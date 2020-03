CLOSE El coronavirus puede estar donde quiera; aquí te damos unos consejos sobre como evitar el contagio, y protegerte a tí mismo La Voz

La pandemia del coronavirus tiene abrumada a mucha gente ,creando preocupaciones y cambios en sus vidas diarias.

El equipo de The Arizona Republic y La Voz ha respondido algunas preguntas frecuentes, pero sabemos que a medida que las cosas cambian, pueden surgir nuevas preguntas. Queremos saber qué piensa y queremos ser lo más precisos, útiles y claros posible en nuestra cobertura.

¿Has visto algo que no entiendes? ¿Cómo ha afectado el coronavirus a tu vida diaria? Tenemos una línea de ayuda establecida aquí, y nuestro equipo le dará respuestas lo mejor que podamos. (In English here)

Tengo una tos no seguida, pero seca, no me ha dado fiebre pero si tengo falta de aire. No quiero alarmarme pero es imposible con estos síntomas ¿Debo ir al doctor?

Si comienza a tener síntomas similares a los de la gripe, como fiebre y tos, y ha estado en contacto cercano con una persona que se sabe que tiene COVID-19 o si vive o ha viajado recientemente desde un área con propagación continua de la enfermedad, debe llamar a su médico de atención primaria, de acuerdo con el Departamento de Servicios de Salud de Arizona.

Su médico trabajará con autoridades locales y estatales para determinar si necesita hacerse la prueba, dijo ADHS.

No visite una sala de urgencias o un hospital sin antes llamar a su médico de familia, a menos que sea una emergencia, como si tiene dificultades para respirar, dijeron los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades de EE. UU. Esto ayudará a prevenir la propagación del virus a otros pacientes.

Los síntomas incluyen fiebre, tos, dificultad para respirar, dolores, escalofríos, cansancio, congestión, secreción nasal, dolor de garganta, vómitos y diarrea.

¿La vacuna anti gripal previene el coronavirus? Si ya tenemos una, ¿deberíamos recibir otra dosis?

Actualmente no existe una vacuna para proteger contra COVID-19.

Una vacuna contra la gripe puede ayudar de manera indirecta, según el Dr. Albert Ko, de la Escuela de Salud Pública de Yale. A medida que más personas tengan inmunidad contra la gripe, menos necesitarán tratamiento, lo que causará menos confusión sobre si una persona infectada tiene COVID-19 o gripe, y dejará más camas de hospital abiertas para pacientes con coronavirus.

Los niños de 6 meses a 8 años pueden necesitar una segunda vacuna contra la gripe porque sus sistemas inmunológicos no están tan desarrollados, según los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades de EE. UU. Para los adultos, se recomienda una vacuna una vez al año, en octubre, antes del pico de la gripe, dijeron los CDC.

Aunque la temporada de gripe está llegando a su fin, aún puede vacunarse contra la gripe, dijo el Dr. Gregory Poland, de Mayo Clinic. Pero llame primero a su médico. Muchas instalaciones médicas están limitando las visitas no esenciales.

¿A quién debo llamar si tengo síntomas pero no tengo un médico de atención primaria?

Puede llamar a una clínica de cuidado de urgencias (urgent care) cercana o a una clínica de salud comunitaria, como Mountain Park Health Center al 602-243-7277

¿Debería estar preocupado por viajar en el tren ligero?

Revisamos a principios de marzo y, como muchos servicios, el tren ligero Valley Metro ha intensificado la limpieza.

"Con la llegada de COVID-19 en los Estados Unidos, estamos mejorando los regímenes de limpieza y desinfección en el transporte público", dijo Valley Metro en un comunicado.

¿Ya existe una vacuna para el coronavirus?

Los científicos estiman que sería al menos un año, ya que la fase uno de las pruebas para una posible vacuna comienza en abril. Después de eso, tomaría otra ronda de pruebas, luego la aprobación de la FDA.

El Dr. Anthony Fauci, director del Instituto Nacional de Alergias y Enfermedades Infecciosas, dio más detalles: "Incluso con la aprobación expedita, la fase dos de la nueva vacuna contra el coronavirus requeriría una inversión de tiempo de al menos un año".

¿Es seguro tocar cartas y paquetes entregados a un buzón de correo de casa?

El Servicio Postal de los EE. UU. dijo que el riesgo es bajo de que el nuevo coronavirus se pueda propagar desde productos o paquetes enviados desde el extranjero porque el virus muere en cuestión de horas o días en las superficies. La agencia dijo que no se han reportado casos de COVID-19 en los Estados Unidos asociados con productos importados.

El servicio postal ha aumentado la limpieza en sus instalaciones, proporciona desinfectante para manos y alienta a los empleados a lavarse las manos. Les piden a los empleados que se sienten enfermos que se queden en casa.

¿Mi mascota puede recibir COVID-19?

No hay evidencia de que los perros, gatos u otras mascotas domésticas puedan contraer el nuevo coronavirus, según la Sociedad Protectora de Animales de Arizona.

Sin embargo, la Sociedad Protectora de Animales de Arizona está instando a todos los dueños de mascotas a pensar con anticipación sobre qué hacer con sus animales si se enferman, como designar a un amigo o miembro de la familia para cuidar a sus mascotas, investigar opciones de alojamiento temporal para ellos, compilar registros veterinarios , asegurando que estén al día con las vacunas y reservando alimentos y suministros adicionales para sus mascotas. Puede encontrar una lista de verificación de emergencia en www.azhumane.org/disaster.

¿Cuánto tiempo lleva obtener los resultados de la prueba de coronavirus?

LabCorp, una de las compañías de pruebas más grandes del país, dice que los resultados de su prueba COVID-19 demoran entre tres y cuatro días.

Pero algunos laboratorios estatales, como en Colorado, han dicho que pueden cambiar los resultados en aproximadamente 24 horas.

Si sospecha que tiene coronavirus, ¿hay una línea directa a la que pueda llamar para obtener más información antes de tomar decisiones drásticas?

Si comienza a tener síntomas, como fiebre y tos, y ha estado en contacto cercano con una persona que se sabe que tiene COVID-19 o si vive o ha viajado recientemente desde un área con propagación continua de la enfermedad, debe llamar a su médico de atención primaria, según el Departamento de Servicios de Salud de Arizona.

Su médico trabajará con los funcionarios locales y estatales para determinar si necesita hacerse la prueba, dijo ADHS.

No visite una atención de urgencia o un hospital sin antes llamar a su médico de familia, a menos que sea una emergencia, como si tiene dificultades para respirar, dijeron los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades de EE. UU. Esto ayudará a prevenir la propagación del virus a otros pacientes.

Los síntomas incluyen fiebre, tos, dificultad para respirar, dolores, escalofríos, cansancio, congestión, secreción nasal, dolor de garganta, vómitos y diarrea.

