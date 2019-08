CLOSE

Joe Walsh desafió al presidente Trump al anunciar que buscará la candidatura del partido a la Casa Blanca en las elecciones de 2020

Joe Walsh, ex representante por Illinois. (Foto: Carolyn Kaster, AP)

WASHINGTON -- El excongresista republicano Joe Walsh desafió este domingo al presidente Donald Trump al anunciar que buscará la candidatura del partido a la Casa Blanca en las elecciones de 2020, lo que le convierte en la segunda figura conservadora que se presenta a unas primarias contra el mandatario.

"Voy a presentarme a la Presidencia", dijo Walsh en declaraciones a la cadena ABC News, en las que reconoció que él mismo ayudó a "crear a Trump" con su retórica ultraconservadora en el pasado.

Walsh, un miembro del movimiento "Tea Party" que representó a Illinois en la Cámara de Representantes entre 2011 y 2013, tiene ahora su propio programa de radio y planea retar a Trump desde la derecha del partido, al considerar que el mandatario es "un incompetente", un "narcisista" y un "intolerante".

Trump ya tenía desde abril otro rival republicano, Bill Weld, un exgobernador de Massachusetts que en 2016 fue candidato a la Vicepresidencia por el Partido Libertario, aunque ese político ha logrado pocos apoyos claros hasta ahora.

NOTA RELACIONADA: Elecciones 2020: Trump trata de mostrarse aún como rebelde para el 2020

No está claro que Walsh pueda convertirse en un problema serio para Trump, cuyo respaldo entre los republicanos roza o supera el 80 % en las más recientes encuestas.

Sin embargo, las apuestas de Walsh y Weld -y los rumores de que el exgobernador de Carolina del Sur Mark Sanford planea lanzar pronto su propia campaña- demuestran la incomodidad que buena parte del Partido Republicano sigue sintiendo respecto a quien es su líder desde hace tres años.

Donald Trump, presidente de EEUU. (Foto: EFE)

"Me presento porque él no es apto (para el cargo), alguien tiene que hacer algo, y tiene que haber una alternativa. El país está harto de las rabietas de este tipo, es un niño", afirmó Walsh.

El excongresista hizo varios comentarios polémicos en el pasado: llamó musulmán y traidor al expresidente Barack Obama (2009-2017), y hace dos años dijo sobre la senadora y aspirante presidencial demócrata Kamala Harris que, "si eres negra y mujer, puedes decir cosas tontas, porque el umbral es más bajo".

MÁS: Elecciones EEUU 2020: Florida, otra vez un trofeo codiciado

Walsh afirmó hoy que la Presidencia de Trump le ha hecho "reflexionar sobre algunas de las cosas" que ha dicho "en el pasado".

"Yo ayudé a crear a Trump, y no me resulta fácil decirlo (...). Muchas veces fui más allá de la política y de las diferencias ideológicas, y fui a lo personal, y me llené de odio. Dije algunas cosas sobre el expresidente Obama de las que me arrepiento", admitió Walsh.

"Y tenemos a un tipo en la Casa Blanca que no se arrepiente de nada", agregó.

Read or Share this story: https://www.lavozarizona.com/story/noticias/2019/08/26/joe-walsh-donald-trump-primarias/2120530001/