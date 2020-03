CLOSE

Hasta el 8 de marzo, el brote de COVID-19 había infectado a más de 109,000 personas y había matado a más de 3,800 personas en todo el mundo.

Paul Gosar, representante por Arizona. (Foto: Getty Images)

La propagación de un coronavirus altamente contagioso ha tenido un amplio impacto global, incluso en los mercados financieros y las políticas de viajes del gobierno.

Hasta el 8 de marzo, el brote de COVID-19 había infectado a más de 109,000 personas y había matado a más de 3,800 personas en todo el mundo, según datos recopilados por la Universidad Johns Hopkins de Baltimore.

En Arizona, los efectos hasta ahora han sido mínimos. Un hombre de unos 20 años que forma parte de la comunidad de la Universidad Estatal de Arizona (ASU por sus siglas en inglés) y había viajado al área de Wuhan en China, que ya no está infectado y está fuera del aislamiento. Funcionarios de salud de Arizona dijeron el pasado 6 de marzo que una tercera persona había dado positivo por el nuevo coronavirus en el estado. Los responsables de la salud estatal anunciaron el 7 de marzo que otras dos personas habían dado positivo, ambas en el mismo hogar que el del tercer caso.

Como un servicio para los lectores, el periódico The Arizona Republic y el sitio de internet lavozarizona.com, están ofreciendo toda la cobertura relacionada con la epidemia de forma gratuita. Las últimas actualizaciones y lo que los arizonenses necesitan saber al respecto hasta el momento, junto con las preguntas más frecuentes:

El recuento de Arizona es de 5 infectados, pero las pruebas están pendientes

A hospital staff stands outside a ward designated to attend to suspected cases of Coronavirus, at a hospital in Karachi, Pakistan, 03 February 2020. (Foto: EFE/EPA/SHAHZAIB AKBER)

9 de marzo: El recuento de los casos de nuevos coronavirus en Arizona se mantuvo en cinco, pero aún hay más pruebas pendientes.

Hasta la fecha, 56 residentes de Arizona han sido analizados para detectar un posible contagio con la infección por COVID-19 y 44 han tenido resultados negativos. Cinco casos fueron confirmados o han dado presumiblemente positivos, y siete estaban pendientes de aclarar, lo que significa que podría haber más casos anunciados muy pronto.

Los cinco casos confirmados y presuntamente positivos se han dado en los condados de Maricopa y Pinal, y Arizona es uno de los pocos estados donde se ha producido la "transmisión comunitaria" del nuevo virus.

El representante Paul Gosar se someterá a cuarentena después del contacto con un paciente con coronavirus

8 de marzo: El representante republicano de Arizona, Paul Gosar, anunció el domingo que él y varios miembros de su personal habían "mantenido contacto" con una persona que dio positivo por el nuevo coronavirus, y que se estaba sometiendo junto a esos empleados a una cuarentena.

La exposición ocurrió en la Conferencia Anual de Acción Política Conservadora en el área de Washington, escribió en un comunicado Gosar.

Hijo de un trabajador de salud del condado de Pinal dio positivo por coronavirus

Trabajan para encontrar una cura contra el coronavirus. (Foto: Agencia Reforma)

8 de marzo: Un funcionario de la ciudad de Queen Creek dijo que un estudiante local tiene un caso confirmado de Coronavirus.

En una publicación de Facebook del concejal de Queen Creek, Jeff Brown, explicó el domingo que el hijo de un trabajador de salud del Condado Pinal, que se confirmó positivo del virus el sábado, también tiene un diagnóstico confirmado.

2 casos positivos adicionales en el Condado Pinal

Funcionarios estatales dijeron el sábado por la mañana que se confirmaron dos presuntos casos positivos adicionales de coronavirus en el estado, lo que eleva el total de Arizona a 5 casos.

En un comunicado de prensa, el ADHS aseguró que los dos casos adicionales están en el Condado Pinal y que son personas que viven en el mismo hogar que el caso actual del Condado Pinal.

21 pruebas positivas para coronavirus en el crucero Grand Princess

El vicepresidente Mike Pence comentó el viernes pasado que el crucero Grand Princess de Princess Cruises, anclado frente a la costa de California tocará tierra en un "puerto no comercial", y que todos los pasajeros y la tripulación serán examinados para detectar un posible contagio de coronavirus.

Hablando en la Casa Blanca el viernes por la noche, Pence dijo que 46 personas a bordo del barco habían sido analizadas. De ellos, 21 resultaron positivos para el virus, dijo, 24 fueron negativos y una de las pruebas no fue concluyente. Pence aseguró que de los 21 que dieron positivo, 19 eran miembros de la tripulación y dos eran pasajeros.

"Es muy probable que la tripulación haya estado expuesta en dos viajes diferentes", dijo Pence. "Y sabemos que el coronavirus se manifestó entre los pasajeros anteriores".

El vicepresidente dijo que los miembros de la tripulación probablemente serían puestos en cuarentena en el barco.

3er caso de coronavirus diagnosticado en Arizona

6 de marzo: Una tercera persona en Arizona ha sido diagnosticada con COVID-19, también conocido como coronavirus, anunció el Departamento de Servicios de Salud de Arizona (ADHS por sus siglas en inglés).

Este es el segundo caso positivo presuntamente identificado por el Laboratorio de Salud Pública del Estado de Arizona, según un comunicado de prensa de ADHS. Un supuesto resultado positivo es cuando un paciente ha dado positivo en un laboratorio de salud pública, pero los resultados estaban pendientes de confirmación por parte de los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades.

La persona es una mujer de unos 40 años que está hospitalizada, según el comunicado.

"El brote de COVID-19 está evolucionando rápidamente y, según los eventos en otros estados, esperamos casos adicionales y la propagación entre la comunidad en Arizona", expuso en el comunicado el Dr. Cara Christ, director de ADHS.

Los funcionarios de salud pública estatal y los locales, estaban investigando para identificar cualquier contacto cercano que pudiera haber estado expuesto, según el comunicado. Las personas identificadas serán monitoreadas para detectar fiebre y síntomas de problemas respiratorios.

Funcionarios de salud terminaron de contactar a personas en el segundo caso de coronavirus

5 de marzo: Funcionarios del Departamento de Salud Pública del Condado Maricopa aseguraron el jueves por la noche, que se habían puesto en contacto con toda persona que pudiera haber estado en contacto cercano con el segundo caso confirmado del nuevo coronavirus.

El paciente es un hombre del Condado Maricopa de unos 20 años. No fue hospitalizado y se estaba recuperando en casa.

El departamento "revisó el caso y contactó a todos los involucrados cercanos identificados".

"Si a las personas les preocupa que haya tenido contacto cercano con este caso al estar a menos de 6 pies, por más de 10 minutos y tienen fiebre, tos o falta de aire, debe comunicarse con su proveedor de atención médica", informa el comunicado del departamento.

Se Incluyó un recordatorio de que "la mayoría de las personas que se contagian del COVID-19 solo tienen una enfermedad leve y no hay tratamiento hasta este momento", por lo que cualquier persona que tenga el nuevo virus, debe quedarse en casa y actuar como si se tratara de la gripe.

Para las personas con enfermedades crónicas, quienes tienen más probabilidades de estar en riesgo de contraer una enfermedad grave por el nuevo virus, el departamento sugiere que "llamen con anticipación y antes de ver a un proveedor de atención médica para que no exponga a otros en las salas de espera".

6 socorristas de Scottsdale en aislamiento después de transportar a pacientes con coronavirus

5 de marzo: un grupo de bomberos de Scottsdale y un equipo de ambulancias han sido sometidos a un protocolo de aislamiento después de transportar el segundo caso confirmado en el estado del nuevo coronavirus, según la ciudad de Scottsdale.

El martes pasado, el Departamento de Servicios de Salud de Arizona confirmó que el caso más nuevo era un hombre del Condado Maricopa de unos 20 años.

Los paramédicos del Departamento de Bomberos de Scottsdale ayudaron a la empresa Maricopa Ambulance a llevar al hombre a un hospital, según Kelly Corsette, portavoz de Scottsdale.

Después de que el hombre dio positivo por el nuevo coronavirus, el grupo de bomberos de cuatro personas y el equipo de ambulancias con dos personas, fueron "excluidos del trabajo" y siguieron las pautas de distanciamiento social durante 12 a 14 día, según lo indicado por el Departamento de Salud Pública del Condado Maricopa, informó Corsette.

Desde entonces, un empleado de bomberos de Scottsdale había sido autorizado para trabajar y ninguno de los miembros de la tripulación involucrados había mostrado síntomas de enfermedad.

ASU recomienda precauciones de viaje durante las vacaciones de primavera

5 de marzo: El presidente de la Universidad Estatal de Arizona, Michael Crow, ha aconsejado a los estudiantes que viajan durante las vacaciones de primavera que observen las restricciones y limitaciones de viaje relacionadas con el virus, que causa COVID-19.

"ASU está siguiendo nuevas pautas de viaje y autoaislamiento según lo recomendado por los Centros para el Control de Enfermedades y el Departamento de Salud del Condado Maricopa", aseguró Crow en un comunicado.

Dijo que se requiere un período de autoaislamiento de 14 días para todos los profesores, estudiantes, personal y otros visitantes que viajan desde un país de Nivel 2 o 3. Estos países son:

Nivel 3: China, Italia, Irán y Corea del Sur.

Nivel 2: Japón.

Crow comentó que aquellos que vengan de Hong Kong o Japón deberían "autoaislarse en su hogar o residencia fuera del campus durante 14 días y controlar sus síntomas antes de regresar al campus". Cualquier persona con síntomas debe buscar atención médica, dijo Crow.

Según el rector, la universidad ayudará a cualquier estudiante que no pueda financieramente con el tratamiento o de otras maneras.

ASU prueba las clases remotas

5 de marzo: La Universidad Estatal de Arizona ha trasladado algunas de sus clases en persona de sus edificios y las a dispuesto para tomarse en línea, como prueba y en caso de un brote de coronavirus.

La universidad ha sido líder en educación en línea durante años y ahora tiene 30 mil estudiantes inscritos en programas de grados por internet. En el nuevo programa piloto, los estudiantes asistieron a conferencias en vivo a través de un software de videoconferencia, para que pudieran participar desde su casa.

El experimento se realizó en 170 clases con 7 mil estudiantes, aseguró Katie Paquet, una portavoz de ASU.

"Estamos trabajando para asegurarnos de que tenemos la capacidad de continuar las clases de forma remota en caso de que lo necesitemos y como resultado del coronavirus o cualquier otra emergencia que así lo requiera", dijo Paquet a The Republic.

Funcionarios estadounidenses hacen proyecciones en las fronteras de la nación

5 de marzo: Los funcionarios federales de los Estados Unidos han implementado algunas medidas adicionales a lo largo de las fronteras del país con Canadá y México, para contener la propagación del nuevo coronavirus. Hasta la fecha, CBP ha remitido a más de 60 mil personas a los CDC para exámenes de salud adicionales, afirmó Morgan.

Los principales dirigentes de Aduanas y Protección Fronteriza de Estados Unidos, la agencia responsable de asegurar las fronteras terrestres, aéreas y marítimas del país, aseguraron al público que estaban preparados. Detallaron algunos de los procedimientos establecidos para mantener alejados a los viajeros potencialmente infectados, incluso cerrando la frontera entre Estados Unidos y México, si llega a ser necesario.

El comisionado interino Mark Morgan, dijo a los periodistas el jueves por la mañana, que están trabajando con los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades de Estados Unidos, para controlar y evaluar los riesgos de salud.

Hasta la fecha, CBP ha remitido a más de 60 mil personas a los CDC para exámenes de salud adicionales, dijo Morgan.

La mayoría de esos exámenes y procedimientos se realizan en los aeropuertos, informó CBP.

Valley Metro mejora su proceso de limpieza para combatir el coronavirus

5 de marzo: Valley Metro está mejorando su régimen de limpieza para su flotilla de autobuses, trenes ligeros y vehículos de tránsito, a raíz del coronavirus, según un comunicado publicado el miércoles.

La agencia expuso que utiliza un proceso de limpieza programado regularmente para su flota y espacios públicos. Pero con el coronavirus, que puede expandir la enfermedad del COVID-19, la agencia va más allá.

"Con el advenimiento de COVID-19 en los Estados Unidos, estamos mejorando los regímenes de limpieza y desinfección en el transporte público", se lee en el comunicado.

Las áreas de alto contacto, como puntales, pasamanos y las cajas de tarifas, en autobuses y la flota de trenes ligeros, se limpian todos los días y se desinfectan varias veces a la semana. Los pisos se aspiran y trapean, los asientos se limpian y las paredes se desinfectan regularmente, informó la agencia.

En las estaciones del tren ligero, las máquinas expendedoras de pasajes, pasamanos, fuentes de agua, cajas de llamadas, asientos y apoyabrazos también se limpian a diario y se desinfectan.

Trump cuestiona la tasa de mortalidad de la OMS del 3.4 por ciento

5 de marzo: El presidente Donald Trump, citando solo una "corazonada", calificó la tasa de mortalidad por coronavirus del 3.4 por ciento proporcionada por los líderes mundiales de la salud, como "falsa".

Cuando se le preguntó sobre los informes de la tasa de mortalidad por coronavirus de la Organización Mundial de la Salud (OMS) durante una entrevista el miércoles, Trump le dijo al presentador de Fox News, Sean Hannity: "Bueno, creo que el 3.4 por ciento es realmente un número falso".

Agregó, "Ahora, esto es solo mi presentimiento ... basado en muchas conversaciones con muchas personas que hacen esto, porque mucha gente se enfermará de esto, y es muy leve".

Trump luego puso el número en menos del uno por ciento.

Crucero mantenido fuera de la costa oeste en medio de temores

5 de marzo: Un crucero se encontraba retenido frente a las costas de San Francisco el jueves pasado, en medio de temores de que más de 3,500 pasajeros y tripulantes pudieran haber estado expuestos al coronavirus, cuando se rondan las casi 3,300 muertes en todo el mundo.

El gobernador de California, Gavin Newsom, aseguró que el Grand Princess navegaba con 62 pasajeros que, según funcionarios de la compañía, habían estado en el viaje anterior del barco con un hombre de 71 años que finalmente murió por el virus. El crucero actualmente estaba programado para llegar a San Francisco el miércoles, pero no volverá a puerto hasta que se puedan realizar las pruebas, comentó Newsom. Los kits de prueba fueron trasladados a la nave recientemente, dijo.

Más de 20 pasajeros y miembros de la tripulación han desarrollado síntomas consistentes con COVID-19, lamentó Newsom.

Gobierno da a Arizona 500 mil dólares para combatir el coronavirus

4 de marzo: El Departamento de Salud y Servicios Humanos de los Estados Unidos, a través de los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades, anunció el miércoles que planea dar 500 mil dólares en fondos iniciales, para apoyar la respuesta de Arizona al brote.

La declaración del miércoles agregó que los CDC también otorgarán un acuerdo cooperativo inicial de 25 millones de dólares a las jurisdicciones estatales y locales que han "soportado la mayor carga de respuesta y actividades de preparación hasta la fecha".

También se otorgará un acuerdo cooperativo inicial de 10 millones de dólares a las jurisdicciones para comenzar la "implementación de la vigilancia del coronavirus en los Estados Unidos".

La declaración no especificó si Arizona sería un receptor de esos fondos.

Número de muertos en Estados Unidos llega a 11

4 de marzo: Cuando la cifra de muertos en Estados Unidos llegó a los 11, el pasado miércoles, el alcalde de Los Ángeles, Eric Garcetti, y los funcionarios del condado, declararon estado de emergencia y anunciaron seis casos adicionales del nuevo coronavirus.

Se han confirmado más de 130 casos en todo el país. Los Ángeles había confirmado solo uno antes del anuncio del miércoles.

Una muerte reportada el miércoles por el condado de Placer, California, cerca de Sacramento, representa la primera muerte fuera del estado de Washington.

Los funcionarios del condado se refirieron a la víctima como "un adulto mayor con problemas de salud subyacentes". Dijeron que el paciente estaba aislado en un hospital local y que probablemente estuvo expuesto al virus en un viaje a bordo de un crucero Princess, que viajó desde San Francisco a México.

A QUIÉN: Mascarillas, escasez de guantes arriesgan vidas

4 de marzo: Una interrupción severa y creciente del suministro global de mascarillas, respiradores, guantes y otros equipos de protección personal, está poniendo en riesgo la vida de personas por el nuevo coronavirus y otras enfermedades infecciosas, informó la OMS. La agencia atribuyó la escasez al aumento de la demanda debido a las compras de pánico, el acaparamiento y el mal uso, y pidió un aumento del 40 por ciento en la producción. Los médicos, enfermeras y otros trabajadores de primera línea están "peligrosamente mal equipados" para atender a pacientes con COVID-19, dijo la OMS.

"Sin cadenas de suministro seguras, el riesgo para los trabajadores de la salud en todo el mundo es real", expuso Tedros Adhanom Ghebreyesus en un comunicado. "La industria y los gobiernos deben actuar rápidamente para aumentar el suministro, aliviar las restricciones a la exportación y adoptar medidas para detener la especulación y el acaparamiento".

La tasa de mortalidad aumenta a 3.4 por ciento

4 de marzo: La tasa de mortalidad entre los pacientes con coronavirus reportados es ahora de alrededor del 3.4 por ciento, un porcentaje mucho mayor que las estimaciones anteriores, dice el Director General de la Organización Mundial de la Salud, Tedros Adhanom Ghebreyesus. Dijo que el virus es más letal que la gripe, que mata a decenas de miles de estadounidenses cada año, pero que no se propaga tan fácilmente.

La tasa de mortalidad por gripe estacional en los Estados Unidos es mucho menor al 1 por ciento. Las estimaciones previas de la tasa de mortalidad global para el coronavirus habían sido de alrededor del 2 por ciento, y la estimación del 3,43 por ciento no es firme, porque no está claro cuántas personas realmente han sido infectadas.

"COVID-19 es un nuevo virus para el que nadie tiene inmunidad", aseguró Tedros. "Eso significa que más personas son susceptibles a la infección, y algunas sufrirán enfermedades graves".

Novena muerte se confirma en Estados Unidos cuando la OMS rechaza la pandemia

3 de marzo: Cuando Estados Unidos confirmó su novena muerte por coronavirus, los funcionarios de la Organización Mundial de la Salud defendieron su controvertida decisión de no declarar una pandemia, citando naciones como Brasil, que tiene pocos o ningún caso confirmado.

"Uno de los peligros de usar la palabra pandemia es que querrás que continúe la contención", expuso Michael Ryan, un médico que dirige el programa de emergencias de la agencia. Pero también aseguró que "instarían a todos nuestros estados miembros a estar preparados para una transmisión comunitaria muy seria y sostenida".

Amesh Adalja, investigador principal del Centro Johns Hopkins para la Seguridad en la Salud, dijo que es hora de alejarse de "esta idea de que esta enfermedad puede llegar a ser contenida".

Adalja le dijo a USA TODAY que los recursos deben centrarse en "el mejor uso, que no es el rastreo de contactos. Que no es la cuarentena. Que no es la detección de los viajes. Si no la ayuda con la comunicación de salud pública, para ayudar con la preparación del hospital ".

Un segundo arizonense ha dado positivo por coronavirus, dicen funcionarios de salud

3 de marzo: Los funcionarios de salud de Arizona dijeron que una segunda persona dio positivo por coronavirus en el estado.

La transmisión estaba relacionada con los viajes, dijo el sitio web del Departamento de Servicios de Salud de Arizona.

El caso fue catalogado como "presunto positivo", lo que significa que una prueba de coronavirus dio positivo y los Centros para el Control de Enfermedades realizarán más pruebas para confirmar el diagnóstico.

El sitio web del estado dijo que 32 personas habían sido evaluadas, seis casos estaban pendientes y 24 casos habían sido descartados.

Un hombre que tenía el único caso confirmado de coronavirus en Arizona fue dado de alta y liberado del aislamiento el mes pasado.

¿Cuánto le costará la caída del turismo a Arizona?

Muchos vuelos desde Asia a los Estados Unidos ya han sido cancelados, entonces, ¿cuánto podría costarle a Arizona una caída de la taza de visitantes?

Arizona recibe 5.9 millones de visitantes internacionales cada año. Según las estadísticas de la Oficina de Turismo de Arizona, en 2018, los ciudadanos chinos representaron a 82 mil de los visitantes que llegaron a Arizona. Los ciudadanos surcoreanos representaron a 67 mil de los visitantes.

Chris Thompson, CEO de Brand USA, una asociación público-privada que promueve los viajes a los Estados Unidos, asegura que los viajeros extranjeros representan el 11 por ciento de las exportaciones del país, con un visitante promedio en el extranjero que gasta en promedio 4,500 dólares por persona. Esa cifra crece a 7,500 dólares para los visitantes de China.

Thompson dijo que algunas predicciones tempranas sugieren que Estados Unidos podría ver una caída del 30 por ciento en las visitas de China, lo que, según él, podría equivaler a una pérdida de 10 mil millones de dólares.

24 pruebas negativas en Arizona, 1 pendiente

2 de marzo: El Laboratorio de Salud Pública del Estado de Arizona ha comenzado a realizar pruebas para detectar nuevos coronavirus en su establecimiento. El cambio significa que el estado puede procesar sus propias muestras sin depender de los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades de Estados Unidos.

La directora del Departamento de Salud del Estado, la Dra. Cara Christ, planteó que el laboratorio podría procesar hasta 450 muestras al día si es necesario, con el mismo día o el día siguiente.

Christ no pudo proporcionar la cantidad precisa de kits de prueba que el estado tenía a la mano, pero dijo que no anticipaba la escasez.

Además del miembro de la comunidad de la Universidad Estatal de Arizona que está fuera del aislamiento, Arizona había examinado a 25 personas para detectar el virus hasta la fecha, con 24 individuos con resultados negativos, dijo Christ. Los resultados de la última persona estaban pendientes.

Estado de Washington informa 4 muertes más

2 de marzo: Cuatro personas más han muerto por el coronavirus en el estado de Washington, elevando el número de muertos en el estado y la nación a seis, dijeron el lunes funcionarios de salud.

Jeffrey Duchin, un funcionario de salud en el condado de King y Seattle, dijo en una conferencia de prensa el lunes que cinco de las muertes fueron personas del Condado King y una del Condado Snohomish, al norte de Seattle.

Los investigadores dijeron anteriormente que el virus puede haber estado circulando durante semanas sin ser detectado en el estado de Washington.

Gobernador dará actualización de la preparación de Arizona

2 de marzo: El gobernador Doug Ducey proporcionará una actualización sobre los esfuerzos de preparación de COVID-19 de Arizona a las 2:30 p.m. en una conferencia de prensa, anunció su oficina el lunes.

Dra. Cara Christ, directora del Departamento de Servicios de Salud del estado; Wendy Smith-Reeve, directora de gestión de emergencias; y Jami Snyder, directora de AHCCCS, se unirá a Ducey en el Laboratorio de Salud Pública del estado, en Phoenix.

Durante una entrevista de radio la semana pasada, el gobernador advirtió contra el pánico prematuro, diciendo que el público debería "esperar lo mejor" pero "estar preparado".

"Hemos hecho los ejercicios para planificar el futuro", dijo.

Algunas aerolíneas renuncian a tarifas de cambio en medio de la crisis

American Airlines y otras aerolíneas, preocupadas por la venta de boletos, están dando el paso sin precedentes al renunciar ampliamente a los altos costos de cambio y cancelación de boletos, para la compra de nuevos boletos.

JetBlue comenzó la tendencia la semana pasada debido a la "evolución de las preocupaciones por el coronavirus" y rápidamente se unió Alaska Airlines, que lo llama una exención de "tranquilidad".

American es la primera de las tres grandes aerolíneas estadounidenses en anunciar la exención de tarifas. Delta y United no lo han hecho, pero no sería sorprendente si coinciden con la oferta, dada la competencia en la industria de las aerolíneas. Southwest Airlines no cobra tarifas de cambio.

NYC: "No fue un caso de si llegaría, sino cuándo"

2 de marzo: El estado de Nueva York informó su primer caso el lunes, una mujer de Manhattan de 39 años que contrajo el virus mientras viajaba por Irán. La mujer, una trabajadora de la salud, fue aislada en su hogar con "síntomas respiratorios" pero no estaba en estado grave.

"Dijimos desde el principio que no se trataba de si llegaría, sino cuándo", dijo el gobernador Andrew Cuomo en una conferencia de prensa. "Esto es Nueva York, somos una puerta de entrada al mundo. Al ver todos estos casos en todo el mundo, en todo el país, por supuesto que vamos a tenerlos aquí".

Miles asisten al festival del Distrito Asiático, superando los temores infundados

29 de febrero: Una línea repleta de miles de clientes entusiasmados y hambrientos rodeó la cuadra fuera del distrito asiático de Mesa, el sábado por la noche para el mercado nocturno del distrito asiático.

Los organizadores enfrentaron un desafío a medida que se acercaba el evento: Tweets, correos electrónicos y llamadas telefónicas enojadas, les instaron a cancelar el evento debido al temor de que el nuevo coronavirus hiciera una aparición no deseada.

Persona en estado de Washington muere de virus, el primero en EU

29 de febrero: Funcionarios del estado de Washington confirmaron el sábado que una persona murió de COVID-19, marcando la primera muerte por el virus en los Estados Unidos.

CDC soluciona la falla del kit de prueba

29 de febrero: Los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades de Estados Unidos, han tomado medidas para abordar los problemas con los kits de prueba enviados por correo a los laboratorios estatales y locales.

El representante Greg Stanton dijo en una carta que "altos funcionarios de salud pública" le dijeron que los kits enviados el 11 de febrero desde los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades al Laboratorio de Salud Pública del Estado de Arizona, no funcionan según lo necesario.

Los funcionarios de los CDC dijeron que había tres componentes de los kits de prueba para el nuevo coronavirus, pero uno de los componentes estaba dando resultados no concluyentes. Era un problema a nivel nacional, no solo en Arizona.

Ese tercer componente se puede excluir de las pruebas sin afectar la precisión, explicaron funcionarios federales el viernes, durante una nueva teletransmisión de coronavirus.

El CDC también ha fabricado nuevos kits de prueba adicionales con solo los dos componentes específicos del nuevo coronavirus, aseguró un funcionario.

Estados Unidos insta a los estadounidenses a reconsiderar los viajes a Italia

28 de febrero: Un aviso del gobierno de los Estados Unidos, instó a los estadounidenses a reconsiderar viajar a Italia debido a la propagación del virus.

El Departamento de Estado de EU lo emitió el viernes por la noche.

