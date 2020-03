CLOSE

El 6 de marzo es el último día para que los votantes soliciten una boleta temprana para la Elección de Preferencia Presidencial Demócrata

Story Highlights Después de hoy, los votantes pueden emitir su voto en persona temprano o el día de la elección en cualquiera de los lugares de votación

Early Ballot (Foto: Javier Arce/La Voz)

PHOENIX -- Los demócratas registrados tienen hasta las 5 p.m. hoy, 6 de marzo, para solicitar una boleta temprana por correo para la Elección de Preferencia Presidencial Demócrata.

Después de hoy, los votantes pueden emitir su voto en persona temprano o el día de la elección en cualquiera de los lugares de votación, que están abiertos desde ahora hasta el 17 de marzo. Los votantes elegibles para esta elección pueden solicitar una boleta temprana llamando al 602-506-1511 o visitando Solicitud.Maricopa.Voto para las 5 p.m. hoy 6 de marzo.

No como una primaria tradicional de Arizona, la elección de preferencia presidencial no es una primaria abierta. Sólo los demócratas que se registraron para la fecha límite del 18 de febrero de 2020 son elegibles para votar en esta elección. Los partidos republicano y libertario optaron por no participar. Los registrados sin un partido politico, comúnmente conocidos como independientes, no son elegibles.

Como recordatorio, si un votante ya ha enviado una boleta por correo, los funcionarios electorales no pueden volver a emitir una nueva boleta.

Los votantes del Condado Maricopa que tienen una boleta marcada en casa y desean cambiar su elección pueden seguir las instrucciones de Votación Temprana al tachar el error y rellenar el óvalo al lado de su candidato elegido.

Los votantes pueden rastrear su boleta enviando un mensaje de texto con la palabra "Unirse" al 628-683 o visitandoRecibeTextos.Maricopa.Voto. El servicio de mensajes de texto notificará a los votantes cuando su boleta se envió por correo, se recibió, se verificó, y se envió para ser contada.

Los votantes tienen hasta el 11 de marzo para enviar por correo sus boletas tempranas para la elección de preferencia presidencial demócrata. Después de esa fecha, el Departamento de Elecciones del Condado Maricopa recomienda a los votantes que entreguen su boleta en cualquier lugar de votación o en los lugares con buzones de votación asignados. VisiteUbicaciones.Maricopa.Voto para obtener una lista completa de los lugares y horarios de votación.

Hay 732,380 demócratas registrados elegibles para participar en la elección de preferencia presidencial. Hasta la fecha, hemos enviado por correo más de 570,000 boletas tempranas y procesado casi 168,000 boletas devueltas.

Para que sea válida y contada, la ley estatal requiere que los votantes devuelvan las boletas marcadas al Departamento de Elecciones o a un lugar de votación para las 7 p.m. el día de la elección, que es el 17 de marzo para la elección de preferencia presidencial demócrata.

Visite TengaBoletaLista.Voto para obtener más información sobre las elecciones.

