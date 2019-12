CLOSE

A partir del 14 de diciembre ya podrán adquirir el documento que también les servirá para abrir una cuenta bancaria o rentar apartamento

Grupos pro-inmigrantes se manifiestan afuera del DMV de New York. (Foto: Stephen Chernin, Getty Images)

NUEVA YORK -- Los indocumentados del estado de Nueva York podrán comenzar los trámites para obtener la licencia de conducir a partir de la entrada en vigor de la ley que así lo contempla, el 14 de diciembre, un documento que también podrán utilizar para abrir una cuenta bancaria o alquilar un apartamento.

Con la aplicación de esta medida, que de facto será efectiva el 16 de diciembre, el estado de Nueva York se une a otros doce estados del país, a Washington D.C., y Puerto Rico, donde ya existen leyes que permiten a los inmigrantes sin documentos acceder a las pruebas para conducir.

Se calcula que en el estado de Nueva York viven en torno a 940.000 inmigrantes indocumentados que hasta ahora no podían acceder a la documentación que les permitía conducir, privándoles, como han denunciado muchas organizaciones, de la posibilidad de acceder, entre otras cuestiones, a trabajos en los que manejar un vehículo es necesario.

¿QUÉ DOCUMENTOS SE NECESITAN?

Para acceder a las pruebas necesarias para obtener la licencia de conducir, el solicitante no necesita informar sobre su situación de residencia, sino únicamente un documento que pruebe su identidad.

Este documento puede ser un pasaporte en vigencia, una licencia de conducir de su país de origen, cuya caducidad no sea superior a dos años, o un documento identificativo entregado por el consulado del país en Estados Unidos.

Si el solicitante no tiene número de la Seguridad Social, simplemente deberá firmar un documento en el que confirma que no puede solicitar uno.

Asimismo, deberá obtener un comprobante para demostrar que lleva viviendo en el estado de Nueva York durante al menos 90 días, con una tarjeta de identificación municipal de los EE.UU.

TRÁMITE Y COSTO

Se debe acudir a una oficina del Departament of Motor Vehicles (DMV) o pedir una cita en la siguiente dirección: https://dmv.ny.gov.

Una vez que el interesado ha demostrado su identidad, deberá seguir los trámites habituales para conseguir la licencia.

Es decir, ser mayor de 16 años, pagar una tasa que varía según la edad y el tipo de licencia y aprobar un test escrito y otro práctico.

Las tarifas suelen variar entre los 64,50 dólares y los 107 y se pueden pagar en efectivo, con cheque o con tarjeta de débito o de crédito.

TALLERES Y ASESORÍA

La organización Make The Road, de defensa de los derechos de los inmigrantes, tiene previsto precisamente varios talleres a partir del 10 de diciembre y en varios condados para informar a la comunidad qué necesita para solicitar su carné, luego de que el pasado junio se aprobara el proyecto, que el gobernador de Nueva York, Andrew Cuomo, poco después convirtió en ley.

Además, hay una línea directa de ayuda para nuevos estadounidenses, en la que se puede pedir asesoría en español y las conversaciones son confidenciales: 1-800-566-7636

LA INFORMACIÓN NO SE COMPARTE CON LAS AUTORIDADES FEDERALES

La nueva ley estipula que las autoridades estatales no compartirán la información incluida en las licencias de conducir, que no es un real ID, a las autoridades federales de migración sin la autorización de un juez y que no utilizará los datos obtenidos en el proceso con fines migratorios.

CONDADOS CONTRARIOS A LA LEY

Varios condados del estado de Nueva York contrarios a la nueva normativa han elevado, sin éxito hasta el momento, sus quejas ante los tribunales, como el de Buffalo, que en este caso perdió el recurso.

