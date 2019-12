CLOSE

Representante Adam Schiff (D-CA), presidente del Comité de Inteligencia de la Cámara Baja. (Foto: Pool, Getty Images)

WASHINGTON -- El Comité de Inteligencia de la Cámara Baja publicó hoy el informe sobre su investigación para un juicio político al presidente Donald Trump, y concluyó que hay "pruebas abrumadoras" de la negligencia del mandatario en sus presiones a Ucrania y de su obstrucción de la labor del Congreso.

"Las pruebas de la negligencia del presidente son abrumadoras, y también lo son las pruebas de su obstrucción del Congreso", indica el documento.

El informe, de 300 páginas y redactado por la mayoría demócrata, es el resultado de más de dos meses de investigación en el Comité de Inteligencia sobre las presiones de Trump a Ucrania para que investigara a uno de sus posibles rivales en las elecciones de 2020, el ex vicepresidente estadounidense Joe Biden.

El comité votará esta tarde para aprobar el informe y enviarlo a otro panel de la Cámara Baja, el Judicial, que se basará en el documento para decidir si redacta cargos contra Trump, conocidos como artículos para un juicio político.

El texto describe un "'crescendo' drástico" en las presiones de Trump a Ucrania desde su llamada de julio al presidente ucraniano, Volodímir Zelenski, y hasta que el tema salió a la luz en septiembre gracias a la denuncia de un informante anónimo.

En ese plazo, altos cargos -incluidos el vicepresidente Mike Pence y el secretario de Estado Mike Pompeo- se implicaron en "un intento de extraer de un país extranjero los beneficios políticos que buscaba el presidente", indica el texto.

"Para convencer al presidente ucraniano de que le hiciera el trabajo sucio electoral, el presidente Trump condicionó dos actos oficiales a un anuncio público de las investigaciones (de Biden): una cotizada visita a la Casa Blanca y asistencia militar crucial que Ucrania necesitaba para luchar contra Rusia", resume el informe.

Trump ha negado que la suspensión este año de la entrega de casi 400 millones de dólares en ayuda a Ucrania o su reticencia a programar una reunión con Zelenski tuvieran que ver con su insistencia en que Kiev investigara a Biden.

Sin embargo, casi una decena de testigos han apuntado durante la investigación que sí lo hizo, y el informe concluye que Trump "puso sus propios intereses personales y políticos por encima de los intereses nacionales de los Estados Unidos".

"(Trump) intentó socavar la integridad del proceso de las elecciones presidenciales de EE.UU., y puso en peligro la seguridad nacional" del país, recalca el comité.

Los congresistas también acusan a Trump de orquestar un esfuerzo "sin precedentes" para obstruir la investigación en su contra en el Congreso, una acusación que puede dar pie a un cargo o artículo de juicio político específico sobre ese tema.

La Casa Blanca no tardó en reaccionar, y su portavoz, Stephanie Grisham, opinó en un comunicado que el informe "no refleja más que las frustraciones" de los demócratas y parece "la diatriba de un bloguero" porque "no hay pruebas de nada".

