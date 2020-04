CLOSE

La orden ejecutiva emitida por el gobernador Arizona ha hecho que el mal momento por el que atraviesan trabajadores latinos se alargue

La fuerza laboral latina se ha visto muy golpeada por la crisis del coronavirus. (Foto: Agencia Reforma)

Para René Barraza, propietario del negocio de artículos deportivos ‘Deportes América’ en Phoenix, la crisis del coronavirus es lo peor que le había tocado pasar en sus 26 años como empresario.

“En la recesión del 2008 mucha gente perdió sus trabajos, la economía se puso muy mal pero el negocio lo teníamos abierto y no faltaban 4 o 6 clientes que nos hacían el día”, señalo Barraza.

“Pero esta vez es muy diferente, nunca me había pasado algo como esto”.

Dice que desde que inicio la crisis del coronavirus las ventas se le han caído en un 75%, y debido a la orden ejecutiva emitida por el gobernador de Arizona Doug Ducey se vio forzado a cerrar sus dos locales desde el martes.

La orden ejecutiva emitida por el gobernador Arizona Doug Ducey para frenar la propagación del coronavirus, ha hecho que el mal momento por el que atraviesan trabajadores latinos en Arizona se alargue.

La ordenanza impide que los arizonenses salgan de sus residencias a excepción de adquirir alimentos, medicamentos y otros elementos esenciales.

Por lo mismo, negocios 'no esenciales' como el de Barraza son los que se han visto más perjudicados, y han tenido que cerrar de forma indefinida.

“Buscaré sobrevivir con los pocos ahorros que tengo y a usar las tarjetas de crédito, esperando que esto termine pronto”, dijo el empresario.

Le peor está por venir

Aunque trabaja para una compañía que produce uniformes y productos para hospitales, Jesús May, de Phoenix, no tiene su trabajo asegurado.

Ha visto a muchos de sus compañeros sufrir recortes en sus horarios de trabajo, o de plano ser despedidos.

“Afortunadamente a mí no me ha afectado, pero a muchos compañeros les han rebajado las horas”, explico May, empleado de Angelique Textile en Phoenix.

Sabe que en cualquier momento le puede tocar a él, por lo que ya tiene contempladas varias opciones para sobrellevar el mal tiempo si así se requiriera, incluido pedir desempleo.

"Son tiempos muy difíciles pero es una prueba que nos esta poniendo la vida, pero los latinos somos muy trabajadores y de peores hemos salido", dijo May.

De acuerdo a una encuesta de la Escuela de Graduados de Salud Pública y Política de Salud de la Universidad de la Ciudad de Nueva York, 4 de cada 10 trabajadores latinos perdieron su empleo en dicho estado, en medio de la crisis por el coronavirus

El 41% de los latinos -entre los mil encuestados- dijo que él o alguien en su hogar perdió el empleo.

“Probablemente esto se dé porque en la comunidad hispana muchos están en trabajos de servicio hoteles y restaurantes”, apuntó en un comunicado Scott Ratzan, académico senior de la Universidad de la Ciudad de N.Y., quien lideró la encuesta.

Aplicar para desempleo, una opción

Empleados de compañías privadas como Jesús May estan contemplando solicitar beneficio de desempleo en caso de ser recortados de su puesto de trabajo.

El gobierno federal y el estado de Arizona han ampliado los beneficios por desempleo para atender a la gran cantidad de personas que no tienen trabajo debido al coronavirus.

Los cambios incluyen un aumento de 600 dólares en el pago semanal máximo, lo que eleva el total de Arizona a 840 dólares por semana, y elimina el requisito de que los destinatarios necesiten buscar un nuevo trabajo para continuar recibiendo el pago.

Los beneficios de desempleo en Arizona están disponibles para aquellos que han perdido sus trabajos "por causas ajenas a su voluntad".

Empresas que están contratando personal

A medida que algunas compañías que despiden o suspenden a los empleados y Arizona establecen un nuevo récord de un día para la cantidad de reclamos por desempleo presentados, algunas compañías en Arizona todavía están contratando.

Aquí hay una lista de compañías en Arizona que han dicho que están contratando durante el brote de coronavirus.

Abarrotes y compras

Walmart y Sam's Club: Walmart Inc. está contratando a 150,000 nuevos asociados hasta fines de mayo para trabajar en las tiendas, clubes, centros de distribución y centros de distribución de Walmart y Sam's Club en todo el país. Los roles serán temporales al principio, pero pueden convertirse en permanentes, según el sitio web de Walmart. Cualquier persona interesada en aplicar puede hacerlo aquí.

Amazon: la compañía dijo en una publicación de blog que estaban abriendo 100,000 nuevos puestos de tiempo completo y de medio tiempo en centros de distribución y red de entrega, aunque no está claro si alguno de esos puestos se encuentra en Arizona. Los interesados ​​en postularse pueden obtener más información aquí.

CVS: La compañía contratará 50,000 roles de tiempo completo, medio tiempo y temporales en todo el país. Según un comunicado de prensa de CVS, utilizará un proceso de contratación basado en la tecnología. Visite este sitio web para obtener más información sobre carreras.

Dollar General: las tiendas de todo el país contratarán a 50,000 nuevos empleados para fines de abril. Los candidatos pueden obtener más información sobre las oportunidades disponibles aquí.

Instacart: La compañía anunció sus planes de atraer a 300,000 compradores adicionales a tiempo completo en América del Norte durante los próximos tres meses para satisfacer las crecientes demandas de los clientes. Los interesados ​​en convertirse en compradores pueden solicitarlo aquí.

Kroger: La compañía propietaria de Fry's Food Stores y Food 4 Less está contratando actualmente. Según su sitio web, hay alrededor de 400 vacantes en Arizona. Los interesados ​​pueden postularse aquí.

Walgreens: según un comunicado de prensa, la compañía está buscando llenar más de 9,500 puestos en todas sus tiendas. Los candidatos pueden visitar jobs.walgreens.com para buscar vacantes.

Bashas, ​​AJ's y Food City: las personas interesadas pueden postularse en jobs.bashas.com.

Albertsons: La compañía nacional de comestibles está contratando en las tiendas Safeway. Las aplicaciones se pueden encontrar aquí.

Costco: los interesados ​​pueden presentar su solicitud aquí.

Trader Joe's: la tienda de comestibles está contratando miembros de la tripulación temporal para ayudar a satisfacer la demanda durante el brote de coronavirus. Las posiciones se pueden encontrar aquí.

Proveedores de alimentos y bebidas

Pepsi: La compañía está contratando en varios puestos en Arizona. La información se puede encontrar aquí.

Domino'sPizza: la compañía está contratando en diferentes puestos en todo el Valle. La información se puede encontrar aquí.

Papa John's: en un comunicado de prensa, la compañía anunció que está contratando a 20,000 nuevos empleados de inmediato en todo el país. Para obtener más información y presentar una solicitud, visite este sitio web.

Café Valley Bakery: la compañía que ofrece productos de panadería para panaderías en tiendas, tiendas de clubes, tiendas de alimentos y tiendas de conveniencia tiene múltiples puestos abiertos en el Valle. La información del trabajo se puede encontrar aquí.

Cuerpos de emergencia

El Departamento de policía de Phoenix: el departamento anunció en Twitter que continúa contratando oficiales de policía. Los interesados ​​pueden visitar Phoenix.gov/Police

Departamento de Seguridad Pública de Arizona: las opciones de carrera con DPS se pueden encontrar aquí.

Cuidado de la salud

Banner Health: más de 950 empleos están abiertos en todo Arizona para varios puestos. Las oportunidades de trabajo se pueden encontrar aquí.

Mountain Park Health: hay más de 50 empleos disponibles en el centro de salud sin fines de lucro con muchas clínicas en todo el Valle, dijo un portavoz del centro en un correo electrónico. Puede encontrar más información sobre los puestos aquí.

Empresas de seguridad

Allied Universal: la compañía está buscando contratar a más de 300 profesionales de seguridad en sus sucursales de Phoenix, Mesa y Tucson. Según una declaración de la compañía, cubrirá el costo de la tarifa de registro de la tarjeta de guardia para todos los solicitantes del 23 de marzo al 23 de abril. Los solicitantes pueden presentar su solicitud en este enlace.

Trident Security: la compañía tiene puestos disponibles en Phoenix, Scottsdale, Mesa y Chandler. Los solicitantes pueden presentar su solicitud aquí.

Servicios de tecnología educativa

Zovio: La compañía de servicios de tecnología educativa está buscando ocupar 200 puestos orientados a estudiantes ubicados en Chandler. "Zovio se asocia con instituciones de educación superior y empleadores para ofrecer soluciones innovadoras y personalizadas para ayudar a los estudiantes y líderes a alcanzar sus aspiraciones", dijo un portavoz en un correo electrónico. Los interesados ​​pueden postularse aquí.

Centros de llamadas

Valor Global: la compañía proporciona soluciones de soporte que incluyen servicio de atención al cliente, soporte técnico y soluciones de atención al cliente 24/7 en todo Estados Unidos, según su sitio web. Está buscando cubrir más de 200 puestos en el próximo mes en Arizona, y está ofreciendo un programa de trabajo desde casa. Los solicitantes pueden presentar su solicitud aquí.

Producción industrial

Honeywell: la ciudad de Phoenix anunció que la compañía agregará 500 nuevos empleos en Phoenix para la fabricación de máscaras faciales N-95 y equipos de protección personal. Los interesados pueden postularse aquí.

*Alyssa Stoney from Arizona Republic contributed to this report.

