebud Sioux, Walker también brinda apoyo en muchos eventos e iniciativas nativas, que van desde el Mercado Indio Pueblo Grande, hasta viajar a la Legislatura de Arizona, donde aboga por más servicios para combatir la epidemia de mujeres indígenas desaparecidas y asesinadas.

En solo una semana, Walker viaja en autobús a no menos de cinco de estas citas, junto con conferencias y conciertos, eventos comunitarios y viajes al supermercado Walmart cercano. El esposo de Walker, Jim, un bombero, y su hija, Cheyenne, la ayudan llevándola siempre que pueden, pero más a menudo, Walker simplemente toma el autobús.

Y, al igual que los otros usuarios del transporte público en el Valle, Walker se enfrenta a un calor agotador en el verano. Solo en enero de 2020, Valley Metro reportó más de 5.3 millones de abordajes en su sistema y 64,380,334 abordajes en el año fiscal 2010. Eso incluye autobús, servicio de tren ligero y autobuses de recogida en vecindarios.

Tener diabetes hace que Walker sea aún más consciente de la necesidad de conocer sobre los efectos del calor, ya que los diabéticos son especialmente susceptibles a la deshidratación. Su absorción de insulina puede verse interrumpida cuando el termómetro registra altas temperaturas.

Pero a pesar de todas las precauciones que toma, Walker confiesa que algunos días siente que se va a desmayar en la calle. Ahí es cuando se mete en un McDonald's o un Circle K, para refrescarse un poco.

Los gobiernos y las organizaciones sin fines de lucro abordan la crisis del calor

En los últimos años, las agencias públicas y privadas, han comenzado a adoptar un enfoque más coordinado para abordar lo que se ha convertido en una crisis de salud pública invisible y lenta.

Uno de estos enfoques es la Coalición Maricopa sobre el Cambio Climático y Salud Pública. Desde 2015, la coalición ha trabajado para derribar los topes operativos, compartir información, desarrollar medios efectivos para rastrear enfermedades y muertes relacionadas y causadas por el calor, y construir un plan estratégico para abordar el problema cada vez mayor de los veranos más calurosos. Además buscan apoyar a aquellos que son más vulnerables a días y noches más mortíferos.

La coalición incluye la Red Regional de Alivio del Calor, un sistema de centros de enfriamiento de emergencia y sitios de distribución de agua en todo el condado, administrado por la Asociación de Gobiernos de Maricopa. Los centros de enfriamiento, que incluyen centros comunitarios, bibliotecas e iglesias, operan durante eventos de calor extremo. Muchos están ubicados a lo largo de las rutas de autobús, pero a algunos solo se puede tener acceso caminando varias cuadras.

El problema es que los centros de enfriamiento tienen sus límites. Cierran cuando lo hacen las instalaciones, generalmente durante las horas más calurosas del día.

Rebecca Sunenshine, directora médica y administradora de la División de Control de Enfermedades del Departamento de Salud Pública del Condado Maricopa, asegura que el condado está trabajando para que se abran más centros para guarecerse de la temperatura y que lo hagan más tarde en el día. Dijo que el número de centros se ha triplicado. Sunenshine y Vanos enfatizaron que la recopilación de datos ha mejorado enormemente.

Mark Hartman, director de sostenibilidad de la Ciudad de Phoenix, también está estudiando cómo mejorar los centros de refrigeración.

“Queremos asegurarnos de que nuestros centros de enfriamiento estén realmente en lugares a los que la gente querrá ir”, señala Hartman. Una táctica es ofrecer más actividades, como las que están disponibles en las bibliotecas.

En diciembre de 2019, el Instituto de Comunidades Sostenibles, una organización que ayuda a desarrollar la resiliencia y la sostenibilidad económica, recibió una subvención de acción comunitaria medioambiental que utilizará para ayudar a facilitar la implementación de su plan estratégico.

“El Condado Maricopa está más avanzado en comparación con otras regiones en el manejo del calor extremo”, aseguró Steve Adams, director de resiliencia urbana del instituto. Adams también señaló que muchos programas para abordar el cambio climático tienden a operar a niveles jurisdiccionales locales; comparó estos programas con la forma en que los gobiernos locales responden a las llamadas de los ciudadanos para arreglar los baches de manera pragmática.

Una de esas asociaciones público-privadas está comenzando a dar frutos, o más bien, vainas de mezquite. Escondido a la sombra de un nuevo y brillante desarrollo en el centro de Phoenix, el vecindario de Edison-Eastlake es sofocante durante el verano.

La Universidad Estatal de Arizona se asoció con Nature Conservancy, agencias del condado y de la ciudad y residentes locales, para desarrollar un plan para hacer que este vecindario de clase trabajadora sea más transitable y menos peligroso para la salud.

"Phoenix es una de las áreas más calientes del mundo", expuso Diana Bermudez, directora de proyectos especiales de Nature Conservancy. "Pero esta es una de las áreas más calientes en términos de temperatura en la ciudad".

Después de realizar talleres con los residentes locales, la coalición identificó 12 "puntos críticos" que debían abordarse. Recientemente, una esquina fue el sitio de la primera instalación para aliviar el calor: plantar árboles de mezquite y otras plantas nativas en el Trans Queer Pueblo, en una esquina frente al Phoenix Ranch Market.

Jonathan Beebe Giudice, del Pueblo, dijo que los árboles y cactus no solo proporcionarán la sombra necesaria para los peatones, sino que también simbolizan un regreso a los alimentos ancestrales y muestran a las personas de la comunidad cómo pueden continuar desarrollándose a sí mismos en sus propios términos.

"Creo que una de las cosas que es muy importante, es que la gente sienta que no hay mucho que puedan hacer cuando se trata de calor", dijo Bermúdez. "Pero la verdad del asunto es que hay cosas que se pueden realizar, y que la naturaleza puede jugar un papel muy importante en eso".

Las tribus de la zona también están tomando medidas para mantener seguros a sus ciudadanos. En Guadalupe, la tribu Pascua Yaqui tiene un programa de seguridad en el hogar para ayudar a los ancianos y otros miembros tribales de ingresos fijos, para reparar y mantener sus aires acondicionados.

Alma Iris Valenzuela trabaja con ancianos en la comunidad de 3 mil miembros, que forma parte de la tribu más grande de 11 mil miembros con sede en Tucson. Valenzuela aseguró que normalmente trata con unos 600 ancianos, incluidos 45 que participan en las actividades de los ancianos de la tribu, y con otros ciudadanos tribales que necesitan ayuda. La tribu incluso ofrece préstamos sin intereses para reemplazar unidades de aire acondicionado dañadas o obsoletas, y los ancianos reciben un descuento del 50 por ciento.

“La mayoría de los ancianos ya conocen nuestro programa”, señaló.

Cliff Puckett, del Departamento de Manejo de Emergencias de la Comunidad Indígena Salt River Pima-Maricopa, señaló que el gobierno tribal tiene un plan para ayudar a los ancianos y otras personas que necesitan asistencia para reparar sus sistemas de enfriamiento.

“Las personas mayores pueden llamar a nuestra línea de mantenimiento para poner en funcionamiento sus Aires Acondicionados”, dijo Puckett. "También tenemos dos estaciones de enfriamiento preparadas para posibles cortes de energía, y evaluaremos a las personas que ingresen si necesitan ayuda adicional".

En caso de cortes prolongados, la tribu los alojará de forma gratuita. Y la comunidad de Salt River puede movilizar un centro de atención masiva para cortes de largo plazo.

La información sobre el calor y otros problemas ambientales debe ser culturalmente relevante y en una variedad de idiomas.

Pero Laura Dent tiene una opinión diferente. Dent es la directora ejecutiva de la organización Chispa AZ, la división hispana de la League of Conservation Voters. Ella señaló que se debe hacer mucho para garantizar que todos los vecindarios reciban el mismo servicio de alivio y mitigación del calor.

“Los latinos se ven más afectados por el calor”, expuso. Por ejemplo, las familias de los vecindarios hispanos enfrentan el desafío de hacer que sus hogares sean energéticamente eficientes. Los parques y las calles carecen de árboles con copas más robustas, comparados con las que se ven en los vecindarios más exclusivos. Las personas que se ven obligadas a acceder al servicio eléctrico por tarjeta, terminan pagando mucho más a largo plazo. Los latinos también tienden a trabajar en los sectores de la construcción y la agricultura y, por lo tanto, están expuestos a un calor extremo en grandes periodos.

La solución de Dent: Ayudar a los hispanos a ser más conscientes y activos políticamente, para que puedan abogar por la justicia ambiental.

“Necesitamos responsabilizar a los servicios públicos”, puntualizó. "Y la información sobre el calor y otros problemas ambientales debe ser culturalmente relevante e informada en una variedad de idiomas".

Isabella Abarca, quien es promotora o defensora de Chispa, señaló que algunas reuniones realizadas por la ciudad de Phoenix no tenían traductores y otras se realizaban en horario laboral, cuando las personas más afectadas por lo que se estaba discutiendo no estaban presentes para compartir sus preocupaciones.

Dent también pidió una distribución más equitativa de los árboles y de los parques mejorados. Y, exigió, los hispanos deben también ser bienvenidos en los grupos ambientalistas.

¿Qué cree Walker que se necesita para que los usuarios del transporte público puedan soportar días y noches más calurosas?

“Más sombra en las paradas”, afirmó. Conduciendo hacia el este por la Guadalupe Road, Walker señala un ejemplo: esta parada tiene una persiana con un techo de metal con paneles solares, que encienden una luz por la noche.

“Me gustan porque la luz hace que la parada de autobús sea más segura por la noche”, dijo. "Y la sombra es bienvenida cuando hace 110 grados".

Hartman dijo que la ciudad está buscando crear "pasarelas", pasillos con sombra para mantener a los peatones fuera del sol. Phoenix también está explorando la pavimentación "fría", para reducir la radiación nocturna de los materiales de pavimentación oscuros.

"Estamos pensando en un material gris claro en lugar del blanco que probó la ciudad de Los Ángeles", señaló.

David Hondula, profesor asistente de la Facultad de Ciencias Geográficas y Planificación Urbana de ASU, está de acuerdo en que las estructuras de sombra pueden marcar la diferencia para los peatones en el verano. Hondula también señala que los problemas de calidad de vida podrían explorarse más de cerca para desarrollar la mitigación y adaptación al calor.

“¿Nuestro bote de helado no se derrite mientras caminamos a casa desde la tienda de comestibles? ¿Pueden las personas elegir modos de transporte activos como el transporte público? " preguntó.

Las empresas de servicios públicos también están reforzando los programas para ayudar a los usuarios. Ambos proveedores de energía en Arizona ofrecen asistencia de pago, tarifas especiales con descuento para clientes de bajos ingresos y subvenciones para hacer que los hogares sean más eficientes en términos de energía. SRP trabaja en estrecha colaboración con las agencias de servicios sociales para atender a los clientes que necesitan servicios más allá de pagar su factura; Los representantes de APS dijeron que han vuelto a capacitar a su personal de servicio al cliente para que responda mejor a las llamadas de ayuda.

Valley Metro, la agencia de transporte de la región, se ha estado preparando para temperaturas más altas.

"Nuestros autobuses y vagones de tren ligero están diseñados para ofrecer un ambiente agradable durante el calor del verano", expuso la portavoz de Valley Metro, Susan Tierney.

La pintura especial ayuda a desviar el calor y los vagones de tren ligero tienen una mayor capacidad de aire acondicionado. Además, dijo Tierney, Valley Metro mantiene instalaciones solares en su centro de operaciones de tren ligero en Phoenix, así como en las instalaciones de operaciones y mantenimiento de autobuses en Tempe. En las instalaciones de Mesa, recientemente se instalaron paneles solares en toldos nuevos, protegiendo aún más a los autobuses del calor sofocante, mientras se les da servicio antes de emprender sus rutas.

El paisajismo también es importante para el sistema, afirmó Tierney. Proporciona efectos tanto psicológicos como refrescantes, dijo.

Las ciudades gestionan sus propias paradas de autobús. Tempe planea agregar más zona de refugio a sus 800 paradas de autobús, aseguró la portavoz de la ciudad TaiAnna Yee.

"Maximizar la sombra fue una de las cosas más importantes que sugirió la gente", dijo. Además, la ciudad planea reemplazar los vehículos que llegan hasta dentro de los vecindarios con autobuses más grandes, mismos que también tendrán una mayor capacidad de enfriamiento.

Calor en la época del COVID-19

Nathan Smith dice que Rescue Mission y otras agencias en el área metropolitana de Phoenix responden a otra temporada ardiente de Código Rojo. Esta es la campaña que brinda alivio del calor de la Mission.

“Le pedimos a la comunidad que nos dé alrededor de 1 millón de botellas de agua de mayo a agosto”, asegura Smith. "Los ponemos en hielo y los sacamos a las calles, para que al menos podamos asegurarnos de que las personas tengan acceso constante al agua fría".

Rescue Mission también comparte su trabajo con las estaciones de hidratación y las diferentes ciudades para poder satisfacer la necesidad de agua.

Smith también está explorando cómo Phoenix Rescue Mission puede expandir su respuesta al calor del verano, para llegar a las personas confinadas en sus hogares y a las personas mayores que se enferman y mueren en sus casas debido al calor.

“El mayor problema que enfrentamos en relación con el calor es el mismo que enfrentamos en general: la dificultad de llevar a las personas a mejores situaciones de vida permanentes y estables”, dijo.

Una pregunta más turbia se cierne sobre todas las ciudades y agencias: ¿Qué significa la pandemia de COVID-19 en los esfuerzos por lidiar con el calor extremo? Es posible que muchos residentes no tengan la línea de vida del centro de enfriamiento, si las bibliotecas, escuelas e iglesias permanecen cerradas.

"Actualmente tenemos 42 lugares de recolección en toda la región que aceptan donaciones de agua y otros recursos", anunció Brande Mead, director de servicios humanos de la Asociación de Gobiernos de Maricopa. "También tenemos 64 estaciones de alivio de calor en toda la región, donde se ofrece hidratación y / o refugio".

Mead reconoció que la cantidad de instalaciones de socorro es menor y MAG cree que se debe a la pandemia. Mead dijo que a medida que las ubicaciones comiencen a reabrirse, la red las agregará a la lista.

"El CDC ha emitido una guía para los centros de enfriamiento y COVID-19 y hemos compartido esa guía con nuestros socios y los hemos alentado a seguir la guía en la medida de sus posibilidades", afirmó Mead.

Solveig Muus, quien administra la estación de alivio de calor en Grace Lutheran Church, en el centro de Phoenix, puntualizó que el personal estaba repartiendo agua durante el día y comida desde las 9 de la mañana y hasta el mediodía, pero que solo permitía a las personas con citas médicas dentro de sus puertas para prevenir la propagación del virus. Dijo que la iglesia no volvería a abrir sus instalaciones hasta que los casos de COVID-19 estuvieran en declive durante al menos 14 días.

"Esa es la única forma en que podemos estar seguros de que nuestros usuarios estarán seguros", dijo.

Mientras tanto, Phoenix Rescue Mission se ha preparado para ofrecer servicios a las personas sin hogar, sin techo, que no solo sufren del calor, sino que también pueden mostrar síntomas de COVID-19.

"Me doy cuenta de que cuando cambia el clima, nuestros usuarios están más enfermos", señaló Rich Heitz, un administrador de casos de alcance callejero. "Tenemos suerte cuando logramos que busquen ayuda".

Tanto Heitz como su colega Sarah Snead, dijeron que las personas sin hogar pueden tener problemas de confianza, y construir esa confianza será esencial para persuadir a cualquier persona que viva sin hogar de que obtenga atención médica si se enferma. Y, dijeron, si los centros de enfriamiento permanecen cerrados, también se ocuparán de eso.

"Les entregaremos agua y paquetes de higiene y les recomendaremos que se alejen del sol", dijo Heitz. "Les llevaremos al agua para que puedan limpiarse".

Snead dijo que Rescue Mission está repartiendo almuerzos a sus usuarios.

Otro factor es que las enfermedades respiratorias tienden a empeorar en verano, expuso Kathleen Winston, decana de la Facultad de Enfermería de la Universidad de Phoenix. Winston, un RN con 40 años de experiencia y un Ph.D. en ciencias de enfermería, dijo que está familiarizada con los problemas del calor del verano y sabe cómo evitar las enfermedades relacionadas con el calor.

"El cuerpo no tiene la misma tasa metabólica; hay más estrés en su cuerpo", dijo.

Winston dijo que los investigadores están comenzando a estudiar los efectos del calor en los pacientes de coronavirus para aprender más sobre su vínculo con las enfermedades del verano.

La Asociación Estadounidense del Pulmón, señala que las personas con enfermedades pulmonares crónicas como la EPOC y el asma, tienen peores resultados en verano debido a la contaminación del aire y el ozono.

Sarfaty dijo que el Centro de Comunicación sobre el Cambio Climático proporciona un centro de intercambio de información para los proveedores de atención médica, que puede ser usado para educar a sus pacientes y comunidades sobre los peligros del calor y cómo lidiar con días y noches de calor extremo del verano. Además, dijo, “tenemos que detener las emisiones de dióxido de carbono y metano de los combustibles fósiles que van a la atmósfera” para mitigar el calor.

Abarca cree que una solución para lograrlo es hacer que los paneles solares y otras formas de energía sostenible estén disponibles para todos los residentes, no solo para aquellos que pueden pagarlos.

También extendió una invitación a los responsables políticos del asunto, para que se queden en su casa del sur de Phoenix durante un fin de semana de monzón.

Quizás entonces, dijo, "entenderían lo que es vivir sin aire acondicionado".

Traducción: Alfredo García