El presidente rechazó las objeciones de gobernadores, comparándolos con una tripulación que se alza contra el capitán de un barco.

Donald Trump, presidente de Estados Unidos. (Foto: Alex Brandon, AP)

WASHINGTON – El presidente Donald Trump insistió el martes en que él tiene la autoridad de ordenar la reapertura de la economía y rechazó las objeciones de gobernadores, comparándolos con una tripulación que se alza contra el capitán de un barco.

Gobernadores tanto demócratas como republicanos expresaron alarma por las declaraciones de Trump de que él tiene la autoridad máxima para levantar restricciones como el cierre de negocios o la imposición de normas de distanciamiento social vigentes a raíz del coronavirus. Trump, por su parte, se expresó encantado de pelear con funcionarios estatales –particularmente los de estados gravemente afectados gobernados por demócratas– que han expresado temores de que un levantamiento de las restricciones llevará a un resurgimiento del virus.

“Un amotinamiento clásico de cuando en cuando es un espectáculo entretenido y emocionante, especialmente cuando los amotinados necesitan tanto del Capitán”, tuiteó Trump el martes. “¡Qué fácil!”.

Trump está ansioso por reactivar la economía y dejar la crisis atrás, y se ha estado reuniendo con sus asesores sobre maneras de levantar las normas de distanciamiento social que expiran a fin de mes. Sin embargo, repetidamente se ha negado a revelar la fuente de su reclamo sobre poderes presidenciales absolutos, a pesar de las limitaciones establecidas en la Constitución.

“Cuando alguien es presidente de los Estados Unidos, su autoridad es total. Los gobernadores lo saben”, expresó el mandatario en la Casa Blanca.

En realidad, gobernadores de ambos partidos dejaron en claro que están en desacuerdo con eso y han destacado que la responsabilidad máxima por la seguridad en sus estados recae en ellos, y que ellos decidirán cuándo están dadas las condiciones para reanudar la actividad económica.

“La posición del presidente es absurda”, declaró el gobernador del estado de Nueva York, Andrew Cuomo, que es demócrata, el martes en el programa “CBS This Morning”.

“Eso no es lo que dice la ley, eso no es lo que dice la constitución. No tenemos un rey, tenemos un presidente”, añadió.

El gobernador de Nueva Hampshire Chris Sununu, quien es republicano, declaró a CNN: “Todas estas órdenes ejecutivas son órdenes ejecutivas del estado y por lo tanto dependerá del estado y del gobernador revocarlas”.

Si bien Trump ha emitido recomendaciones nacionales para que la gente se quede en sus casas, han sido los gobernadores y líderes locales los que han aplicado restricciones obligatorias, como el cierre de negocios y escuelas. Algunas de esas instrucciones conllevan multas u otras penalidades, y en algunas jurisdicciones se extienden hasta el verano.

