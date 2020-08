Doug Ducey nombra a Cecilia Mata para cuerpo rector de universidades

EFE

Tucson, AZ.- El gobernador de Arizona, Doug Ducey anunció hoy jueves el nombramiento de la latina Cecilia Mata como integrante de la Junta de Regentes de las tres universidades públicas del estado.

El nombramiento de Mata, una exitosa mujer de negocios que nació en Panamá y emigró a Estados Unidos en el año 2000, surge después que varios grupos locales cuestionaran la poca representación latina en las juntas directivas que toman las decisiones sobre el futuro de la educación pública de Arizona, a pesar de que cerca de la mitad de los estudiantes en escuelas públicas son hispanos.

“Estoy muy orgulloso del nombramiento de Cecilia como nuevo miembro de la Junta de Regentes”, dijo Ducey en un comunicado de prensa.

La Junta de Regentes toma en conjunto las decisiones sobre el futuro de las tres universidades públicas del estado: la Universidad de Arizona, la Universidad Estatal de Arizona y la Universidad del Norte de Arizona.

Mata, quien vive en la ciudad fronteriza de Sierra Vista, ocupará el puesto que dejó vacante Ram Krishana.

Por años, grupos latinos se han quejado de la falta de representación de la comunidad latina en los puestos “clave” a nivel estatal donde se toman las decisiones que afectan directamente el futuro de la educación de los estudiantes en el estado.

En 2019, el grupo Latino Líderes en Educación en Arizona (All in For Education) empezó una campaña buscando ampliar la representación latina.

Antes del nombramiento de Mata, solo 3 latinos figuraban entre las 32 personas que forman parte de la Mesa Directiva de Educación del Estado de Arizona, la Junta de Regentes y la directiva de Escuelas Chárter.

“Estoy muy honrada de ser elegida a la Junta de Regentes de Arizona. Las universidades de Arizona son la maquinaria que impulsa el crecimiento y las oportunidades de nuestro estado, proporcionando a los estudiantes las herramientas necesarias para obtener un prometedor futuro”, dijo Mata en el mismo comunicado.

En el pasado la Junta de Regentes fue fundamental para dar descuentos en colegiaturas en las universidades a los jóvenes "soñadores" protegidos bajo el programa de Acción Diferida para los Llegados en la Infancia. (DACA).

MÁS NOTICIAS: