El gobernador de Arizona Doug Ducey vuelve a ponerse un cubrebocas después de hablar sobre los últimos datos de coronavirus en una conferencia de prensa el 25 de junio de 2020 en Phoenix. (Foto: Ross D. Franklin / AP)

Al calificar los aumentos recientes en los casos, hospitalizaciones y muertes de COVID-19 como "inaceptables", el gobernador Doug Ducey pidió el jueves a los arizonenses que tomen todas las medidas posibles para revertir esas tendencias preocupantes.

Si puede evitar salir, quédese en casa, dijo en una conferencia de prensa por la tarde. Use una máscara si no puede alejarse de los demás. Y, por favor: deje de reunirse en grupos grandes.

Pero el gobernador no tomó ninguna medida adicional para exigir cambios en el comportamiento del público. En cambio, apeló al sentido de comunidad de los arizonenses para cambiar el curso de la pandemia en el estado.

"Esta no es otra orden ejecutiva para hacer cumplir, y no se trata de cerrar negocios. Se trata de educación pública y responsabilidad personal", dijo Ducey.

"Hágalo por su familia, sus amigos, sus vecinos, nuestros trabajadores de atención médica de primera línea ... Puede ayudar a reducir el riesgo para los más vulnerables en nuestra sociedad".

Arizona se enfrenta a una de las peores oleadas de COVID-19 en el país, con más de 3.000 casos nuevos reportados en cuatro de los últimos siete días. Es probable que los datos estén incompletos, ya que los habitantes de Arizona en ciertas partes del estado han tenido dificultades para hacerse la prueba.

Las camas de pacientes hospitalizados y los ventiladores en uso para pacientes con COVID-19 sospechosos y confirmados también alcanzaron sus números más altos el miércoles: el 85% de las camas de pacientes hospitalizados y el 88% de las camas de la UCI estaban ocupadas en general.

Hasta el jueves, más de 1,400 arizonenses habían muerto.

"No quiero que haya ninguna ilusión o expectativas cubiertas de azúcar: esperamos que nuestros números sean peores la próxima semana y la semana siguiente", dijo Ducey.

"Cada vez que hacemos algunos cambios, se necesitan varias semanas para que esos cambios se pongan al día en los números. Entonces ... no podemos ceder", dijo. "En todo caso, debemos redoblar nuestros esfuerzos".

Capacidad hospitalaria amenazada

Ducey comenzó a permitir que los gobiernos locales impongan y apliquen políticas de máscara el miércoles pasado.

Durante semanas, intentó tranquilizar a los arizonenses de que el estado estaba haciendo lo suficiente para controlar la pandemia. Pero los números, y la presión pública, se volvieron demasiado abrumadores para ignorarlos.

Durante la última semana, esos números continuaron moviéndose en la "dirección equivocada", dijo Ducey, alentando al gobernador a pintar una imagen sombría de los hospitales abrumados y la creciente cifra de muertos que los arizonenses podrían enfrentar si no se adelantan.

"Estamos gestionando la capacidad del hospital en este momento", dijo. "Pero lo que queremos hacer es seguir en condiciones de hacerlo".

El estado aún no ha alcanzado la "capacidad de aumento", pero podría llegar "muy pronto", dijo Ducey. Eso provocaría la necesidad de hospitales de campaña, como la reapertura del Centro Médico St. Luke's, y más personal de emergencia.

La Dra. Cara Christ, directora del Departamento de Servicios de Salud del estado, dijo que los funcionarios monitorearían la situación en los hospitales individuales para determinar si, y cuándo, activar las camas adicionales.

'No se puede detener. No se va'

El gobernador también enfatizó el jueves que los grupos demográficos más jóvenes no son inmunes al virus.

Si bien las personas mayores de 65 años continúan enfrentando el mayor riesgo, el número de casos confirmados entre los arizonenses de entre 20 y 44 años se ha disparado en las últimas semanas. Incluso si esas personas no experimentan síntomas graves por sí mismas, pueden infectar a miembros de la familia y a otros.

"Sé que muchos jóvenes se sienten invencibles ... pero sus padres y abuelos no son invencibles", dijo Ducey. "Y usted puede hacer una verdadera diferencia al desacelerar la propagación de esto y reducir el riesgo".

El énfasis del gobernador en la responsabilidad personal se extendió también a los dueños de negocios. Dijo que algunos estaban acelerando demasiado rápido con la reapertura, y pidió una pausa.

A ocho de los bares y clubes nocturnos más populares de Old Town Scottsdale se les enviaron avisos ordenándoles que cumplieran con los requisitos de distanciamiento social y cubrebocas, mientras que uno fue acusado de un delito menor por no cumplir.

"Las empresas pueden hacer cumplir (las reglas de salud y seguridad) por sí mismas y continuar operando sin interrupción", dijo. "Si eligen no hacerlo, habrá responsabilidad y habrá cumplimiento".

Durante la sesión informativa, Ducey instó repetidamente a los arizonenses a prepararse para una larga pelea, diciéndoles que el estado no había visto el final de su "primera ola" y que probablemente vería una segunda.

"En el futuro previsible, no habrá una semana en la que vengamos aquí y no tengamos un caso", dijo. "El virus está muy extendido. No se puede detener. No desaparece".

"De lo que podemos tener esperanza y optimismo es de una vacuna, una cura o una terapéutica. (Pero) eso no es donde estamos hoy".

Traducción Nadia Cantú

