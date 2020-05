CLOSE

Los fuertes sonidos de los disparos comenzaron alrededor de las 7:25 p.m. Miércoles.

Momentos después, la gente comenzó a publicar en las redes sociales, preguntándose qué estaba pasando en Westgate Entertainment District en Glendale.

"Alguien acaba de disparar a Westgate", escribió un usuario de Twitter.

"Lo más aterrador acaba de suceder: vine a #westgate para disfrutar un poco de tiempo al aire libre con mi hermano y mi padre y tuve que CORRER LEJOS porque una persona loca decidió disparar el lugar", dijo otro. "Sinceramente, nunca había estado tan asustado en mi vida".

Aja Sanders estaba recogiendo comida de Hot N Juicy Crawfish cerca del centro de la zona de restaurantes y tiendas al aire libre cuando escuchó los disparos.

"Eran tan ruidosos", le dijo a The Arizona Republic.

Más tarde, agregó: “Vi a 2 víctimas con mis propios ojos. No estoy seguro de cuántos otros. Vi el tirador. Me dicen que no diga nada más sobre detalles hasta que hable con la policía. Estoy bien. Mucha gente conmocionada.

A las 7:44 p.m., una persona preguntó en Twitter qué estaba pasando en Westgate. "¡No puedo irme!"

"Estoy muy traumatizado", publicó la persona más tarde en la noche.

Un hombre que vivía calle abajo desde el centro comercial dijo que escuchó "lo que sonó como un rayo" y no pensó mucho en eso hasta que escuchó las sirenas. Salió a su balcón y vio enjambres de policías.

No podía hablar más con un periodista porque su teléfono estaba a punto de quedarse sin batería y se había quedado sin electricidad. No está claro qué causó el corte de energía en el área.

Eliana Rivera, asociada de ventas en la tienda de pintura de cerámica As You Wish, publicó que ella y un compañero de trabajo se estaban escondiendo en la parte trasera del estudio que se encuentra en el lado norte del distrito.

"El tiroteo ocurrió allí mismo, literalmente ... a cien pies de donde estamos. ... La policía está corriendo, helicópteros en el aire, nos estamos escondiendo en la parte de atrás ", dijo Rivera en un video que publicó en Twitter.

A las 7:48 p.m., la policía de Glendale confirmó que hubo un tiroteo en Westgate.

La portavoz de la policía de Glendale, Tiffany Ngalula, dijo más tarde que tres personas fueron baleadas, una de ellas se encuentra en estado crítico. El tirador está bajo custodia, según la policía.

Lo que la gente vio en Westgate

Los vehículos de emergencia se alinean en el Westgate Entertainment District en Glendale. Al menos tres personas fueron baleadas el miércoles, según la policía de Glendale. La policía dijo que al menos una persona estaba detenida en relación con el tiroteo. (Foto: Michael Chow/The Arizona Republic)

Rivera le dijo a The Arizona Republic que ella y un compañero de trabajo se estaban preparando para cerrar por la noche cuando escucharon disparos. Rivera dijo que inicialmente no estaba segura de si los sonidos eran de fuegos artificiales o de un escape de algún camión. Después de escuchar alrededor de 10 rondas de disparos, Rivera dijo que vio a personas huir del ruido.

Rivera y el compañero de trabajo cerraron las puertas de la tienda y apagaron las luces antes de esconderse en la parte de atrás. Llamó al 911 antes de llamar a su madre para decirle que estaba bien.

Rivera dijo que no vio al tirador, pero vio videos en las redes sociales que mostraban disparos cerca de un pasillo frente a su tienda. El incidente la dejó conmocionada. Nunca se imaginó que estaría en una situación así.

"Es simplemente irreal", dijo Rivera. “Lo ves en las noticias. Sucede y nunca piensas realmente que podrías estar en esa situación. Simplemente piensas: '¿Cuáles son las posibilidades de que eso suceda?', Y así fue".

Rivera dijo que los agentes de policía finalmente entraron y registraron la tienda alrededor de las 8 p.m. antes de decirles que cierren la puerta y sigan ocultándose.

Otros pudieron abandonar el área rápidamente

Sanders se detuvo en Westgate para recoger una orden para llevar de Hot N Juicy Crawfish con su novia. Mientras se alejaban con su orden, Sanders escuchó un sonido "extremadamente fuerte" que pensó que eran disparos.

Cuando llegaron a su automóvil, vio a la gente comenzar a correr e intentar llegar a sus vehículos. Un hombre intentó subirse a su auto para escapar de la escena más rápido, dijo.

"Fue loco."

Esta era solo la segunda vez que iba a Hot N Juicy Crawfish. Sanders no vive cerca del lugar del tiroteo.

"Fue como un sentimiento de lugar equivocado, momento equivocado", dijo Sanders.

Pudieron abandonar el área de manera segura.

Sanders, de 24 años, dijo que le dispararon en un tiroteo cuando tenía 9 años. Cuando estaba en el hospital, le preguntó a su madre si esto le volvería a pasar, recordó. Su madre dijo que no.

"Simplemente me trajo de vuelta estas cosas que me habían sucedido antes", señaló. "Fue mucho para nosotros".

Disparar deja a la gente sacudida

Una ambulancia atraviesa el Westgate Entertainment District en Glendale. Al menos tres personas fueron baleadas el miércoles, según la policía de Glendale. La policía dijo que al menos una persona estaba detenida en relación con el tiroteo. (Foto: Michael Chow/The Arizona Republic)

César Chávez, representante estatal demócrata de Phoenix, dijo que se enteró del tiroteo a través de las publicaciones de Twitter de Quezada, su homólogo del Senado en el Distrito Legislativo 29. Dijo que inmediatamente llamó a Quezada para verificarlo y encontró al senador "en un estado de conmoción."

Luego, Chávez llamó a su amiga Rosie López, propietaria del salón de cigarros Westgate Fine Ash que se encuentra en el lado este del complejo.

"Estaba llorando. Me estaba diciendo que el tirador salió del estacionamiento y comenzó a abrir fuego", dijo. "Ella dijo que habían estado cantando 'Feliz cumpleaños' a un cliente en el patio, y una vez que comenzó el tiroteo , inmediatamente corrieron adentro, y el tirador tomó una dirección diferente ".

Chávez dijo que los empleados de Fine Ash volvieron a salir para ayudar a una de las víctimas.

"Escuchando a mi compañero, a mi querido amigo, no puedo encontrar palabras. Esto es incompresible para mí. Es algo que mi cerebro no ha podido procesar", dijo. “Vivo a cinco minutos de Westgate. Esto está justo en mi patio trasero".

Chávez describió a Westgate como "pacífico", "orientado a la familia" y "un lugar donde cientos de miles de personas se han reunido de todo el mundo" para los Super Bowls y los juegos de baloncesto.

"Decir que esto me ha sacudido definitivamente es un eufemismo", dijo.

Chávez también dijo que estaba frustrado porque los funcionarios estatales no han implementado medidas más exhaustivas de control de armas en los años posteriores al tiroteo en 2011 de la entonces congresista Gabrielle Giffords cerca de Tucson. Giffords sobrevivió a sus heridas, pero otros seis murieron.

"Simplemente me sorprende cómo continuamos, en el estado de Arizona y en este país, ignorando este problema", dijo.

Traducción Nadia Cantú

