Trabajadores indocumentados carecen de ayudas en medio de pandemia. Le decimos por qué

READ IN ENGLISH

El sol del desierto se filtra a través de la puerta de rejas de hierro de la pequeña panadería de Phoenix, donde Edith desinfecta los gruesos mostradores de vidrio que contienen bandejas de pan dulce mexicano.

Ella observa hacia la entrada de la panadería El Fenix. Espera, se hace preguntas y se preocupa.

¿Quién vendrá hoy? ¿Quién todavía tiene suficiente dinero para comprar alimentos frescos de la panadería o las tortillas hechas a mano?

El pan dulce recién hecho es parte de la tradición matutina de la comunidad latina del sur de Phoenix. Polvorones, galletas de azúcar mexicanas rojas, verdes y blancas, conchas horneadas que parecen almohadones, espolvoreados con azúcar, y cochinitos de pan de jengibre, conocidos también como 'marranitos'.

Cuando inició la pandemia bautizada por los funcionarios de salud pública como "el nuevo coronavirus", los clientes habituales de Edith todavía llegaban.

Compraban su pan de dulce favorito, adquirían las tortillas y se llevaban a casa las veladoras de La Virgen de Guadalupe para encenderlas en oración.

Luego la enfermedad se extendió.

"Ahora ya no tenemos tanta gente", menciona Edith Sánchez Loaeza, frunciendo el ceño. "Y los que vienen, es triste, compran el pan que tenemos en especial porque es todo lo que pueden pagar en este momento".

Cuando llega un cliente, Edith les brinda una gran sonrisa, les desea lo mejor y trata de mantener la distancia. Ella no usa una mascarilla o guantes de hule, pero limpia las superficies cada vez que atiende a un cliente.

Pero no es el mortal virus al que Edith le teme más. Ella tiene 45 años y vive en los Estados Unidos sin un estatus legal, por lo que no puede darse el lujo de parar de trabajar. El miedo llega cuando no hay suficientes clientes para que ella siga atendiendo la panadería.

Al igual que miles de inmigrantes indocumentados en Arizona y los Estados Unidos, Edith no tiene el control económico para ayudar a su familia a soportar las consecuencias financieras, emocionales y físicas de una pandemia global con epicentro en este país.

Edith escucha que las personas se quejan de enfrentar todo esto desde la comodidad y seguridad de su hogar, mientras ganan un sueldo trabajando en una computadora portátil.

La inmigrante se pregunta si esa gente entienden lo que es tener su mundo al revés por un virus mortal, cuando no se habla el idioma y de los funcionarios de salud del gobierno encargados de mantener a todos a salvo. Cuando no se califica al recibir apoyo financiero para resistir las consecuencias. Cuando no se tiene más remedio que seguir trabajando porque cada centavo cuenta, cuando no se tiene a dónde ir.

Las comunidades indocumentadas de habla hispana pueden no entender todas las órdenes implementadas por el gobernador de Arizona, pero saben que la vida se está poniendo más difícil.

Un hombre inmigrante que busca piezas para su trabajo de aires acondicionados en una ferretería, se pregunta si la orden de quedarse en casa del gobernador Doug Ducey, significa que la policía lo podría detener por conducir al trabajo.

Otro que corta el césped en un lote comercial, expone que vive en una casa de alquiler con otros cuatro hombres para poder enviar más dinero a su esposa e hijos en México. Él dice que preferiría estar a salvo en casa, que trabajar junto a un grupo de hombres que podrían exponerlo al coronvirus. Aún así, cada noche, reza por tener más trabajo.

Una madre indocumentada que espera en una parada de autobús con su hijo, está preocupada porque no pudo encontrar la comida que necesita. Ella menciona que los migrantes están en la primera línea del trabajo que mantiene funcionando a los Estados Unidos. Estamos arriesgando nuestras vidas para alimentar a los demás, para construir sus casas, dice la mujer.

Edith menciona que el trabajo de construcción de su esposo se ha estancado. Tienen un pequeño ahorro, pero no lo suficiente como para sobrevivir a una pandemia de meses. No entiende por qué no hay apoyo financiero federal para los inmigrantes indocumentados, quienes contribuyen a la economía de los Estados Unidos.

La fuerza laboral civil del país incluye 7.6 millones de inmigrantes sin estatus legal, según un Informe Pew del 2019, organismo que ha investigado los cambios en la migración del 2007 al 2017.

“Sabemos que el virus no discrimina. No te va a preguntar ¿tienes papeles o no?” Reyna Montoya, activista

Los migrantes sin estatus legal pagaron aproximadamente 12 mil millones de dólares en impuestos de Seguridad Social, tan sólo en 2010, y sin la oportunidad de recibir beneficios según un informe del actuario del Seguro Social. El Instituto de Impuestos y Política Económica estimó que los inmigrantes indocumentados contribuyen con 11.74 mil millones de dólares anuales en impuestos estatales y locales.

Después de 15 años en los Estados Unidos, Edith se pregunta si es hora de regresar a México. Ella piensa que hay que reconocer que los inmigrantes no son vistos como seres humanos en el país de Trump.

"¿Quieren que pasemos hambre?" pregunta. "¿Que muramos?"

¿Hay ayuda para familias indocumentadas?

Las organizaciones que apoyan a los inmigrantes en Arizona dicen que el coronavirus golpeó demasiado rápido. Ellos batallan por alimentar a las familias, por asegurarse de que reciben atención médica, por buscar ingresos para pagar sus facturas. Y muchas iglesias, que han sido un apoyo de mucho tiempo para estas familias migrantes, actualmente se han cerrado para detener la propagación del virus.

Viridiana Hernández, una ferviente activista en pro de los derechos de los inmigrantes.

(Photo: Beatriz Limón/La Voz)

"No hay recursos reales en este momento", asegura Viridiana Hernández, directora ejecutiva de Poder in Action, una organización de derechos humanos centrada en los sistemas de inmigración, educación y justicia penal. "Esta es una conversación crítica ya que las personas indocumentadas continúan sin recibir ayuda, mientras que al mismo tiempo las ciudades y el estado les pide que completen el Censo 2020, que asegura servicios y programas a los que ellos no tienen acceso".

Las organizaciones que ven por los derechos de los inmigrantes en Arizona están discutiendo el establecimiento de un fondo de ayuda para las familias sin estatus. Nada se ha concretado.

Por ahora, cuando la gente llama a Hernández para pedir ayuda, los dirige a los bancos de alimentos que no piden identificaciones y a la organización Puente Human Rights, que los lunes regala alimentos sin preguntarles sobre el estado legal.

Máxima Guerrero, de Puente, menciona que los trabajadores indocumentados están arriesgando su salud y sus vidas al continuar trabajando.

"No pueden darse el lujo de trabajar desde su casa", dijo. “Muchos de ellos son trabajadores de primera línea. Últimamente no dejo de pensar en ellos, ¿tienen el poder para luchar por sus derechos? Decir: "Oye, espera un minuto, esto no es seguro".

Viridiana Hernández está trabajando con una red comunitaria de ayuda mutua por el COVID-19, que entrega alimentos y otros elementos esenciales a las personas independientemente de su estado migratorio. Pero no tienen suficientes traductores para atender las llamadas de comunidades de habla hispana.

Los temores por los trabajadores indocumentados aumentan, dijo Hernández, porque muchos desconfían de los funcionarios del gobierno y temen que las órdenes de quedarse en casa puedan ser usadas para deportarlos.

Para Reyna Montoya es personal. Ella es beneficiaria de la Acción Diferida para los Llegados en la Infancia (DACA por sus siglas en inglés) y dirige Aliento, una organización que atiende a jóvenes y familias indocumentadas.

Montoya ve sufrir a las familias sin estatus legal y todo lo que puede hacer es organizar una transmisión semanal de Instagram y Facebook en vivo, para informarles sobre las actualizaciones de salud y del gobierno, que siempre las excluyen. Ella responde sus preguntas, pero sobre todo, trata de calmar sus miedos.

Altar de Nuestra Señora de Guadalupe en la parroquia de Santa Catalina de Siena en Phoenix, al otro lado de la calle de Panadería El Fénix. Se publican avisos de que todas las misas han sido canceladas.

(Photo: Dianna M. Náñez/The Republic)

Recientemente, Montoya explicó en un video que incluso los trabajadores migrantes que pagan impuestos en los Estados Unidos utilizando un número de identificación fiscal individual, no calificarán para recibir apoyo financiero federal.

"Nos causa mucha tristeza ver cuántas familias están sufriendo", dice ella. "Y tener que tomar una decisión muy injusta al exponerse a enfermarse por ir a trabajar o no comer y no tener los recursos para seguir resguardándose en sus casas debido a esta gran crisis de salud".

Exhorta a las personas a renovar sus aplicaciones de DACA, lo que permite que los más jóvenes en las familias indocumentadas puedan trabajar legalmente. En el video, extiende la mano a quienes la ven, mientras explica que solo las personas con números de Seguro Social válidos calificarán a programas financieros federales para ayudar a afrontar la crisis de salud pública.

"Esto es muy, muy injusto", lamenta. “Sabemos que un virus no discrimina. No te pregunta, "¿Tienes papeles o no?"

En el ayuntamiento, reunido para discutir la crisis del coronavirus en Arizona, al gobernador Ducey le pidieron un mensaje para la comunidad indocumentada.

"Escucha, lávate las manos. Si estás enfermo, quédate en casa. Cúbrete al toser y mantén la distancia física", les dijo. "En el estado de Arizona estamos enfocados en la salud pública en este momento. Estamos haciendo nuestro mejor esfuerzo al comunicarnos para que todos comprendan que se trata de una enfermedad y un virus que no conoce fronteras, no conoce clases, antecedentes y que no hace distinciones. "Estamos enfocados en proteger a todos los que viven en el estado de Arizona en este momento".

Cuando se le preguntó qué aconsejaría a las personas que tienen miedo de ir a trabajar o buscar atención médica porque son indocumentadas, Ducey no ofreció ninguna orientación ni tranquilidad adicional.

Montoya les informó a las familias que Aliento creó una petición para solicitar a los líderes del Congreso que discutan un paquete de estímulo económico adicional, para incluir a las familias indocumentadas en la ayuda humanitaria.

Cada día, Aliento actualiza una guía en internet, en español e inglés, para informar a la comunidad sobre los recursos. La representante estatal Raquel Terán, D-Phoenix, ha formulado una encuesta anónima para medir las necesidades de la comunidad indocumentada. Ella aboga por que Arizona siga lo que han hecho otras regiones, como Minneapolis, donde los migrantes sin estatus legal son elegibles para fondos de emergencia.

Altar de Nuestra Señora de Guadalupe en la parroquia de Santa Catalina de Siena en Phoenix al otro lado de la calle de El Fénix Panaderia.

(Photo: Dianna M. Náñez/The Republic)

El sitio en internet del coronavirus para el público del estado proporciona información en español, pero varios sitios a los que se les hace referencia a las personas carecen de gente que hable español.

Native Health y equipo del Consulado Mexicano unidos para necesidades médicas: 'Ven a buscar ayuda'

La oficina del Consulado General de México en Phoenix cerró debido a la pandemia. Los funcionarios utilizan las redes sociales y el sitio de internet de la representación mexicana para comunicarse con los ciudadanos de ese país.

Dirigen a las personas sin estatus legal a bancos de alimentos y escuelas locales, donde sus hijos pueden acceder a comidas gratuitas sin que les hagan preguntas.

Rocío Rodríguez, de la oficina del consulado, señala que es comprensiblemente aterrador para los ciudadanos mexicanos tener la oficina cerrada para la atención personal, a medida que se propaga un virus mortal, pero enfatizó que los servicios consulares todavía están disponibles, y alienta a las personas a pedir ayuda.

Pidió a cualquiera que necesite atención médica, llamar a la Ventanilla de Salud, un programa de salud pública del gobierno mexicano que generalmente opera desde las oficinas consulares. A través de una asociación intergubernamental, mientras los sitios regulares están cerrados, los gobiernos indígenas brindan atención médica a los ciudadanos mexicanos en Native Health en Phoenix, donde los servicios están disponibles en una escala de tarifas ajustables y sin preguntas sobre el estado legal.

En Native Health, un trabajador de salud comunitario bilingüe evalúa las necesidades de salud y envía a los pacientes a un médico en el lugar para recibir más atención médica, incluidas las pruebas de coronavirus. Los pacientes necesitan una identificación, pero puede ser de cualquier país.

"No importa si no tienen seguro o están indocumentados", dijo Maricarmen Cervantes, una trabajadora de salud comunitaria en la clínica. "Quiero enfatizar que si están enfermos no deben tener miedo. Vengan a buscar ayuda, incluso si no tienen síntomas del conoravirus. Puede ser por cualquier cosa. No tienen que ser un nativoamericano, puede ser para cualquier persona".

Rodríguez teme que muchas familias de habla hispana no reciban información de salud vital sobre el COVID-19.

"Realmente necesitamos difundir el mensaje a nuestra comunidad de que tenemos que proteger a los abuelos", dice, "Sabemos que aman a sus nietos, pero nosotros ... necesitamos que se mantengan seguros y limiten el contacto entre los niños y los más ancianos". "

Ella entiende los temores que los inmigrantes tienen sobre las confusas órdenes de quedarse en casa. Hizo hincapié en que deberían ser cautelosos al conducir, pero que nada en la orden de Ducey permite a la policía detenerlos por dirigirse a trabajos esenciales como los de la construcción.

Rodríguez señala que México ha cerrado su frontera a los turistas americanos, pero sigue abierto a los ciudadanos mexicanos que cruzan por otras razones, aunque es posible que se requiera un examen de salud para asegurarse de que no presentan los síntomas del coronavirus.

'Nos estamos quedando atrás'

Un jardinero corta la maleza en un lote de Phoenix. Tiene alrededor de $200 ahorrados. Envía la mayor parte de sus cheques a casa a su esposa e hijos en Puebla, México. Ahora tiene 54 años, pero tenía poco más de 40 años cuando llegó a Estados Unidos.

(Photo: Dianna M. Náñez/The Republic)

Un hombre con un sombrero de paja y una camisa de manga larga corta la hierba en un gran lote de Phoenix, al lado de un complejo de apartamentos.

El no sabe qué hará si pierde su trabajo en una empresa de jardinería del Valle.

Tiene alrededor de 200 dólares ahorrados. Envía la mayor parte de sus cheques a su esposa e hijos en Puebla, México. Ahora tiene 54 años, pero tenía poco más de 40 años cuando llegó a Estados Unidos. Comparte una casa de alquiler con otros cuatro hombres. No sabe cómo pagaría la renta si tienen que dejar de trabajar.

No ha escuchado nada acerca de dónde obtener alimentos, atención médica o cualquier apoyo económico para los inmigrantes indocumentados.

Recientemente, su supervisor le dijo que podría ser su último día de trabajo.

"Me dijeron que esperara una llamada por la mañana", expuso. "Estoy asustado. Prefiero estar a salvo en casa pero necesito seguir trabajando ".

El periódico The Arizona Republic conoce los nombres de las personas indocumentadas entrevistadas para este reportaje, pero les aseguró que no publicaría esa información si ellos expresaban el temor de ser deportados o acosados, en caso de ser identificados.

Una madre mantiene a su pequeña niña cerca de ella mientras cruzan la calle para esperar el autobús. Ella es de Toluca, México, pero ha vivido en Arizona 14 años. Su esposo trabaja en un negocio de jardinería sin tener un estatus legal, mientras ella cuida a sus cuatro hijos. El más joven tiene 2 años de edad, el mayor tiene 11.

"Es más difícil que antes", dice ella. "Nuestras vidas han cambiado, las vidas de nuestros hijos han cambiado, todo ha cambiado".

La mujer toma el autobús con su hija para adquirir alimentos, pero llega a casa con las manos vacías.

"Ahora es difícil conseguir comida", asegura, mirando a su hija. "También es más difícil en el autobús porque tienes que estar tan cerca de los demás. Tengo miedo de contraer el virus".

Ella no sabe cuánto durarán sus ahorros, dependerá del trabajo de su esposo. Sus horas se han reducido. Teme que esta sea su última semana de trabajo. Ella lucha por mantenerse informada.

"La mayoría de las noticias están en inglés", dice.

"Nos estamos quedando atrás porque la ayuda se basa en la idea de que las únicas personas que trabajan son las que tienen papeles", comenta. "Y eso es una mentira. Porque las personas que hacen avanzar este país son todos esos que trabajan en el campo, en la construcción, en todo".

Ella reza por su esposo, aterrorizada de que se llegue a enfermar cuando sale a trabajar sin una mascarilla o equipo de protección.

Desea que la gente sepa que los migrantes están "obligados a hacer sacrificios, a seguir trabajando para poder seguir comiendo".

Entonces la gente comenzó a morir

Will García dirige el negocio Del Monte Market en el sur de Phoenix. Él dice que aproximadamente la mitad de sus clientes son latinos de estatus migratorio mixto. Muchos de ellos trabajadores de la agricultura, jardinería, construcción y, a pesar de una pandemia mortal, tienen pocas opciones más que seguir trabajando para mantener a sus familias.

(Photo: Dianna M. Náñez/The Republic)

Un flujo constante de clientes habituales del Mercado Del Monte (trabajadores agrícolas, inmigrantes y personas que crecieron en el sur de Phoenix y Laveen) ingresa al edificio de ladrillos descoloridos. Inaugurado en 1908 en una estrecha carretera agrícola, se considera la tienda de comestibles más antigua y en funcionamiento continuo de Arizona.

Will García compró el establecimiento hace unos años, después de mudarse al Valle desde California. Lo ha estado manejando solo durante dos semanas desde que su único trabajador, un hombre de unos 70 años, dejó de venir después de que el coronavirus comenzó a propagarse. Él entiende eso porque a las personas en grupos de alto riesgo se les advirtió que el virus podría matarlos.

García menciona que muchos de sus clientes de habla hispana no tomaron el virus en serio cuando se habló de ello por primera vez. Aproximadamente la mitad de sus clientes son latinos y de un estatus legal mixto.

"Hicieron bromas", comenta. "Pensaron que era solo una gripe, porque eso es lo dijo el presidente que era".

Entonces la gente comenzó a morir. "Ahora se volvió realidad, "Increíble, esto es real ", dice.

Él ve a algunos clientes usando mascarillas faciales improvisadas. Sus compradores de habla hispana trabajan principalmente en el campo o en la construcción y, a menudo, no tienen tiempo para ver noticias.

Un grupo de trabajadores de la construcción que hablan español compran agua y cerveza. Una mujer advierte a su novio que no debe tocar la manija de la puerta con las manos. Él solo se encoge de hombros.

Nadie está tratando de pararse a seis pies de distancia de los demás. García comenta que se entrenó para no estarse tocando la cara. Y mezcló jabón y agua en una botella de spray que usa para desinfectarse las manos.

El empresario toma el virus en serio. Es de origen puertorriqueño y nació en Nueva York, donde las muertes y casos de coronavirus han superado a otros estados del país.

"Todavía tengo familia allí", dice, sacudiendo la cabeza.

'Le pido a Dios' que detenga el virus

Es casi la puesta del sol cuando un hombre con el pelo negro y las botas de trabajo llega a una ferretería de Phoenix. Necesita piezas para realizar su trabajo como reparador de servicio en una empresa de aires acondicionados de Valle. Pero la tienda cerró. Debido a que han acortado las horas de atención durante la crisis.

Su esposa tiene miedo de que él todavía vaya a trabajar, y tiene miedo de su comunidad.

"Esa enfermedad ataca a cualquiera", afirma. "Tienes que protegerte."

Sabe que debe mantenerse alejado a seis pies de las personas para distanciarse físicamente y su compañía está proporcionando mascarillas.

Menciona que escucha Radio Campesina, una estación de radio fundada por el líder agrícola César Chávez del Movimiento de Trabajadores del Campo, para informarse de las noticias sobre el coronavirus.

Él conoce sus derechos y sabe que no tiene que responder si alguien le pregunta si es indocumentado. Pero está viendo una mayor inseguridad y miedo debido a la crisis de salud pública. Le preocupa si la orden de quedarse en casa del gobernador Ducey causará más atención sobre de las comunidades indocumentadas.

"¿La policía me va a detener por ir a trabajar?" pregunta.

Hasta ahora, ha mantenido las 40 horas de trabajo por semana en un negocio que le gusta y en el que ha trabajado durante más de 15 años.

Ora por tener salud, trabajo y seguridad.

"Le pido a Dios". "Él es al único al que le preguntamos si este virus se detendrá", asegura.

'Trátenos por igual, venimos a trabajar'

El Fenix Panaderia en Phoenix vende pan dulce mexicano, tortillas frescas, menudo, tamales y otras comidas tradicionales mexicanas.

(Photo: Dianna M. Náñez/The Republic)

Edith se queda mirando a una mujer que abre la puerta de la panadería El Fénix. La clienta tiene cuidado de no tocar la puerta con las manos y recomienda lo mismo a su padre. Pasan los mostradores de vidrio que contienen el pan dulce, y las tortillas frescas, se dirigen hacia el mini mercado que hay en el lugar.

Lo que sea que estén buscando, no lo encuentran. Se van sin comprar nada. Edith les sonríe y les saluda. El virus está afectando a todos, dice ella, pero está afectando más a los inmigrantes.

"Estamos en pánico", comenta. "Le tenemos tanto miedo al coronavirus. Pero también tenemos miedo al no poder tener trabajo, ¿porque cómo vamos a hacerle para pagar nuestras cuentas?"

El gobierno nos dice que no salgamos de nuestra casa, que nos quedemos en ella, afirma.

"A los ciudadanos que tienen papeles ... les dan ayuda", dice. "Y todos los que vinimos a trabajar, para hacer el trabajo que la gente de aquí, los ciudadanos, no quieren hacer, y entonces nosotros lo hacemos. Y todavía nos persiguen".

Edith afirma que no tiene miedo de hablar por los inmigrantes porque ha trabajado duro y lo ha hecho bien.

"Trátenos por igual, vinimos a trabajar, no vinimos a hacer nada más", finaliza. "Sea consciente del hecho de que hacemos avanzar la economía. Ayúdenos".

¿Eres indocumentado y necesitas ayuda?

Puente Human Rights y Barrio Café se encuentran entre los sitios que ofrecen bancos de alimentos que no requieren identificación u otra información para recibir comidas.

Los bancos de alimentos adicionales tampoco requieren un estado legal de inmigración, pero pueden solicitar una identificación o prueba de que vive en el área, como una factura de servicios públicos con una dirección.

Póngase en contacto con los sitios para confirmar los tiempos de servicio que pueden variar debido al coronavirus.

Ventanilla de Salud, atención médica y del comportamiento, atiende a cualquier persona, independientemente de su estado legal. Operando a través de Native Health debido a COVID-19: 602-279-5262, extensión 3442: https://www.nativehealthphoenix.org/

Oficina del Consulado de México, servicios de referencia de emergencia, 520-623-7874 o 602-330-3624: https://consulmex.sre.gob.mx/phoenix/

Sitio estatal de recursos COVID-19, que incluye prevención de desalojos de alquiler, asistencia hipotecaria: https://arizonatogether.org/es/

Grupo de ayuda mutua COVID-19, varios apoyos independientemente del estado legal: mutualaidphx.com

Puente Human Rights, apoyo a las comunidades de inmigrantes de habla hispana y banco de alimentos, 10 a.m., lunes por la mañana, 1937 W. Adams. Envía la palabra "comida" o "comida" al 480-506-7437 para obtener información: http://puenteaz.org/

Chef Silvana Salcido Esparza con restaurantes locales, comidas gratis, 5 p.m. todos los días, Barrio Café, 2814 N. 16th St., Phoenix: https://www.instagram.com/chefsilvana/

Cosecha Centro de Compasión, alimentación, higiene, bebé y ropa. Phoenix, 602-788-2444. Maryvale, 623-247-0039: https://harvestcompassioncenter.org/

Hope for Hunger, banco de alimentos, 602-773-4344: https://phoenixrescuemission.org/hope-for-hunger/

Ministerios Vecinales, banco de alimentos, 9: 30-11 am. Los viernes 630-561-3009 o 602-332-9790: https://nmphx.com/programs/food-clothing-bank/

San Vicente de Paul, comidas para llevar, 602-850-6948 para la parroquia local: https://www.stvincentdepaul.net/programs/dining-rooms/dining-room-locations

St. Mary’s Food Bank, despensa móvil de alimentos, 480-291-3237: https://www.firstfoodbank.org/

Andre House, comidas, 602-255-0580: https://andrehouse.org/covid-19-response/

Bancos de alimentos adicionales de Arizona: http://www.azfoodbanks.org/index.php/foodbank

CDC COVID-19 información en español: https://espanol.cdc.gov/enes/coronavirus/2019-ncov/index.html

2-1-1 Línea directa COVID-19 para información en español e inglés

Poder en acción, defensa de los derechos de los migrantes en español y actualizaciones de coronavirus: https://www.poderinaction.org/

Aliento, inmigración, educación y recursos de salud mental para migrantes en español. https://www.alientoaz.org/

Trans Queer Pueblo, apoyo para comunidades migrantes LGBTQ-plus: https://www.tqpueblo.org/

*Si pertenece a una organización que ayuda a migrantes sin estatus legal, envíe un correo electrónico a dianna.nanez@arizonarepublic.com y The Arizona Republic agregará su recurso a esta lista.

Traducción: Alfredo García