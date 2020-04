CLOSE

Los héroes de la primera línea en la actual pandemia, pueden disfrutar de un “Thank You Meals” en los restaurantes participantes.

Restaurante McDonald's (Foto: KAREN BLEIER, AFP/Getty Images)

Como un reconocimiento a los trabajadores de hospitales, policías, bomberos y paramédicos que están comprometidos con la salud y seguridad de la comunidad, la compañía McDonald’s está ofreciendo comida gratuita, - denominada Thank You Meals - desde el pasado miércoles 22 de abril y hasta el martes 5 de mayo, en un gesto de aprecio por el esfuerzo que realizan actualmente.

Mientras la mayoría de las personas del país se quedan en casa debido a la epidemia por el COVID-19, los restaurantes de comida rápida ha permanecidos abiertos.

Los franquiciatarios, dirigentes y empleados en los establecimientos continúan sirviendo comida caliente a las comunidades que necesitan opciones rápidas y accesibles, y de forma especial a trabajadores de la salud y de los primeros auxilios.

La compañía está agradecida por la dedicación y el compromiso de sus empleados que les ha permitido permanecer abiertos durante los momentos desafiantes de la cuarentena, pero en un gesto especial, a los héroes que atienden a los contagiados del coronavirus les brinda un aliento en cada “Thank You Meal”.

Los paquetes gratuitos para estos especialistas estarán disponibles a través de la ventanilla del drive-thru y pidiendolos para llevar en los restaurantes McDonald’s participantes por todo Estados Unidos, y servidos durante el desayuno, el almuerzo o la cena.

En una caja del conocido Happy Meal, se incluirá una selección de sándwiches, bebidas, y un acompañamiento de papitas o un Hash Brown, junto con una nota de reconocimiento con la esperanza de brindarles una sonrisa además de la deliciosa comida.

“Nos ha inspirado la forma en que nuestros franquiciatarios han estado haciendo hasta lo imposible por apoyar a sus comunidades locales en estos tiempos complicados y estamos orgullosos de la forma en se han unido para retribuir a quienes están trabajando incansablemente por nuestro país”, comentó Joe Erlinger, Presidente de McDonald’s en Estados Unidos.

Los héroes de la primera línea de la enfermedad pueden simplemente mostrar su identificación laboral, o estar en uniforme, para recibir una de las opciones del Thank You Meal como:

Desayuno

La opción de un Egg McMuffin Meal, un Chicken McGriddles o un Bacon, Egg and Cheese

Biscuit. Todas las opciones vienen con un refresco, té o café caliente de cualquier tamaño, y un Hash Brown.

Almuerzo y Cena

Se ofrecerán las opciones de un Double Cheeseburger, McNuggets de 6 piezas o un Filet-O-Fish. Todas las opciones también vienen con un refresco, té o café caliente de cualquier tamaño, y una porción pequeña de papitas.

El corporativo McDonald’s ha dicho que sus empleados son el corazón del negocio y que su salud y seguridad ha sido y sigue siendo la máxima prioridad, para lo cual han implementado más de 50 nuevas medidas de seguridad de acuerdo con las pautas de las autoridades de salud locales y nacionales.

“Los médicos de emergencia y otros trabajadores del cuidado de la salud que se encuentran atendiendo a enfermos del COVID-19, a menudo pasan horas de pie y frecuentemente dejan de comer en un esfuerzo por cuidar de sus pacientes. El Thank You Meal de McDonald’s, les ofrece un descanso con una comida caliente en medio de esta situación turbulenta”, afirmó el Dr. William Jaquis, Presidente del American College of Emergency Physicians.

Read or Share this story: https://www.lavozarizona.com/story/noticias/2020/04/30/dan-comida-gratis-trabajadores-de-la-salud-y-primeros-auxilios/3057216001/