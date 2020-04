CLOSE

ALL In Education estará lanzando una serie de conversaciones comunitarias para escuchar las necesidades de los latinos y llevar las recomendaciones a las juntas educativas estatales.

Story Highlights Habrá una sesión en inglés el 22 de abril y otra en español el 23 de abril, ambas a las 7:00 pm

ALL In Education nombra a Stephanie Parra nueva Directora Ejecutiva. (Foto: Cortesía)

Desde recortes salariales hasta la pérdida de empleos y la falta de recursos para los estudiantes, la comunidad latina es una de la poblaciones que han sido impactadas significativamente durante la crisis del COVID-19.

Uno de los obstáculos más grandes para los estudiantes latinos durante la pandemia es la falta de acceso a la tecnología y al WiFi durante los cierres escolares.

Para guiar el camino y abordar las necesidades urgentes de los estudiantes latinos de Arizona durante la crisis y después, ALL In Education nombra a Stephanie Parra nueva Directora Ejecutiva.

Stephanie Parra, la nueva Directora Ejecutiva de ALL In Education, un grupo de abogacía para la educación en Arizona que asegura que las comunidades más afectadas por las desigualdades educativas sean las que tomen las decisiones para todos los niños, está particularmente preocupada por la brecha sustancial que afecta el éxito estudiantil de los latinos y que solo se ha agrandado a consecuencia del COVID-19.

Como resultado, Parra planea enfocar sus esfuerzos iniciales en escuchar a las comunidades afectadas mediante varias plataformas, adaptándose a ellas.

“Existe una gran preocupación en la comunidad educativa que muchos de los estudiantes en hogares de bajos ingresos no tienen los recursos necesarios ni el acceso a niveles apropiados de aprendizaje en casa durante los cierres escolares”, dijo Stephanie Parra, Directora Ejecutiva de ALL In Education.

De acuerdo a Pew Research Center, aproximadamente 50% de los latinos entre los 18 y 29 años - y una cifra similar entre aquellos de 30 a 49 años - dicen que ellos o alguien en su hogar perdió su trabajo o ha tenido un recorte salarial debido al brote del coronavirus.

De igual modo, el 39% de los latinos mayores de 50 años han experimentado lo mismo, convirtiéndolos en temas urgentes que los líderes comunitarios deben tomar en cuenta.

Parra enfocará sus esfuerzos iniciales en crear oportunidades para conversar con la comunidad mediante varias plataformas, como las redes sociales, la radio, la televisión y los espacios virtuales.

Unos de los primeros esfuerzos incluye en lanzamiento de una serie de conversaciones comunitarias virtuales para los padres, los estudiantes y los partidos interesados en la educación de nuestra comunidad.

Las sesiones comunitaria en Phoenix se llevarán a cabo la próxima semana; y es un buen recurso para los padres y los estudiantes durante estos tiempos de incertidumbre.

Aquí el día y los horarios:

Miércoles, 22 de abril a las 7pm -Phoenix (Inglés)

Jueves, 23 de abril a las 7pm -Phoenix (Español)

“Para abordar las necesidades de los estudiantes latinos durante la pandemia, ALL In Education dirigirá una serie de conversaciones comunitarias virtuales en inglés y español, creando un espacio donde los padres de familia y la comunidad en general puedan compartir sus preocupaciones y encontrar respuestas a sus preguntas sobre las necesidades de los niños durante los cierres escolares”, agregó Parra.

A la vez, ALL In Education organizará mesas redondas virtuales con líderes académicos para hablar sobre la brecha académica que ha crecido para los estudiantes latinos durante la crisis del coronavirus.

La primera sesión virtual en español para la comunidad se llevará a cabo el miércoles, 23 de abril a las 7 p.m. Para participar en las sesiones virtuales e informarse sobre todos los eventos bilingües futuros que se llevarán a cabo a través del estado, visite la allineducation.org.

Como la nueva Directora Ejecutiva de ALL In Education, Parra se compromete a abordar las necesidades que enfrenta la comunidad latina en el sistema educativo de Arizona. Parra aspira a desarrollar una plataforma de prioridades que aborde los desafíos que la comunidad latina enfrenta en el sistema educativo y en las otras áreas de su vida.

“Me emociona darle la bienvenida a la nueva Directora Ejecutiva de ALL In Education, Stephanie Parra”, dijo Luis Ávila, Fundador de ALL In Education.

“Ella es una defensora eficaz de la educación en nuestra comunidad y somos afortunados en tenerla como líder de esta organización. Más importante aún, nos inspira la oportunidad de crear alianzas con los latinos para mejorar el presente y futuro de nuestras comunidades.”

Stephanie Parra, originaria de Yuma, Arizona, tiene una licenciatura en estudios de justicia y psicología y una maestría en estudios superiores y postsecundarios. Su pasión por la educación la llevó a funciones anteriores en Teach for America, la Universidad Estatal de Arizona, La Fundación T.W Lewis y la Asociación Educativa de Arizona.

Parra actualmente ocupa el cargo de Presidenta de la Junta Directiva del Distrito de Phoenix Union High School, representando el distrito número 3. Le apasiona asegurarse que cada estudiante en Arizona reciba una educación excelente y esté preparado(a) adecuadamente para sobresalir en la universidad, en su carrera y en su vida.

“Estoy encantada de unirme a ALL in Education como Directora Ejecutiva. Esta causa es exactamente lo que necesitan los estudiantes latinos de Arizona y sus familiares para sobresalir; una organización que escuche, que valore sus perspectivas y que comparta sus experiencias. Espero colaborar con nuestra comunidad y los líderes locales para impulsar a nuestras familias latinas y avanzar la equidad educativa en Arizona”, concluyó Parra.

